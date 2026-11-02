Nhân viên ngân hàng dùng điện thoại của khách ‘trộm’ sổ tiết kiệm, chiếm đoạt gần 32 tỉ đồng

Trần Thị Kim Anh (phải) và Trần Đại Nghĩa, hai người đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 2-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Kim Anh đã cầm điện thoại của khách rồi hướng dẫn khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, sau đó bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Trần Đại Nghĩa.

Hai người này liên lạc, trao đổi việc chuyển nhượng thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.

Bước đầu Kim Anh khai nhận từ tháng 7 đến tháng 9-2026, bị can đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng. Số tiền này Kim Anh chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.

Tại cơ quan điều tra, Kim Anh khai nhận khi khách hàng đến mở sổ tiết kiệm xong tại ngân hàng thì bị can mượn điện thoại, app của khách hàng, sau đó thực hiện động tác chuyển nhượng sổ tiết kiệm đó qua cho Nghĩa. Phía bên kia, ông Nghĩa sẽ nhận được tin nhắn và vào app của ông này để xác nhận sẽ nhận sổ đó.

Sau khi Nghĩa xác nhận xong thì sổ tiết kiệm đó chuyển sang cho ông Nghĩa, từ lúc đó ông toàn quyền sử dụng sổ đó.

Điều đáng nói những người bị chiếm đoạt tài sản là khách hàng gửi tiền tiết kiệm, trong đó có những người lớn tuổi, hạn chế về khả năng sử dụng công nghệ và thường xuyên nhờ nhân viên ngân hàng hỗ trợ thực hiện các giao dịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.