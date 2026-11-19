Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền tại tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau một ngày xét xử, chiều tối 19-11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền (49 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo 54,3 tỉ đồng từ huy động góp vốn

Theo cáo trạng, để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, bà Hiền thành lập hoặc nhờ người khác đứng tên 6 doanh nghiệp, rồi trực tiếp điều hành.

Trong đó, Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một là chủ đầu tư dự án căn hộ Aparment Đảo Xanh.

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Huỳnh thực hiện dự án văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower tại số 6, đường 2-9 (Đà Nẵng). Hiện nay, Công ty Huy Huỳnh do bà Vũ Thị Như Mai (trú TP.HCM) làm tổng giám đốc, bà Hiền là thành viên góp vốn.

Còn Công ty TNHH đầu tư The Moon thực hiện dự án chung cư Summit Hoài Thanh.

Công ty TNHH Summit Building do bà Hiền làm giám đốc, là chủ đầu tư dự án The Summit Building.

Ngoài ra còn có Công ty TNHH Đầu tư New Start, Công ty TNNH Đầu tư phát triển New Day.

Khoảng năm 2017, bà Hiền có mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Thương (trú Đà Nẵng). Từ đầu năm 2018 đến 2020, bà Thương nhiều lần chuyển tiền cho bà Hiền để thực hiện các dự án bất động sản.

Cụ thể, góp 25 tỉ đồng vào dự án Aparment Đảo Xanh; 22 tỉ đồng vào dự án The Summit Building; 25 tỉ đồng vào dự án tại ba lô đất A6-3, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ.

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đối với 2 dự án Aparment Đảo Xanh và The Summit Building, bà Hiền thanh toán cho bà Thương 20,5 tỉ đồng; số tiền bà Thương còn lại tại hai dự án là 44 tỉ đồng.

Hai bên tiếp tục thỏa thuận để bà Thương góp vốn hơn 76,8 tỉ đồng (gồm 25 tỉ đồng góp vốn vào dự án ba lô đất đường Lê Đức Thọ; 44 tỉ đồng hai dự án căn hộ; bà Thương góp thêm hơn 7,8 tỉ đồng) để triển khai bốn dự án tại lô A6-3; lô A2-5,6; lô A2-3,4 và dự án đường Hoài Thanh.

Tại hợp đồng góp vốn, bà Hiền xác định Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một đang là chủ sở hữu các lô đất nói trên và đang tiến hành các thủ tục để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định: Tại lô A6-3, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền – Phó giám đốc Công ty New Day ký hợp đồng mua (giá trên 43,7 tỉ) và sau đó đã thế chấp lô đất này tại ngân hàng vay 30 tỉ đồng để trả nợ. Bà Hiền yêu cầu giám đốc Công ty New Day ký thủ tục chuyển nhượng 100% vốn của công ty (trong đó có sổ đỏ lô đất A6-3) cho người khác, để trả nợ.

Lô đất A2-6 đã chuyển nhượng để trả nợ. Các lô A2-5, A2-4, A2-3, bà Hiền chỉ mới đặt cọc mua rồi bỏ cọc. Chủ các lô đất đã chuyển nhượng cho người khác.

Đến ngày 9-11-2022, bà Hiền tiếp tục ký phụ lục hợp đồng góp vốn với bà Thương. Số tiền bà Thương góp vốn đối với ba dự án tại 5 lô đất: A6-3, A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 là hơn 54,3 tỉ đồng.

Theo trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng năm 2024 thì từ trước đến nay không có dự án nào xin cấp phép đầu tư và triển khai tại các lô đất kể trên ở đường Lê Đức Thọ.

Bà Hiền bị cáo buộc có hành vi gian dối mình là chủ sở hữu, đang thực hiện dự án tại năm lô đất ở đường Lê Đức Thọ để ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng góp vốn, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thương hơn 54,3 tỉ đồng.

Viện đề nghị án chung thân, tòa tuyên 20 năm tù

Tại tòa, bà Hiền phủ nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng quy buộc.

Đây cũng là quan điểm của các vị luật sư bào chữa cho bị cáo. Luật sư cho rằng có rất nhiều khoản tiền (hơn 100 tỉ đồng) bà Hiền đã chuyển trả cho bà Thương nhưng chưa được làm rõ; quan hệ giữa hai bên đơn thuần là quan hệ vay mượn dân sự; việc xác lập hợp đồng góp vốn là giả cách để che giấu việc vay mượn tiền…

Các vị luật sư bào chữa cho bị cáo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi gian dối của bị cao không chỉ ở việc bị cáo đưa thông tin không đúng sự thật về việc sở hữu các lô đất mà còn thể hiện ở việc các lô đất đang tiến hành thủ tục triển khai dự án trong khi thực tế bị cáo chỉ mới đặt cọc một số lô, chưa hoàn tất việc chuyển nhượng; thậm chí không tiếp tục thực hiện giao dịch một số lô đất…

Từ đó, Tòa đã tuyên bị cáo Hiền 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

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