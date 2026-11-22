Cơ sở thẩm mỹ JK, địa chỉ 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 22-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát thông báo tìm bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại thẩm mỹ viện JK, số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột.

Thông báo nêu: Theo điều tra ban đầu, cơ sở JK không có giấy phép khám bệnh, chữa bệnh và không có người chịu trách nhiệm chuyên môn. Những người liên quan thuê người không có chuyên môn, không có giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia để tư vấn, đưa ra thông tin sai sự thật về phương pháp thực hiện và công dụng của thiết bị, dụ khách trả tiền cắt mí, xóa sẹo, xóa nếp nhăn…

Công an đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ, thanh toán tiền hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án cần trình báo tại 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, hoặc gọi 0694.389.144 hay 0942.063.673 để gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường.

Liên quan đến các vụ thẩm mỹ viện, cơ sở dịch vụ nha khoa có dấu hiệu hoạt động trái quy định pháp luật, từ tháng 2-2025, Tuổi Trẻ đã ghi nhận cơ sở tại 89C Lý Thái Tổ, khi đó mang tên JK Medical, vẫn đón khách dù bị Sở Y tế Đắk Lắk phạt 25 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng kể từ ngày 20-1-2025 vì can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép.

Cơ sở mở cửa trở lại ngày 3-2-2025. Ba ngày sau, nhân viên vẫn tư vấn, nhận làm dịch vụ xóa sẹo, thay đổi màu môi, má.