Trong khi đó, các hệ thống siêu thị đồng loạt giảm giá gạo ST25, thịt cá, rau củ và hàng thiết yếu đến 50%, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Giá heo hơi sáng 17-11 tăng mạnh trên cả nước, có nơi tăng đến 3.000 đồng/kg, đưa giá lên mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Nhiều loại xoài đổ về chợ

Một điểm bán xoài ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Thời gian gần đây, nhiều loại xoài được bày bán tại các chợ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, giá bán giữa các giống xoài có sự chênh lệch khá lớn, trong đó xoài cát Hòa Lộc vẫn giữ vị trí ở phân khúc giá cao.

Theo ghi nhận tại các chợ, xoài cát Hòa Lộc hiện được bán với giá 55.000 - 60.000 đồng/kg, cao nhất trong các loại xoài đang được bày bán.

Trong khi đó, xoài cát Chu có giá 18.000 - 25.000 đồng/kg, xoài keo dao động 15.000 - 20.000 đồng/kg và xoài Đài Loan ở mức 12.000 - 15.000 đồng/kg.

Nhờ mức giá đa dạng, người tiêu dùng có thể lựa chọn loại xoài phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Với những người ưu tiên chất lượng và hương vị đặc trưng, xoài cát Hòa Lộc là lựa chọn ở phân khúc giá cao. Trong khi đó, xoài cát Chu và xoài Đài Loan có mức giá mềm hơn, phù hợp với nhu cầu mua dùng hằng ngày.

Siêu thị đồng loạt giảm giá gạo ST25, thịt cá, rau củ

Nhiều hệ thống siêu thị đồng loạt tung khuyến mãi, giảm giá đến 50% đối với các mặt hàng thiết yếu, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mua sắm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ nay đến 25-11, hệ thống Saigon Co.op triển khai chương trình "Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Sale đỉnh sắm thả ga" tại các siêu thị trên toàn quốc, với nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá đến 40%.

Các sản phẩm được khuyến mãi gồm gạo thơm ST25, dầu ăn, nước mắm, gia vị, sữa, thực phẩm chế biến sẵn, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op. Một số sản phẩm áp dụng ưu đãi mua 3 tặng 1 hoặc tặng quà.

Đáng chú ý, chương trình "Nông sản Việt - Tự hào trái ngọt" giảm 15-20% cho nhiều mặt hàng như khoai lang, rau muống, cải bó xôi, cam sành, bưởi đường Tân Triều, thịt heo, thịt gà và thủy hải sản.

Nhóm hàng nhãn riêng Co.op cũng có mức giảm đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 đối với gạo thơm ST25 Co.op Finest, dầu ăn, đường mía, miến đậu xanh, đồ dùng nhà bếp và túi rác thân thiện môi trường Co.op Select.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình "Trao tri ân - Bùng ưu đãi, sắm thả ga!", giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Khách hàng được giảm thêm 30.000 đồng với hóa đơn từ 400.000 đồng. Các mặt hàng tươi sống như thịt heo, thịt bò, tôm, cá cũng giảm 10%.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, các chương trình khuyến mãi tập trung vào nhóm thực phẩm, nông sản và hàng tiêu dùng thiết yếu, tạo thêm cơ hội để người dân tiết kiệm chi phí mua sắm, chuẩn bị bữa ăn gia đình.

Theo một số nhà cung cấp, việc giá xăng dầu, điện giảm liên tục từ đầu tháng đến nay đã giúp giảm áp lực tăng giá mùa cuối năm, có thêm nguồn lực để đẩy các chương trình khuyến mãi, tăng sức mua.

Giá thịt heo bán ra chợ đầu mối tăng

Thịt heo đang trong xu hướng tăng - Ảnh: HẢI KIM

Giá heo hơi tiếp tục tăng nhiệt trên cả nước. Đáng chú ý, so với hôm qua, giá heo hơi sáng 17-11 tăng cao nhất đến 3.000 đồng/kg, đẩy giá heo hơi nhiều nơi lên 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, ở miền Bắc, ghi nhận mức giá tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh, thành. Giá heo hơi sau khi tăng ở khu vực này được ghi nhận dao động 51.000 - 54.000 đồng/kg tùy địa phương và tùy loại heo. Trong đó, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh… được ghi nhận đạt mức cao nhất khu vực.

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá heo khu vực này lên 51.000 và 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở miền Nam ngày 17-11 cũng đồng loạt tăng ở hầu hết địa phương, đẩy giá khu vực này hiện lên mức phổ biến 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Dù giá heo hơi tăng nhưng người nuôi cho biết vẫn còn ở mức khá thấp so với bình quân đầu năm; và hiện với giá thành chăn nuôi 56.000 - 59.000 đồng/kg, hầu hết người nuôi vẫn còn đang thua lỗ nặng.

Trong khi đó, thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), giá heo mảnh (đã mổ, không đầu) bán ra ở các chợ hiện phổ biến 62.000 - 68.000 đồng/kg tùy thời điểm, tăng 3.000-5.000 đồng so với vài ngày trước đó. Heo pha lóc ở mức phổ biến: giò 57.000 - 64.000 đồng/kg tùy loại, cốt lết 70.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, sườn non 136.000 đồng/kg…