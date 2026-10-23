‘Biển thủ’ hơn 62 triệu, công ty đòi không trả, bị phạt 7 năm tù về tội tham ô

Bị cáo Toàn tại tòa sơ thẩm - Ảnh: CTV

Ngày 23-10, Tòa án nhân dân khu vực 6 Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dương Hải Toàn (42 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) 7 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2019, Dương Hải Toàn vào làm việc tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tân Quốc Nguyên với vị trí nhân viên bán hàng.

Toàn phụ trách công việc bán hàng phụ tùng xe máy, dầu nhớt các loại và một số mặt hàng khác của công ty tại địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang). Đồng thời, Toàn chịu trách nhiệm thu tiền của khách hàng để nộp về công ty theo quy định.

Trong quá trình thực hiện công việc được giao, Toàn đã nhiều lần thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty theo quy định mà chiếm đoạt số tiền thu được để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, trong năm 2022, Toàn đã có 6 lần thu tiền của khách mà không nộp về công ty, chiếm đoạt tổng cộng 62,44 triệu đồng.

Công ty đã nhiều lần yêu cầu Toàn trả lại số tiền chiếm đoạt của công ty nhưng Toàn không thực hiện. Vì vậy phía công ty đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 6 Cần Thơ giải quyết.

Sau đó Tòa án nhân dân khu vực 6 Cần Thơ kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để giải quyết theo quy định.