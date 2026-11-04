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Phá đường dây mở công ty ‘ma’, lừa đầu tư chứng khoán hơn 100 tỉ rồi rửa tiền

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Lập công ty ‘ma’, lừa đảo đầu tư chứng khoán hơn 100 tỉ đồng rồi rửa tiền - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố một số bị can để điều tra các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền - Ảnh: C.A.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (trú Đà Nẵng) để điều tra các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) bị khởi tố, điều tra về hành vi "rửa tiền". Ngoài ra, 1 phụ nữ khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro.

Đường dây này có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài.

Từ những thông tin, tài liệu ban đầu, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của các nhà đầu tư là hơn 100 tỉ đồng.

Theo điều tra, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một số người nước ngoài rồi cùng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các bị can sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do họ chỉ định.

Sau khi nhận được tiền, nhóm này không giữ lại trong các tài khoản ban đầu mà nhanh chóng tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền đồng Việt Nam sang tiền điện tử USDT. 

Tiếp đó, họ chuyển ra các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn cho công tác truy vết.

Để thực hiện kế hoạch này, Phan Tuấn Anh đã câu kết với một số đồng phạm trong nước gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại.

Đáng chú ý, từ ngày 1 đến 25-8-2023, Phan Tuấn Anh cùng các nghi phạm đã trực tiếp sử dụng các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư.

Đường dây này đã sử dụng hơn 80 tỉ đồng để mua tiền điện tử USDT và chuyển cho người nước ngoài.

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    Chủ đề: an ninh điều tra Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB chứng khoán công an TP Đà Nẵng lừa đảo

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