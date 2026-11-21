Khách hàng đang mua sản phẩm tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội - Ảnh: QUANG VINH

Trước áp lực chi phí đầu vào tăng cao và nguy cơ hàng giả bủa vây thị trường cuối năm, Saigon Co.op đã chủ động dự trữ hơn 12.000 tấn hàng hóa, đồng thời kích hoạt chuỗi khuyến mãi 59 ngày cùng hàng loạt giải pháp công nghệ, an sinh để người dân an tâm sắm Tết Đinh Mùi 2027.

Vượt áp lực chi phí, gồng mình giữ giá bình ổn

Theo Saigon Co.op, bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm 2026, hoạt động lưu thông hàng hóa đối mặt với không ít thách thức khi lạm phát, cước vận tải, chi phí nhân công và lãi suất vay cùng tăng.

Chưa kể, tình trạng ùn tắc giao thông đô thị cận Tết làm đội chi phí logistics, trong khi làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ, không rõ nguồn gốc trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới tạo sức ép cạnh tranh không nhỏ lên hàng Việt.

Để chủ động nguồn cung và chia sẻ áp lực chi phí với nhà cung cấp, ngay từ giữa năm 2026, Saigon Co.op đã lên kế hoạch dự trữ hơn 12.000 tấn hàng hóa.

Phần lớn ngân sách với tổng giá trị lên đến 10.000 tỉ đồng được ưu tiên cho 9 nhóm hàng bình ổn thị trường (gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản), tăng 30% - 50% sản lượng so với tháng thường. Hệ thống cam kết duy trì tỷ lệ hàng Việt từ 90% trở lên, kết hợp đẩy mạnh chương trình "Tick xanh trách nhiệm" và đưa nông sản sạch chuẩn VietGAP, GlobalGAP, OCOP lên kệ từ ngày 09/12/2026 với mức giá tốt nhất.

Qua đó, tình hình hàng hóa tại hệ thống của Saigon Co.op hiện nay đảm bảo dồi dào, đa dạng, phong phú, giá cả ổn định đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán, ngoài các sản phẩm chuyên biệt phục vụ cho Tết Nguyên Đán 2027 như bánh kẹo, mứt, nho khô, nước giải khát, lạp xưởng, giò lụa, dưa món…, Saigon Co.op còn bổ sung nhiều mặt hàng đặc sản địa phương OCOP, sản phẩm độc đáo, mới lạ trong nước và nhập khẩu để tạo nguồn hàng phong phú phục vụ người dân mua sắm.

Song song với hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op tiếp tục đẩy mạnh Chương trình bao bì tự hủy, khuyến khích sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường, từng bước thay thế túi nylon, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tiêu dùng xanh, thúc đẩy phát triển bán lẻ bền vững và lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Chuỗi ưu đãi 59 ngày và giải pháp chống ùn tắc khi người dân "sắm" hàng Tết

Không chỉ giữ giá, nhà bán lẻ này còn tung ra hàng loạt chương trình kích cầu và tiện ích mua sắm đồng bộ. Cụ thể, chương trình Tết kéo dài liên tục 59 ngày từ đầu tháng 12. Riêng 3 ngày cận Tết, siêu thị phối hợp nhà cung cấp giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ người lao động nhận thưởng muộn. Ngay sau Tết (Mùng 6 đến sau Rằm tháng Giêng), chương trình "Khai xuân đắc lộc" tiếp tục giữ nhiệt mua sắm.

Saigon Co.op sẽ tùng hàng loạt sản phẩm Tết từ đầu tháng 12 - Ảnh: QUANG VINH

Chương trình Hamper Tết Co.opmart 2027 được triển khai kết hợp giữa cổ truyền và hiện đại gồm gần 70 mẫu giỏ, hộp quà chung của hệ thống cùng các mẫu giỏ quà tự chọn (Alacarte) theo nhu cầu riêng. Giá bán được thiết kế đa dạng, dao động từ 99.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng phục vụ mọi nhu cầu từ trưng bày đến biếu tặng. Tất cả đơn hàng Hamper Tết đều được mua kèm túi môi trường Co.opmart đồng giá nhằm hưởng ứng hạn chế sử dụng túi nylon.

Đặc biệt, Chương trình "Đặt sớm - Ưu đãi tốt" (Pre-Order) được triển khai trong 20 ngày (dự kiến từ 19-11 đến 8-12-2026) với mức chiết khấu ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng thành viên và khách hàng đặt mua số lượng lớn; kết hợp triển khai trên cả kênh online và offline. Kết hợp dịch vụ nhận đặt hàng và giao quà xuyên vùng miền "Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần" tiếp tục được triển khai nhằm giúp khách hàng dễ dàng trao gửi món quà Tết cho người thân, đối tác, dự kiến thời gian nhận và giao giỏ quà Tết từ ngày 9-12-2026 đến hết 1-2-2027 (nhằm 25 tháng Chạp Âm lịch).

