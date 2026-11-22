Người dùng cần cảnh giác với tin nhắn nằm chung luồng hội thoại của ngân hàng mình sử dụng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cũng ngày càng tinh vi hơn. Kẻ xấu liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng nhiều thủ đoạn mới nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tin nhắn tưởng "chính chủ" của ngân hàng chưa hẳn đã an toàn

Một trong những thủ đoạn "mới nổi" hiện nay là giả mạo tin nhắn thương hiệu ngân hàng (SMS Brandname), chèn tin nhắn lừa đảo vào cùng luồng hội thoại với tin nhắn chính thống gửi từ ngân hàng. Điều này khiến người nhận khó phân biệt được thật, giả.

Theo lãnh đạo Công an xã Vạn Hưng (Khánh Hòa), thời gian qua đơn vị ghi nhận có trường hợp người dân sử dụng thẻ tín dụng, nhận được tin nhắn mang tên ngân hàng.

Theo đó, tin nhắn này có nội dung thông báo khách hàng có 12.500 điểm thưởng sắp hết hạn và yêu cầu truy cập đường dẫn để nhận quà. Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo này xuất hiện ngay trong luồng hội thoại SMS trước đó của ngân hàng.

Điều này càng khiến khách hàng tin tưởng, tăng nguy cơ người dùng nhầm tưởng là thông báo chính thức của ngân hàng.

Theo Công an xã Vạn Hưng, tội phạm dùng phương thức lợi dụng thiết bị giả lập trạm phát sóng di động (BTS) hoặc các phương thức kỹ thuật khác để phát tán tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng.

"Do cơ chế hiển thị, sắp xếp tin nhắn theo tên người gửi trên điện thoại, nội dung lừa đảo có thể xuất hiện ngay trong cuộc hội thoại vốn chứa các tin nhắn hợp pháp của ngân hàng. Đây là điểm mấu chốt khiến người dân dễ mất cảnh giác, dù có thể trước đó đã được tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo này" - lãnh đạo Công an xã Vạn Hưng phân tích.

Còn theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, với loại tội phạm này, nội dung tin nhắn thường đánh vào tâm lý ham nhận quà, sợ mất quyền lợi hoặc lo ngại tài khoản gặp sự cố. Ví dụ, thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, tài khoản phát sinh giao dịch bất thường hoặc yêu cầu xác minh thông tin….

Kèm theo nội dung tin nhắn là đường dẫn dẫn đến trang web giả mạo hoặc trang có nguy cơ chứa mã độc. Lúc này, khi truy cập và làm theo hướng dẫn, người dùng có thể bị dụ cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ, mã xác thực giao dịch (OTP) hoặc cài đặt ứng dụng độc hại.

Từ những thông tin có được, nhóm lừa đảo có thể tìm cách chiếm quyền kiểm soát thiết bị, truy cập tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhận diện tin nhắn lừa đảo để không trở thành nạn nhân

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo: Để không trở thành nạn nhân, người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào tên thương hiệu hiển thị trong tin nhắn nhận được.

Ở đây là tin nhắn xuất hiện trong luồng hội thoại ngân hàng quen thuộc mà người dân hay dùng/nhận. Dù cùng luồng hội thoại với tin nhắn trước đó, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đó là tin nhắn chính thống, an toàn.

Từ đó, cơ quan công an khuyên người dân không truy cập đường dẫn đáng ngờ. Đặc biệt cảnh giác với tin nhắn thông báo nhận quà, điểm thưởng sắp hết hạn, trúng thưởng hoặc yêu cầu xác minh tài khoản kèm đường dẫn lạ.

Đồng thời, tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ và các dữ liệu xác thực cho người khác hoặc trên các trang web chưa được xác minh.

Khi cần xác minh giao dịch, điểm thưởng hoặc tình trạng tài khoản, người dân nên truy cập ứng dụng ngân hàng đã cài đặt chính thức (ứng dụng mobile banking); tự nhập địa chỉ trang thông tin điện tử của ngân hàng hoặc liên hệ tổng đài qua số điện thoại được công bố trên kênh chính thức.

Trường hợp lỡ truy cập đường dẫn đáng ngờ hoặc cung cấp thông tin bảo mật, người dùng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa hoặc bảo vệ tài khoản; đồng thời đổi thông tin đăng nhập bằng thiết bị an toàn khi cần thiết.

Còn nếu phát hiện giao dịch bất thường hoặc bị chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Theo Thông tư 50/2024/TT-NHNN, ngân hàng không gửi tin nhắn SMS hoặc thư điện tử có chứa đường dẫn liên kết đến trang thông tin điện tử cho khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của khách hàng.

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