Vụ ông Trương Văn Thiên Tư bị bắt: Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân hiện đã giải thể - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Tổ chức đào tạo chương trình phổ thông trái phép

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép dưới danh nghĩa "Trường quốc tế Prinberk Academy - Hoa Kỳ" do ông Trương Văn Thiên Tư (56 tuổi, trú đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, Đà Nẵng) thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, ngày 31-10-2017, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (trụ sở chính tại 177 Hải Phòng; cơ sở 2 tại 208 Văn Tiến Dũng; cơ sở 3 tại 617 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) được Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho phép thành lập, do ông Trương Văn Thiên Tư làm giám đốc.

Trung tâm chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi; hoàn toàn không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, từ năm 2019, ông Tư tự xưng là hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ Hoa Kỳ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình "Homeschooling" cho hơn 200 học sinh từ 5 - 16 tuổi trên địa bàn Đà Nẵng (học từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần); mức học phí được thu từ 7 - 8 triệu đồng/tháng/học sinh.

Ông Tư bị cáo buộc đã quy định khi xuất hóa đơn thì ghi nội dung là "hỗ trợ giáo dục", "vui chơi phát triển thể chất", nhằm che giấu hoạt động đào tạo trái phép.

Bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về pháp nhân trường quốc tế tại Hoa Kỳ

Cũng theo cơ quan điều tra, khi tư vấn tuyển sinh, ông Tư trực tiếp cam kết với phụ huynh: Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký, được cấp phép tại Hoa Kỳ.

Học sinh hoàn thành chương trình sẽ được Trường Prinberk Academy tại Mỹ cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Hoa Kỳ.

Quá trình điều tra xác định: Trong suốt các năm học từ 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy.

Đồng thời, Prinberk Academy không nằm trong hệ thống được cơ quan chức năng Hoa Kỳ chứng nhận để cấp Mẫu I-20 phục vụ xin thị thực du học nên không được kiểm định theo pháp luật Hoa Kỳ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Hoa Kỳ học tập chuyển tiếp.

Đối với các giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học hằng năm và bảng điểm giao cho phụ huynh, ông Tư đã tự đặt làm 2 con dấu nổi mang tên Prinberk Academy. Sau đó trực tiếp thiết kế hoặc chỉ đạo người thân dùng máy in màu in ấn, đóng dấu nổi ngay tại Việt Nam.

Vẫn theo cơ quan điều tra, dù toàn bộ giấy tờ đều được tự làm tại Việt Nam, ông Tư vẫn thông tin gian dối với phụ huynh là do Trường Prinberk Academy cấp từ Hoa Kỳ. Từ đó yêu cầu phụ huynh có nhu cầu nhận bảng điểm phải nộp thêm từ 100 - 120 USD với lý do chi trả "phí vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam" và hẹn sau 15 - 20 ngày mới giao nhận.

Ông Tư cũng đã đặt làm bì thư có hình quốc kỳ Hoa Kỳ, in thông tin nơi gửi từ bang California, Hoa Kỳ để tạo lòng tin với các phụ huynh.

Khi hoạt động giảng dạy sai phép tại trung tâm bị phản ánh, vào tháng 11-2024, làm việc với đại diện Sở GD&ĐT Đà Nẵng, ông Tư không thừa nhận việc đang tổ chức giảng dạy theo chương trình của Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Sau đó, ông Tư đã chuyển số học sinh trên sang Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên (đường Nguyễn Tất Thành và chi nhánh tại 210 Văn Tiến Dũng) do người thân đứng tên giám đốc để tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo mô hình cũ.

Khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cũng theo điều tra ban đầu, tin tưởng vào những thông tin và cam kết sai sự thật nêu trên của ông Tư, nhiều phụ huynh đã rút con khỏi các cơ sở giáo dục công lập để theo học và nộp số tiền học phí đặc biệt lớn.

Khi phát hiện các giấy tờ do ông Tư cấp không có giá trị pháp lý như cam kết, phụ huynh yêu cầu cung cấp học bạ và hoàn trả học phí nhưng không được đáp ứng.

Ngày 14-10-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Văn Thiên Tư để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo công an, đến nay bị can Trương Văn Thiên Tư đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra đề nghị phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

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