Bên cạnh giỏ quà Tết, Saigon Co.op còn bổ sung thêm các sản phẩm đặc sản ba miền Bắc - Trung - Nam, dịch vụ đặt tiệc Co.op Party, sản phẩm tiện lợi Co.opReady và chương trình "Tết Việt & Món Việt" gồm các thực đơn nấu chín mặn, nấu chín chay, sơ chế mặn giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn.

Ngay sau Tết (từ ngày 11-2 đến 24-2-2027, tức từ Mùng 6 Tết đến sau Rằm tháng Giêng), Saigon Co.op tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi với chủ đề "Khai xuân đắc lộc" nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm đầu năm, thu hút khách hàng quay lại siêu thị và duy trì đà tăng trưởng năm 2027.

Nhằm phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán, từ ngày 18-1-2027 sẽ tăng cường thừoi gian phục vụ khách hàng.

Đã kiểm tra các sản phẩm của Saigon Co.op và đạt yêu cầu

Một trong những mặt hàng có Tick xanh trách nhiệm được bày bán tại Co.opmart - Ảnh: QUANG VINH

Phía các sở ngành đánh giá Saigon Co.op giới thiệu nhiều chương trình ý nghĩa. Đại diện Sở An toàn thực phẩm cho biết trong tháng 10 của năm 2026, Sở đã kiểm tra toàn bộ các siêu thị Co.opmart và hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố, tiến hành lấy hơn 200 mẫu thực phẩm để xét nghiệm.

Riêng tại siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội, đoàn đã lấy 23 mẫu gồm thịt, cá, thủy hải sản, rau củ quả và tất cả đều cho kết quả đạt yêu cầu. Toàn bộ nguồn hàng tại siêu thị đều có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ các nhà máy, xí nghiệp chế biến đạt chuẩn.

Đại diện Sở Công thương thống nhất cao với báo cáo chuẩn bị hàng hóa Tết Đinh Mùi 2027 của Saigon Co.op. Ghi nhận hệ thống luôn đi đầu và đồng hành tích cực cùng Sở trong các chương trình bình ổn thị trường, "Tick xanh trách nhiệm", kết nối cung cầu và sẵn sàng điều phối bán hàng lưu động khi thị trường biến động.

Sở cũng cho biết lực lượng Quản lý thị trường đã có kế hoạch cao điểm kiểm tra từ nay đến Tết Nguyên đán, tập trung vào hàng giả, hàng kém chất lượng và thương mại điện tử.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá Xã hội HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc cùng Saigon Co.op - Ảnh: QUANG VINH

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá Xã hội HĐND ghi nhận sự nỗ lực của SaigonCo.op trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước ở mức gần 5% và TP.HCM còn cao hơn mức chung. Tuy nhiên Saigon Co.op cần đưa ra dự báo cụ thể về khả năng biến động giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết để thành phố có cơ sở điều hành kinh tế vĩ mô.

Ông Bình yêu cầu siêu thị rà soát khả năng xảy ra thiếu hàng cục bộ vào các khung giờ cao điểm như ngày 28–29 Tết. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông khuyến cáo người dân mua sắm rải đều, tránh tâm lý dồn ứ vào sát Tết gây quá tải quầy thu ngân và phải xếp hàng chờ đợi.

Đồng thời, đại diện HĐND cũng ghi nhận kế hoạch tổ chức hơn 300 chuyến bán hàng lưu động của Saigon Co.op và đề nghị tăng cường phủ kín các xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt là khu vực tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, mở rộng, nơi người dân đi lại khó khăn.

Siêu thị chia sẻ thẳng thắn các vướng mắc khi đưa xe bán hàng lưu động về địa phương như mặt bằng bố trí quá nhỏ, thiếu an toàn giao thông, không đủ không gian trưng bày, hoặc sự phối hợp chưa nhiệt tình của hội đoàn thể cơ sở để TP hỗ trợ", ông Bình chia sẻ thêm.

Lan tỏa Tết ấm đến công nhân và vùng khó khăn Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Saigon Co.op dành nguồn lực lớn cho các hoạt động an sinh xã hội. Hệ thống thiết kế riêng các gói Combo an sinh giá ưu đãi cho người thu nhập thấp và tổ chức hơn 300 chuyến bán hàng lưu động đưa hàng bình ổn về tận các khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" lần thứ 5 (khởi hành ngày 2-2-2027) sẽ miễn phí đưa 900 công nhân, sinh viên khó khăn về quê đón Tết. Ngoài ra, chuỗi siêu thị 0 đồng "Siêu thị Nhân ái - Thắp sáng hàng Việt", chương trình "Mang yêu thương gửi về biển đảo" (chăm lo chiến sĩ Trường Sa) cùng 8.000 phần quà trao tặng hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của nhà bán lẻ thuần Việt trong việc mang lại một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn cho cộng đồng.