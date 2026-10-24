Phạt người phụ nữ bán tài sản chung để tiêu xài rồi báo tin bị lừa đảo

Cơ quan công an lập biên bản, xử phạt bà T. số tiền 3,5 triệu đồng do hành vi báo tin giả việc bị lừa đảo - Ảnh: Công an xã Hải Hưng

Ngày 24-10, Công an TP Hải Phòng thông tin cho biết Công an xã Hải Hưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.T. (64 tuổi, trú thôn Tòng Hóa, xã Hải Hưng) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo thông tin giả việc bị lừa đảo, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, bà T. trình báo công an về việc có người lạ mặt vào nhà, dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hải Hưng tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, công an xác định nội dung trình báo không đúng sự thật. Thực tế bà T. đã mang tài sản chung của hai vợ chồng đi bán và sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Sau đó, bà này cố tình tạo hiện trường giả về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm che giấu sự việc và nói dối chồng.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 282, Công an xã Hải Hưng quyết định xử phạt bà 3,5 triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật hoặc trình báo những vụ việc không có thật đến cơ quan chức năng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.