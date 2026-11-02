Viện kiểm sát kêu gọi cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam ra đầu thú

Ông Nguyễn Hồ Nam, cựu chủ tịch HĐTQ Tập đoàn Bamboo Capital thời điểm chưa bị bắt. Hiện ông đang bỏ trốn và bị truy nã - Ảnh: BCG

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) vừa có thông báo kêu gọi ông Nguyễn Hồ Nam (48 tuổi, cựu chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital) cùng ba bị can đang bỏ trốn ra đầu thú trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.

Theo thông báo, ngày 26-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Bamboo Capital và các đơn vị liên quan.

Trong số này, bốn bị can đang bỏ trốn gồm Nguyễn Hồ Nam, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Ngọc Thanh và Lê Thị Mai Loan bị đề nghị truy tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Hồ Nam từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Công ty BCG Land, chủ tịch hội đồng quản trị sáng lập Bamboo Capital.

Ông Nam đã bỏ trốn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ ngày 17-1-2026.

Ba bị can còn lại đều từng giữ các vị trí quan trọng tại những doanh nghiệp liên quan Bamboo Capital.

Trong đó, bà Huỳnh Thị Kim Tuyến (60 tuổi) là chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Gia Khang.

Bà Phạm Thị Ngọc Thanh (39 tuổi) là thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, tổng giám đốc Công ty Helios.

Còn bà Lê Thị Mai Loan (44 tuổi) giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, chủ tịch hội đồng quản trị hai công ty Gia Khang và Helios, đồng thời là phó chủ tịch hội đồng quản trị BCG Land và Tracodi.

Theo thông báo, bà Tuyến và bà Thanh bị truy nã từ ngày 17-1-2026, còn bà Loan bị truy nã từ ngày 19-10-2026.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi bốn bị can đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời thực hiện quyền bào chữa theo quy định pháp luật.

Cơ quan này cũng thông báo nếu tiếp tục bỏ trốn, các bị can sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định.

Ông Nguyễn Hồ Nam từng là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tài chính, ngân hàng

Ông Nguyễn Hồ Nam sinh năm 1978, quê Vĩnh Long, là người sáng lập Bamboo Capital vào năm 2011 và có nhiều năm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn.

Trước khi thành lập Bamboo Capital, ông Nguyễn Hồ Nam từng làm việc tại Sacombank, sau đó giữ chức Tổng giám đốc rồi Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS).

Tháng 4-2024, ông Nam rời ghế Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, đồng thời được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank. Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm, ông bị đại hội cổ đông Eximbank miễn nhiệm.

Đến cuối tháng 2-2025, Bamboo Capital nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nam.

Thời điểm đó, tập đoàn cho biết ông Nam đã từ nhiệm từ ngày 27-4-2024 và không còn giữ các chức vụ trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban điều hành doanh nghiệp.

Sau quá trình điều tra vụ án trên, C03 đã đề nghị truy tố tổng cộng 16 bị can.

Cơ quan điều tra cho biết đã tiếp nhận đơn của các cá nhân mua trái phiếu do những công ty liên quan Bamboo Capital phát hành. Những người này được xác định là bị hại trong vụ án.

C03 cũng cho biết đã tiến hành thu hồi tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục hậu quả, bảo đảm thi hành án và hoàn trả cho các bị hại theo quy định pháp luật.