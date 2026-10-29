Bắt nữ giám đốc công ty thủy sản ở Cà Mau vì lừa đảo gần 35 tỉ đồng

Bà Hồ Thị Kiểng bị cho lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng - Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Kiểng bị tố giác đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân.

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7-2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ. (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), bà Kiểng nói cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. giao tiền và sẽ được hưởng hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, bà Kiểng chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng ghi số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không phát sinh giao dịch tương ứng. Tin vào những chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng bà Kiểng không thanh toán theo thỏa thuận. Qua điều tra, số tiền ông Đ. bị chiếm đoạt là hơn 17 tỉ đồng.

Riêng với ông T.C.H. (ngụ TP.HCM), bà Kiểng nhận tiền để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc nam nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận. Có trường hợp bà Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền còn lại, bà Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Số tiền ông H. bị chiếm đoạt được xác định hơn 17 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Kiểng khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau (trụ sở tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) để cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.