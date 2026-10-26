Cách nhận diện luật sư giả, công ty luật 'fake' ai cũng cần biết

Nguyễn Hữu Thạnh giả danh luật sư, sử dụng Facebook cá nhân tên Mr Thanh Lawyer để lừa đảo, bị tòa tuyên án hồi tháng 8-2025 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, thực trạng cá nhân không phải luật sư, tổ chức không phải là công ty/văn phòng luật nhưng cung cấp dịch vụ pháp lý vẫn tồn tại ở nhiều địa phương. Không ít người dân đã sập bẫy, bị lừa đảo và thiệt hại số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Mặc dù cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm, tình trạng này vẫn tiếp diễn với những thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường và trang bị kỹ năng phòng ngừa là hết sức cần thiết, giúp người dân tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lợi dụng nhu cầu hỗ trợ pháp lý để trục lợi.

Công ty tên có chữ "luật" chưa chắc là công ty luật

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết người dân có thể phân biệt một công ty hay văn phòng luật thật thông qua một số yếu tố.

Về tên gọi và loại hình tổ chức, theo Luật Luật sư, tên gọi của tổ chức hành nghề luật sư bắt buộc phải chứa cụm từ "văn phòng luật sư..." hoặc "công ty luật....".

Do đó, tất cả các tổ chức có tên gọi mập mờ như "công ty TNHH luật...", "trung tâm tư vấn pháp luật độc lập", "công ty dịch vụ pháp lý", hay "công ty tư vấn doanh nghiệp"... đều không phải là tổ chức hành nghề luật sư.

Về giấy phép hoạt động, một tổ chức hành nghề luật sư hợp pháp phải do Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động. Các công ty mà tên có chữ "luật" nhưng có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) cấp không phải là các công ty luật.

Bên cạnh đó, mọi khoản thanh toán thù lao, chi phí dịch vụ phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên của tổ chức hành nghề luật sư hoặc có phiếu thu, hóa đơn tài chính hợp lệ.

"Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của cá nhân xưng danh "trợ lý", "chuyên viên" hay kể cả "luật sư" khi không có quy trình giao kết hợp đồng và ủy quyền hợp pháp", luật sư Hoan lưu ý.

Cách xác minh một người tự xưng là luật sư

Cũng theo luật sư Lê Văn Hoan, nếu gặp một người tự xưng là luật sư, trước hết người dân có thể đề nghị cá nhân đó cho xem thẻ luật sư (bản gốc) để kiểm tra.

Bên cạnh việc kiểm tra trực quan, người dân cần chủ động tra cứu thông tin trên các cổng thông tin điện tử chính thống để xác thực, như website của Đoàn luật sư TP.HCM, Đoàn luật sư Hà Nội... có cung cấp thông tin luật sư.

Việc tra cứu họ tên, số thẻ và số chứng chỉ hành nghề trên các hệ thống này sẽ giúp hạn chế các trường hợp sử dụng thẻ giả mạo.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc đến tận trụ sở của công ty luật, văn phòng luật sư mà cá nhân đó khai báo để xác nhận xem họ có thực sự là thành viên, nhân sự đang làm việc tại đơn vị hay không.

Cuối cùng, người dân cần nhận diện qua phương thức giao dịch và quy trình làm việc thực tế.

"Luật sư chân chính luôn tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, tuyệt đối không bao giờ đưa ra các hứa hẹn mang tính cam kết kết quả như "chạy án", "cam kết thắng kiện 100%" (vi phạm Quy tắc 9 về quan hệ với khách hàng) hay yêu cầu khách hàng chuyển tiền thù lao, chi phí dịch vụ vào tài khoản cá nhân.

Việc kiểm tra kỹ các yếu tố về thẻ hành nghề, danh bạ quản lý, nơi làm việc và quy tắc ứng xử này sẽ giúp người dân tránh dính bẫy lừa đảo của các đối tượng giả danh" - luật sư Hoan nhấn mạnh.

Một số dấu hiệu cần cảnh giác Luật sư Trương Ngọc Liêu, Đoàn luật sư TP.HCM, cho lời khuyên khi gặp người tự xưng là luật sư mà có các biểu hiện sau đây thì người dân cần cân nhắc, xác minh lại có thật người đó là luật sư hay không để tránh bị lừa: - Không giới thiệu hoặc giới thiệu một cách chung chung, mơ hồ về đoàn luật sư nơi đang là thành viên và tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang công tác; - Cố tình né tránh, lờ đi các câu hỏi về việc chứng minh tư cách hành nghề luật sư như cung cấp thẻ luật sư bản chính, chứng chỉ hành nghề...; - Không thảo luận, trao đổi với khách hàng sâu về nội dung, tình tiết vụ việc/vụ án, thay vào đó là giới thiệu về những mối quan hệ mà luật sư có, thể hiện quen biết rộng, có thể tác động đến vụ việc; - Thường xuyên đưa ra các cam kết về kết quả; không ngại ngần đưa ra các cam kết như không phạm tội, được tại ngoại, được án treo, tỉ lệ thắng kiện 100%... với điều kiện phải chi một số tiền lớn nhưng bằng tiền mặt, không hóa đơn chứng từ; - Không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc nếu ký thì mang tính đối phó, hình thức sơ sài, đa số hoạt động theo tư cách cá nhân, thường tiếp khách hàng ở quán cà phê, những nơi không chính thức...

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