Hai bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Phượng bên phải) - Ảnh: L.V.

TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng (41 tuổi, trú Đà Nẵng) 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; bị cáo Nguyễn Thị Hồng Khánh (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023 đến đầu 2024, do cần tiền tiêu xài, trả nợ cá nhân, Nguyễn Thị Hồng Phượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc đặt cọc, mua bán các lô đất trên địa bàn Đà Nẵng để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Trong số này, nạn nhân là bà N.T.C.L. (66 tuổi, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực mua bán bất động sản với Phượng.

Năm 2023-2024, bà L. nhiều lần chuyển tiền cho Phượng để đầu tư mua bất động sản kiếm lời với hình thức thỏa thuận miệng, không có hợp đồng đầu tư.

Điển hình như cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ nên Phượng nói dối bà L. chuyển tiền để mua thửa đất tại xã Hòa Tiến (Đà Nẵng) của bà N.T.C. với giá 3,5 tỉ đồng, đặt cọc trước 500 triệu đồng.

Bà L. đã chuyển cho Phượng tổng số tiền 500 triệu đồng để mua đất nhưng bị cáo không dùng tiền này để đặt cọc mà mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Một lần khác, do cần tiền trả nợ nên Phượng nói dối bà L. có chủ bán lô đất đường ĐT605 (xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) thì bà L. đồng ý mua và nhờ con gái chuyển cho Phượng 1,8 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Phượng mang đi trả nợ và tiêu xài hết, không mua đất như đã thỏa thuận.

Tiếp đó, Phượng nói dối với bà L. có khách đặt cọc tiền mua nên đã chuyển lại cho bà L. 200 triệu đồng.

Do bà L. nhiều lần hỏi nên Phượng nảy sinh ý định làm giả sổ hồng đưa cho nạn nhân để kéo dài thời gian trả tiền. Phượng lên Facebook liên hệ làm giả 1 sổ hồng và đưa cho bà L..

Theo cáo trạng, Phượng đã lừa bà L. 8 vụ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng.

Ngoài bà L., Phượng và bà N.T.K.N. (41 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cũng có mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực mua bán bất động sản.

Bà N. cũng nhiều lần chuyển tiền cho Phượng để đầu tư, mua bất động sản. Phượng đã chiếm đoạt của bị hại này hơn 4,8 tỉ đồng…

Cáo trạng cáo buộc Phượng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán, đặt cọc đất đai, vay mượn và đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 17,3 tỉ đồng.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Hồng Khánh đã giúp sức, làm giả hợp đồng đặt cọc, ký khống tên, giả làm chủ đất để cùng Phượng chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của một bị hại.

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