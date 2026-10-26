Dùng 4 búa đĩa tự chế tấn công vào đầu nạn nhân, nhóm bị cáo bị phạt gần 30 năm tù

Các bị cáo tại tòa ngày 26-10 - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 26-10, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 6 bị cáo về ba tội giết người, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (do mang búa đĩa tự chế từ đĩa thắng xe máy đi đánh nhau).

Theo đó, tòa phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu 7 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp chung hình phạt là 10 năm tù. Cùng về ba tội danh trên, tòa phạt bị cáo Phạm Văn Hoài 5 năm tù.

Bị cáo Võ Lê Minh bị phạt 5 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp chung hình phạt là 7 năm tù.

Huỳnh Văn Phúc bị phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp chung hình phạt là 3 năm tù.

Hai bị cáo Phùng Hoàng Đệ, Trần Nhựt Trường bị phạt lần lượt 2 năm và 2 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 7-3-2025, Hiếu uống rượu cùng với Phúc, Đệ, Hoài. Đến khoảng 00h ngày 8-3-2025, Trường nói với Phúc xảy ra mâu thuẫn với N.T.V. trong lúc uống rượu. Cụ thể là V. hăm dọa lấy súng bắn Trường, nên Trường nhờ Phúc cùng Hiếu, Hoài, Đệ đi đến tìm V. để đánh thì Hiếu, Phúc, Hoài, Đệ đồng ý.

Sau đó Hoài mang đến 4 cây búa đĩa. Hiếu, Phúc, Hoài tự lấy hung khí, mỗi người cầm một cây búa đĩa. Nhóm Hiếu đi tìm V. để đánh.

Trên đường đi, Hoài cầm búa đĩa tiếp xúc xuống mặt đường tạo tia lửa kéo dài liên tục khoảng 300 mét. Các đối tượng còn lại chỉ cầm búa đĩa hướng xuống nhưng không để tiếp xúc với mặt đường.

Đến địa điểm, Hiếu và cả nhóm xuống xe đi tìm kiếm V. để chém nhưng không thấy V., nên la hét, rượt đuổi, chửi bới lớn tiếng.

Trong nhóm người đi ra khuyên ngăn nhóm Hiếu có N.M.T.. Không tìm thấy V., Hiếu thấy T. thì nhớ lại chuyện thù tức, mâu thuẫn từ trước do mỗi lần gặp T. trên đường T. hay nhìn Hiếu với ánh mắt khiêu khích và hay chạy xe nẹt pô lớn tiếng.

Vì vậy Hiếu đã cầm cây búa đĩa tấn công vào vùng đầu của T. khiến người này ngã đập đầu xuống đất nằm bất tỉnh. Tưởng T. đã chết nên Hiếu dừng không chém tiếp. Sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường (toàn bộ sự việc có camera ghi hình lại).

Sáng ngày 8-3-2025, Công an phường Tân Lộc, TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo đã tiến hành mời nhóm Hiếu đến làm việc. Bị hại T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, thương tích 2%.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Hiếu trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 8-3-2025 và hiện tại (thời điểm giám định) có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định.