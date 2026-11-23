Các bị cáo trong vụ án - Ảnh: TL

Sáng nay 23-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa), cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc và hai bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo cáo trạng, năm 2018, để mở rộng hệ thống kinh doanh Sen Tài Thu, bà Phạm Thị Hòa và con gái Nguyễn Thị Thùy Linh vay tiền ngân hàng cùng nhiều cá nhân. Đến đầu năm 2020, số tiền vay nợ tăng lên khoảng 300 tỉ đồng.

Do các khoản vay ngắn hạn liên tiếp đến hạn, hai mẹ con bà Hòa mời Nguyễn Thị Lan Hương, người từng làm trong ngành ngân hàng, về phụ trách tài chính. Sau khi giúp công ty vay được tiền, Hương lần lượt được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc vào tháng 3-2021.

Để có tiền duy trì hoạt động và trả nợ, theo cáo trạng, Hòa, Linh và Hương bàn bạc huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa.

Ba người làm thủ tục nâng vốn điều lệ Sen Tài Thu từ 31,9 tỉ lên 160,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc tăng vốn chỉ mang tính hình thức, các cổ đông không thực nộp tiền góp vốn.

Mặc dù hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận, nhóm lãnh đạo vẫn xây dựng tài liệu quảng bá Sen Tài Thu là doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt và mạng lưới cơ sở rộng khắp.

Nhà đầu tư được giới thiệu mức lợi nhuận từ 9% đến 13,5%/năm, tùy thời hạn hợp đồng. Họ được ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cam kết mua lại và nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Tuy nhiên, những người góp tiền không được ghi tên vào sổ cổ đông, không được trao quyền lợi cổ đông và không biết tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, có 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỉ đồng vào Sen Tài Thu.

Theo cáo trạng, trong hơn 1.700 tỉ đồng huy động từ 459 nhà đầu tư, Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để trả một phần gốc, lãi, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người trước.

Đến tháng 12-2022, công ty mất khả năng thanh toán, nhiều nhà đầu tư không được nhận lại tiền gốc, phải ký tiếp hợp đồng mới.

Sau khi trừ số tiền đã thanh toán, cơ quan công tố xác định nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt gần 989 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ngoài hơn 251 tỉ đồng được sử dụng vào các mục đích khác, nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt gần 989 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư và "chi tiêu cá nhân hết".

Theo cáo trạng, đến nay có 266 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo, trình báo đã nộp hơn 971 tỉ đồng vào Sen Tài Thu. Trong đó, họ được chi trả một phần gốc, lãi hơn 213 đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, viện kiểm sát xác định ba cựu lãnh đạo Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương cùng đại diện Sen Tài Thu và những người liên quan đã hưởng lợi bất chính có trách nhiệm hoàn trả số tiền hơn 757,4 tỉ đồng cho 266 bị hại.