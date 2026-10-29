Khởi tố bị can làm chủ nhiều dây hụi ở Nha Trang rồi chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thị Minh Thư bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Thư (39 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19-4-2025, Nguyễn Thị Minh Thư mở, vận hành, làm chủ các dây hụi rồi kêu gọi nhiều người tham gia.

Đến tháng 1-2026, các đường dây do Thư làm chủ mất khả năng chi trả, duy trì. Tuy nhiên, bị can này vẫn mở thêm nhiều dây hụi mới với chu kỳ ngắn hạn. Mục đích là để lấy tiền từ người chơi để chi trả nợ cá nhân của Thư.

Để thực hiện mục đích, Nguyễn Thị Minh Thư sử dụng các tài khoản Zalo mang tên "Nga Ngố", "Vườn Bia", "Vinh Lion", "Tú Nguyễn", "Khánh Hùng", để tham gia và liên tục hốt hụi vào các kỳ đầu, chiếm đoạt tiền của người chơi nhằm trả nợ cá nhân. Đến ngày 9-2, nữ nghi phạm tuyên bố bể hụi và bỏ đi khỏi địa phương.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thư về hành vi nêu trên.

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Nguyễn Thị Minh Thư liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra địa chỉ 21 Dã Tượng, phường Nha Trang hoặc điều tra viên - Thiếu tá Trần Thị Hoài Phương, số điện thoại 0905234289.