30 năm Co.opmart: Hành trình xây dựng niềm tin và nâng tầm bán lẻ Việt

Bắt đầu hành trình từ một siêu thị tại TP.HCM vào 3 thập kỷ trước, Co.opmart đã đánh dấu một chặng đường phát triển với danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, minh chứng cho những nỗ lực của nhà bán lẻ tiên phong.

Phía sau dấu mốc ấy không chỉ là quy mô hệ thống, mà còn là bài toán giữ niềm tin, đổi mới mô hình bán lẻ và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt.

Năm 1996, Co.opmart Cống Quỳnh chính thức ra đời, mở đầu cho hành trình phát triển của một trong những hệ thống siêu thị Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại. Thời điểm ấy, khái niệm mua sắm tại siêu thị vẫn còn khá mới mẻ với phần đông người tiêu dùng. Việc lựa chọn hàng hóa trong không gian mua sắm văn minh, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả niêm yết và dịch vụ tương đối đồng bộ dần trở thành một trải nghiệm mới của các gia đình đô thị.

Từ điểm khởi đầu đó, Co.opmart từng bước mở rộng mạng lưới, phát triển thành một hệ thống bán lẻ quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng. Hành trình 30 năm cũng là quá trình thương hiệu thích ứng với những chuyển động của thị trường: từ cạnh tranh về giá, chất lượng hàng hóa đến trải nghiệm mua sắm, dịch vụ khách hàng và chuyển đổi phương thức kinh doanh.

Năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, Co.opmart đón nhận một dấu mốc đáng chú ý khi được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29-8-2026 của Bộ Công Thương, Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Cống Quỳnh, trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), nằm trong danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Đây là kỳ xét chọn lần thứ 10 của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, chương trình xúc tiến thương mại dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì. Các sản phẩm được đánh giá trên ba giá trị cốt lõi gồm chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.

Với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”, lễ công bố diễn ra ngày 16-10-2026, ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận. Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị đón nhận danh hiệu từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt khi được trao trong năm Co.opmart tròn 30 tuổi. Bởi với một thương hiệu bán lẻ, giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm được đưa lên kệ hàng, mà còn ở khả năng duy trì chất lượng, bảo đảm nguồn cung, tạo dựng sự an tâm và đáp ứng những nhu cầu thay đổi liên tục của người tiêu dùng.

Ba mươi năm qua, thị trường bán lẻ Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ. Sự tham gia của các tập đoàn bán lẻ quốc tế, sự phát triển của thương mại điện tử, các nền tảng giao hàng và xu hướng tiêu dùng đa kênh khiến cuộc cạnh tranh không còn đơn thuần là câu chuyện mở thêm điểm bán.

Người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn, dễ dàng so sánh giá cả, chất lượng và dịch vụ. Đội ngũ lãnh đạo Co.opmart nhận thức rằng muốn giữ chân khách hàng không thể chỉ dựa vào vị trí thuận tiện hay danh mục hàng hóa phong phú, mà siêu thị phải tạo ra giá trị đủ khác biệt trong từng lần mua sắm.

Đối với Saigon Co.op, bài toán đó được đặt trong định hướng phát triển hệ sinh thái bán lẻ, lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa nhà sản xuất và thị trường tiêu dùng.

Việc duy trì mạng lưới nhiều mô hình bán lẻ như Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile... cho thấy nỗ lực tiếp cận những nhóm khách hàng và nhu cầu mua sắm khác nhau. Cùng với hệ thống cửa hàng vật lý, các kênh mua sắm trực tuyến cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, Saigon Co.op triển khai chương trình “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin” từ ngày 22-10 đến 11-11-2026 trên hơn 800 điểm bán toàn quốc, thuộc các hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile, Cheers, Sense City, SenseMarket, SenseFesti, khách sạn Charmant Suites Cần Thơ... cùng kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online.

Thay vì tập trung vào một hình thức giảm giá đơn lẻ, chương trình kết hợp nhiều quyền lợi như giảm giá theo danh mục, hoàn tiền, nhân ba điểm thưởng và tặng quà trực tiếp. Cách triển khai này hướng đến nhiều nhóm nhu cầu, từ thực phẩm thiết yếu, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến đồ gia dụng, chăn ga gối nệm và quà tặng.

Đáng chú ý, khách hàng thành viên mua sắm trực tiếp tại siêu thị với hóa đơn từ 300.000 đồng được hoàn tiền 5% trên giá trị mua sắm đủ điều kiện, tối đa 30.000 đồng mỗi lần. Mỗi mã thẻ được hưởng ưu đãi tối đa một lần mỗi tuần theo thể lệ chương trình.

Tại chuyên trang “30 năm chăm lo bữa cơm Việt - X3 số điểm”, khách hàng thành viên được nhân ba điểm thưởng khi mua các sản phẩm thuộc nhóm hàng phục vụ bữa ăn gia đình. Chuyên trang “Bedding Fair - Chăn gối giảm sâu 50%, X3 số điểm” cũng kết hợp ưu đãi giá với tích lũy điểm thưởng đối với các sản phẩm chăn, ga, gối, nệm.

Các nhóm hàng bánh kẹo, sữa, nước giải khát, trái cây, giỏ quà, sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ hóa trang và đồ chơi cũng được áp dụng mức giá ưu đãi theo danh mục tại từng hệ thống.

Một điểm nhấn khác là Ngày Thành viên 10-11-2026 với chương trình nhân ba điểm thưởng và hàng ngàn phần quà thiết thực. Theo đó, khách hàng có hóa đơn đủ điều kiện từ 300.000 đồng được nhận quà trực tiếp như lốc sữa Yomost cam 4 x 170ml hoặc dầu hào bào ngư Maggi 530g. Với hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng được tặng combo hai sản phẩm hoặc sản phẩm cùng loại theo thể lệ chương trình.

Đại diện Saigon Co.op cho biết doanh nghiệp hướng đến việc giúp khách hàng an tâm mua sắm, lựa chọn được hàng hóa chất lượng với mức giá hợp lý và những quyền lợi thiết thực. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, đơn vị đã chủ động nguồn hàng, đa dạng hóa chương trình khuyến mãi và gia tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên.

Những nỗ lực này được ghi nhận tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026 tổ chức ở Singapore, khi Saigon Co.op nhận hai giải thưởng “Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam” và “Thương hiệu Hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam”.

Trước đó, ngày 13-10-2026, doanh nghiệp cũng được vinh danh với hai danh hiệu “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026” và “Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026”.

“Với hơn 4 triệu khách hàng thành viên, đây là nhóm khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời phản ánh mối liên kết giữa nhà bán lẻ với các gia đình Việt qua nhiều năm, chúng tôi tiếp tục là điểm mua sắm tin cậy với mọi gia đình Việt”, đại diện Saigon Co.op tin tưởng.