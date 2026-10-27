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Công an tìm bị hại trong vụ giả cán bộ Trung ương để lừa đảo

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Công an TP Cần Thơ đang xác minh vụ việc một người môi giới bất động sản tự xưng Vụ phó Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để tạo lòng tin và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

Công an tìm bị hại trong vụ giả cán bộ Trung ương để lừa đảo - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Vũ tự xưng là Vụ phó Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 27-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho hay đang xác minh tin báo, tố giác về tội phạm đối với hành vi "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện ngày 16-9 tại số 2 Phan Văn Trị, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Qua xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thanh Vũ (45 tuổi, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) hoạt động môi giới bất động sản.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhằm tạo lòng tin để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình.

Việc này nhằm tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại, hay biết sự việc, đề nghị đến cơ quan công an gần nhất trình báo; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên, Trung tá Trần Thế Nhẫn, số điện thoại 0986.868.268 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tìm bị hại trong vụ giả cán bộ Trung ương để lừa đảo - Ảnh 2.Cách nhận diện luật sư giả, công ty luật 'fake' ai cũng cần biết

Để tránh bị lừa đảo bởi những người mạo danh luật sư, công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý, dưới đây là những dấu hiệu nhận diện mà người dân cần lưu ý.

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CA LINH
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    Chủ đề: môi giới Uỷ ban Kiểm tra trung ương Cần Thơ lừa đảo

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