Người dân phải đi kiện để đòi lại 500 triệu tiền lệ phí trước bạ nhà, đất dù không có lỗi

Các đương sự chờ tòa nghị án - Ảnh: NHẪN NAM

Chiều 26-10, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ kiện đòi lại tài sản (500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ nhà, đất) giữa nguyên đơn là ông T.Q.K. và hai bị đơn là Thuế cơ sở 10, Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ.

Vụ án được đưa ra xét xử do có kháng cáo của Thuế cơ sở 10, với yêu cầu tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại.

Sau khi xét xử, tòa phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của Thuế cơ sở 10, giữ y bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông K., buộc Thuế cơ sở 10 trả cho ông K. 500 triệu đồng đã nộp theo thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất.

Kiện vì đã trả sổ đỏ nhưng không được nhận lại lệ phí trước bạ

Theo đơn khởi kiện, ông K. trình bày vào tháng 4-2025, ông có nhận chuyển nhượng của Ngân hàng TMCP An Bình phần đất có diện tích hơn 2.300m² tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Phú Lợi, TP Cần Thơ).

Sau khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên thì ông đã thực hiện các thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) và nhận thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất là 500 triệu đồng. Ông đã nộp tiền xong và sau đó đã được cấp sổ đỏ đối với phần đất nêu trên.

Tuy nhiên đến ngày 26-4-2025, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng mời ông làm việc và thu hồi sổ đỏ với lý do chưa đủ điều kiện cấp giấy cho ông. Ông đã chấp hành việc nộp lại sổ đỏ. Sau đó Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã cấp lại sổ đỏ cho ngân hàng đối với quyền sử dụng đất nêu trên.

Ông đã nhiều lần liên hệ và gửi đơn yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) để giải quyết trả lại số tiền lệ phí trước bạ đã nộp 500 triệu đồng, nhưng không được giải quyết...

Vì vậy ông K. khởi kiện các bị đơn, yêu cầu tòa buộc các bị đơn trả lại cho ông số tiền 500 triệu đồng và tiền lãi chậm trả theo mức 10%/năm. Sau đó ông K. xin rút yêu cầu tính lãi.

Phía Văn phòng Đăng ký đất đai thống nhất với nội dung trình bày của ông K. về việc nhận chuyển nhượng đất của ngân hàng, được cấp giấy và thu hồi giấy cũng như khoản tiền lệ phí trước bạ nhà, đất mà ông đã nộp 500 triệu đồng.

Sau khi phát hiện sai sót, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã vận động ông K. trả lại sổ đỏ, đồng thời đã có nhiều văn bản gửi cơ quan thuế đề nghị hủy các phiếu chuyển thu thuế đã ban hành, hoàn trả số tiền thuế lệ phí trước bạ nhà, đất đã nộp 500 triệu đồng cho ông K., nhưng không được Thuế cơ sở 10 chấp nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai đề nghị tòa án xem xét, giải quyết buộc Thuế cơ sở 10 hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ nhà, đất 500 triệu đồng cho ông K., do ông này là đối tượng không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ngân hàng theo công văn của UBND TP Cần Thơ.

Bị đơn thứ hai là Thuế cơ sở 10 không đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện của ông K.. Bị đơn này chỉ đồng ý hoàn trả tiền lệ phí trước bạ đã nộp 500 triệu đồng cho ông K. khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra việc thu tiền lệ phí trước bạ nhà, đất của ông K. là theo thông báo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sóc Trăng (cũ), không phải do Thuế tự ý thu, nên cơ quan thuế cho rằng vụ việc khiếu nại, khởi kiện của ông K. không phải lỗi của Thuế cơ sở 10.

Vụ kiện hy hữu khi người dân nộp tiền thuế đất để nhận sổ đỏ, sau đó phải trả lại sổ đỏ nhưng không được trả lại tiền - Ảnh minh họa

Trả lại 500 triệu là đảm bảo lẽ công bằng

Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 5 Cần Thơ nhận định do ông K. là đối tượng không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ngân hàng và ông đã tự nguyện nộp lại sổ đỏ được cấp, nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực XVIII và Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cần Thơ có văn bản đề nghị hủy phiếu chuyển thu lệ phí trước bạ đã ban hành đối với ông K..

Đồng thời cơ quan này có ý kiến đề nghị Thuế cơ sở 10 hoàn trả tiền lệ phí trước bạ nhà, đất 500 triệu đồng đã thu cho ông K. là có cơ sở, phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lẽ công bằng với ông K..

Thuế cơ sở 10 không đồng ý với yêu cầu của ông K. nhưng không đưa ra được cơ sở pháp lý để chứng minh. Đơn vị này cho rằng ông K. không thuộc trường hợp được hoàn thuế. Tuy nhiên quá trình giải quyết đơn khiếu nại của ông K., các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng xác định trường hợp của ông K. là đòi lại số tiền lệ phí trước bạ đã nộp, do không phải là đối tượng được nhận chuyển nhượng đất của ngân hàng.

Đây không phải là lỗi của ông K., mà là lỗi của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sóc Trăng (cũ) thực hiện không đúng về thẩm định hồ sơ chuyển nhượng, dẫn đến việc cấp sổ đỏ cho ông K. không đúng nên phải thu hồi.

Việc trả lại số tiền lệ phí trước bạ nhà, đất của ông K. không thuộc trường hợp hoàn thuế… Từ đó tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của ông K., buộc Thuế cơ sở 10 trả lại cho ông 500 triệu đồng.