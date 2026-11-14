Vợ chồng cựu tổng giám đốc Sen Tài Thu mang ba lô 26 tỉ đi 'chạy án', bị lừa 25 tỉ

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm là Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam - Ảnh: Sen Tài Thu Việt Nam

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 23-11. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy, phó chánh Tòa hình sự Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, vì lo sợ bị xử lý hình sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, cựu tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi) cùng chồng đã ba lần mang tổng cộng 26 tỉ đồng nhờ người “chạy án”.

Hai bị cáo là hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi) và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi) đã lợi dụng tâm lý này, đưa ra những lời hứa hẹn giúp Hương thoát trách nhiệm hình sự để chiếm đoạt 25 tỉ đồng.

Hai ba lô đựng 11 tỉ đồng được giấu dưới gầm giường

Cáo trạng xác định khoảng tháng 5-2023, khi nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương lo sợ bị xử lý hình sự nên tìm người giúp đỡ.

Thông qua quan hệ xã hội, Hương quen Nguyễn Thanh Tú. Dù biết chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan làm nghề tự do, không có chức năng, nhiệm vụ giải quyết vụ việc, Tú vẫn đưa ra những lời giới thiệu gian dối rằng Lan có quan hệ rộng, đặc biệt với lãnh đạo trong ngành công an, cáo trạng nêu.

Sau đó, Tú đưa Hương cùng chồng là Nguyễn Thanh Hải đến gặp Lan.

Tại cuộc gặp, Hương trình bày những lo lắng về sai phạm xảy ra tại Sen Tài Thu. Lan trấn an rằng Hương không nên quá lo lắng, việc phải thượng tôn pháp luật "sai ở đâu sửa ở đó, còn việc tới đâu thì để Lan tính".

Theo cáo trạng, Lan tiếp tục nhiều lần hẹn vợ chồng Hương đến căn hộ tại tòa R4B, khu đô thị Royal City, Hà Nội để bàn cách giúp Hương.

Lan yêu cầu chuẩn bị khoảng 30 tỉ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ điều tra, không bị xử lý hình sự hoặc được giảm án nếu bị khởi tố. Trước mắt, Lan yêu cầu giao 10 tỉ đồng.

Bà Phạm Thị Hòa (áo nâu), cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sen Tài Thu bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: CA

Lần giao tiền thứ nhất diễn ra khoảng tháng 9-2023. Theo yêu cầu của Lan, Tú gọi điện cho ông Hải mang tiền đến nhà chị gái mình.

Ông Hải trực tiếp mang 10 tỉ đồng đến căn hộ của Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của M. T. L., con gái Lan.

Khoảng một tuần sau, Lan gọi Hương, Hải và Tú đến nhà, thông báo đã dùng 1 tỉ đồng để lo việc, còn 9 tỉ đồng. Lan nói cần tổng cộng 20 tỉ đồng để tiếp tục lo cho Hương, yêu cầu mang thêm 11 tỉ đồng.

Ngày hôm sau, Tú đến căn hộ tại tòa R2B, khu chung cư Royal City, nơi vợ chồng Hương sinh sống.

Tại đây, ông Hải đã chuẩn bị 11 tỉ đồng đựng trong hai balô màu đen. Một balô chứa 5 tỉ đồng được đưa cho Tú đeo, balô còn lại đựng 6 tỉ đồng do ông Hải trực tiếp mang.

Cả hai đi bộ sang căn hộ của Lan ở tòa R4B. Đến nơi, Lan yêu cầu Tú và Hải mang tiền vào phòng ngủ, cất dưới gầm giường. Hai người nhấc đệm giường lên, lấy tiền từ hai ba lô xếp xuống gầm giường rồi cùng kiểm đếm, xác định đủ 11 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Sau khi nhận tiền, Lan đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến một văn phòng luật sư tại quận Đống Đa, Hà Nội để gặp luật sư L. Đ. V.

