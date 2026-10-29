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Khởi tố bị can làm chủ nhiều dây hụi ở Nha Trang rồi chiếm đoạt tài sản

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Nguyễn Thị Minh Thư ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa mở nhiều dây hụi, thu hút người chơi rồi chiếm đoạt tiền để trả nợ.

Nữ nghi phạm làm chủ nhiều dây huê ở Nha Trang bị khởi tố - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Minh Thư bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Thư (39 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19-4-2025, Nguyễn Thị Minh Thư mở, vận hành, làm chủ các dây hụi rồi kêu gọi nhiều người tham gia.

Đến tháng 1-2026, các đường dây do Thư làm chủ mất khả năng chi trả, duy trì. Tuy nhiên, bị can này vẫn mở thêm nhiều dây hụi mới với chu kỳ ngắn hạn. Mục đích là để lấy tiền từ người chơi để chi trả nợ cá nhân của Thư.

Để thực hiện mục đích, Nguyễn Thị Minh Thư sử dụng các tài khoản Zalo mang tên "Nga Ngố", "Vườn Bia", "Vinh Lion", "Tú Nguyễn", "Khánh Hùng", để tham gia và liên tục hốt hụi vào các kỳ đầu, chiếm đoạt tiền của người chơi nhằm trả nợ cá nhân. Đến ngày 9-2, nữ nghi phạm tuyên bố bể hụi và bỏ đi khỏi địa phương.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thư về hành vi nêu trên.

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Nguyễn Thị Minh Thư liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra địa chỉ 21 Dã Tượng, phường Nha Trang hoặc điều tra viên - Thiếu tá Trần Thị Hoài Phương, số điện thoại 0905234289.

Nữ nghi phạm làm chủ nhiều dây huê ở Nha Trang bị khởi tố - Ảnh 2.Bắt nữ giám đốc công ty thủy sản ở Cà Mau vì lừa đảo gần 35 tỉ đồng

Ngày 29-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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    Chủ đề: Khánh Hòa huê hụi Nha Trang Khánh hòa khởi tố Lừa đảo

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