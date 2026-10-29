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Bắt giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở Đà Nẵng

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Ông Trương Văn Thiên Tư - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở Đà Nẵng - vừa bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam - Ảnh: CA

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Văn Thiên Tư (56 tuổi, trú đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, ông Trương Văn Thiên Tư lập ra Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ giám đốc.

Mặc dù chỉ được Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi; không được cấp phép dạy chương trình phổ thông; không được cấp phép liên kết giáo đục và đào tạo với nước ngoài, nhưng ông Tư tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 - 16 tuổi.

Theo chương trình học của trung tâm này, học sinh học 5 ngày/tuần (từ thứ hai đến thứ sáu); mỗi ngày học 2 buổi sáng, chiều; mức học phí từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình hoạt động, ông Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của trung tâm.

Ngoài ra, giám đốc trung tâm này còn đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm "thổi phồng" về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh.

Từ đó nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân chủ động liên hệ để cung cấp thông tin.

Bắt giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Trụ sở Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân - Ảnh: CHÂU SA

Trước đó, Tuổi Trẻ có bài Cho con đi "du học tại chỗ" ở trường Mỹ, không ngờ chỉ là trung tâm tiếng Anh.

Bài báo phản ánh nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng cho con học "trường Mỹ" theo hình thức "du học tại chỗ" với học phí khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Họ được giới thiệu tại đây dạy theo giáo trình Prinberk Academy của Trường Prinberk ở Mỹ, với hình thức "du học tại chỗ".

Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng khẳng định trung tâm sử dụng tài liệu nội bộ để giảng dạy; có một số vi phạm như giáo viên chưa đảm bảo tiêu chuẩn, chưa công khai hồ sơ pháp lý, chương trình, đội ngũ, học phí…

Bắt giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở Đà Nẵng - Ảnh 4.Lập Công ty Tư Gia làm vỏ bọc, rửa tiền 700 tỉ đồng qua USDT

Đường dây bị cáo buộc luân chuyển khoảng 700 tỉ đồng từ hoạt động lừa đảo qua mạng, mua USDT (loại tiền điện tử ổn định) nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

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    Chủ đề: trung tâm Đà Nẵng Anh ngữ Sở Giáo dục - Đào tạo lừa đảo Đà Nẵng

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