Tại đây, luật sư tư vấn Hương cần có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục và trả dần tiền cho họ. Sau cuộc gặp, Lan để lại một túi xách chứa 1 tỉ đồng tại văn phòng luật sư. Tuy nhiên, luật sư V. từ chối nhận, yêu cầu Lan lấy lại nhưng Lan không nhận.

Nhận thêm 5 tỉ đồng rồi mua nhà, gửi tiết kiệm đứng tên con gái

Đến đầu tháng 10-2023, tại căn hộ của mình, Lan tiếp tục nói với vợ chồng Hương rằng 20 tỉ đồng đã nhận trước đó được dùng để lo việc, nay cần thêm 5 tỉ đồng để nhờ người giúp Hương.

Theo cáo trạng, ông Hải tiếp tục mang 5 tỉ đồng đựng trong một ba lô màu đen đến nhà Lan.

Lúc này Tú đã có mặt tại căn hộ. Lan yêu cầu hai người mang ba lô tiền vào phòng ngủ, cất dưới gầm giường.

Tương tự lần trước, Tú và Hải nhấc đệm giường, lấy tiền từ ba lô xếp xuống gầm giường rồi kiểm đếm đủ 5 tỉ đồng.

Như vậy, qua ba lần giao nhận, vợ chồng Hương đã đưa cho Lan tổng cộng 26 tỉ đồng, gồm lần đầu 10 tỉ, lần thứ hai 11 tỉ và lần cuối 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định sau khi nhận tiền, Lan không gọi điện hay nhờ bất kỳ ai can thiệp để giúp Hương tránh bị xử lý hình sự.

Thay vào đó, Lan sử dụng 9,5 tỉ đồng mua căn hộ tại tòa R4B, Royal City, gửi 10 tỉ đồng vào hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 tỉ đồng, đứng tên con gái. Số còn lại được sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Đối với hai sổ tiết kiệm, cáo trạng xác định việc gửi tiền đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có. Đây là căn cứ để truy tố Lan thêm tội rửa tiền.

Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Hương khai nhận sai phạm của mình và trình báo việc đã giao tiền cho Lan nhờ “chạy án” nhưng không được giúp đỡ, cũng không được trả lại tiền.

Tại cơ quan điều tra, Lan và Tú khai nhận hành vi. Hai người đã tự nguyện giao nộp đủ 25 tỉ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt. Riêng 1 tỉ đồng để lại tại văn phòng luật sư cũng được luật sư V giao nộp cho cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan giữ vai trò chính trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt 25 tỉ đồng, còn Nguyễn Thanh Tú là đồng phạm giúp sức. Dù Tú không được chia tiền nhưng cơ quan công tố xác định người này đã tích cực giúp chị gái thực hiện hành vi.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra xác định luật sư L. Đ. V. do không tham gia việc “chạy án”, không đưa ra thông tin gian dối hay có mục đích chiếm đoạt tài sản nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Con gái Nguyễn Thị Ngọc Lan là M. T. L. được xác định không tham gia hành vi chiếm đoạt và không biết nguồn gốc bất hợp pháp của 10 tỉ đồng gửi tiết kiệm đứng tên mình nên không có căn cứ xử lý về tội rửa tiền.

Vụ Sen Tài Thu huy động hơn 1.700 tỉ đồng, 266 nhà đầu tư trình báo bị lừa Theo cáo trạng, trước khi xảy ra câu chuyện lừa "chạy án" 26 tỉ đồng, Sen Tài Thu đã huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Các bị cáo Phạm Thị Hòa (cựu chủ tịch hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương bị cáo buộc cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ, đưa ra những thông tin không đúng về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp để thu hút nhà đầu tư. Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, có 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỉ đồng. Sau khi sử dụng một phần tiền để chi trả cho nhà đầu tư, cơ quan công tố xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 988,7 tỉ đồng. Đến nay, 266 nhà đầu tư đã trình báo, với số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 757,4 tỉ đồng. Trong vụ án này, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thanh Tú bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.