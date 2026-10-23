Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

‘Biển thủ’ hơn 62 triệu, công ty đòi không trả, bị phạt 7 năm tù về tội tham ô

tác giả
NHẪN NAM
NHẪN NAM
NHẪN NAM

Toàn phụ trách bán hàng cho một công ty và đã “biển thủ” hơn 62 triệu đồng tiền hàng, công ty đòi không trả, Toàn bị tòa phạt 7 năm tù về tội tham ô tài sản.

‘Biển thủ’ hơn 62 triệu, công ty đòi không trả, bị phạt 7 năm tù về tội tham ô - Ảnh 2.

Bị cáo Toàn tại tòa sơ thẩm - Ảnh: CTV

Ngày 23-10, Tòa án nhân dân khu vực 6 Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dương Hải Toàn (42 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) 7 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2019, Dương Hải Toàn vào làm việc tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tân Quốc Nguyên với vị trí nhân viên bán hàng.

Toàn phụ trách công việc bán hàng phụ tùng xe máy, dầu nhớt các loại và một số mặt hàng khác của công ty tại địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang). Đồng thời, Toàn chịu trách nhiệm thu tiền của khách hàng để nộp về công ty theo quy định.

Trong quá trình thực hiện công việc được giao, Toàn đã nhiều lần thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty theo quy định mà chiếm đoạt số tiền thu được để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, trong năm 2022, Toàn đã có 6 lần thu tiền của khách mà không nộp về công ty, chiếm đoạt tổng cộng 62,44 triệu đồng.

Công ty đã nhiều lần yêu cầu Toàn trả lại số tiền chiếm đoạt của công ty nhưng Toàn không thực hiện. Vì vậy phía công ty đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 6 Cần Thơ giải quyết. 

Sau đó Tòa án nhân dân khu vực 6 Cần Thơ kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để giải quyết theo quy định.

‘Biển thủ’ hơn 62 triệu, công ty đòi không trả, bị phạt 7 năm tù về tội tham ô - Ảnh 2.Đoàn luật sư TP Cần Thơ sau sáp nhập có Ban chủ nhiệm mới

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Cần Thơ sau sáp nhập có 9 thành viên, trong đó có một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm và 6 ủy viên.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NHẪN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tòa án biển thủ nhân viên bán hàng Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất