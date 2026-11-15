Vụ lừa đảo gần 1.000 tỉ: Cựu tổng giám đốc Sen Tài Thu hưởng lợi 225 tỉ, mua nhà, xe BMW

Các bị cáo sẽ tham gia phiên toà sắp tới- Ảnh: TL

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam vào ngày 23-11 tới.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Quang Huy, phó chánh Tòa hình sự Tòa án nhân dân TP Hà Nội, làm chủ tọa.

Ba cựu lãnh đạo Sen Tài Thu bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Phạm Thị Hòa (68 tuổi), cựu chủ tịch hội đồng quản trị; Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi), cựu phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa; và Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi), cựu tổng giám đốc.

Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi) và em trai Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi), bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hương thông qua việc hứa hẹn “chạy án”. Riêng Ngọc Lan còn bị truy tố về tội rửa tiền.

Hơn 1.700 tỉ đồng của nhà đầu tư đã đi đâu?

Theo cáo trạng, năm 2018, để mở rộng hệ thống kinh doanh Sen Tài Thu, bà Phạm Thị Hòa và con gái Nguyễn Thị Thùy Linh vay tiền ngân hàng cùng nhiều cá nhân. Đến đầu năm 2020, số tiền vay nợ tăng lên khoảng 300 tỉ đồng.

Do các khoản vay ngắn hạn liên tiếp đến hạn, hai mẹ con bà Hòa mời Nguyễn Thị Lan Hương, người từng làm trong ngành ngân hàng, về phụ trách tài chính. Sau khi giúp công ty vay được tiền, Hương lần lượt được bổ nhiệm phó tổng giám đốc rồi tổng giám đốc vào tháng 3-2021.

Để có tiền duy trì hoạt động và trả nợ, theo cáo trạng, Hòa, Linh và Hương bàn bạc huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa.

Ba người làm thủ tục nâng vốn điều lệ Sen Tài Thu từ 31,9 tỉ lên 160,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc tăng vốn chỉ mang tính hình thức, các cổ đông không thực nộp tiền góp vốn.

Mặc dù hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận, nhóm lãnh đạo vẫn xây dựng tài liệu quảng bá Sen Tài Thu là doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi nhuận tốt và mạng lưới cơ sở rộng khắp.

Nhà đầu tư được giới thiệu mức lợi nhuận từ 9% đến 13,5%/năm, tùy thời hạn hợp đồng. Họ được ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cam kết mua lại và nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Tuy nhiên, những người góp tiền không được ghi tên vào sổ cổ đông, không được trao quyền lợi cổ đông và không biết tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, có 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỉ đồng vào Sen Tài Thu.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm là Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam - Ảnh: Sen Tài Thu Việt Nam

Theo cáo trạng, trong hơn 1.700 tỉ đồng huy động từ 459 nhà đầu tư, Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để trả một phần gốc, lãi, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người trước.

Đến tháng 12-2022, công ty mất khả năng thanh toán, nhiều nhà đầu tư không được nhận lại tiền gốc, phải ký tiếp hợp đồng mới.

Sau khi trừ số tiền đã thanh toán, cơ quan công tố xác định nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt gần 989 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ngoài hơn 251 tỉ đồng được sử dụng vào các mục đích khác, nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt gần 989 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư và “chi tiêu cá nhân hết”.

Cựu tổng giám đốc Sen Tài Thu hưởng lợi hơn 225 tỉ đồng, mua căn hộ, ô tô BMW

Theo cáo trạng, để thu hút nhà đầu tư, Sen Tài Thu tổ chức đội ngũ nhân viên, cộng tác viên tìm kiếm khách hàng.

Nhóm lãnh đạo thống nhất ưu tiên dùng tiền khách hàng nộp vào để chi hoa hồng, thưởng cho môi giới với mức từ 7% đến 30% tổng số tiền khách hàng ký hợp đồng.

Tài liệu điều tra xác định hơn 503 tỉ đồng được sử dụng để chi hoa hồng, chiết khấu cho bộ phận huy động vốn do Nguyễn Thị Lan Hương phụ trách.

Trong đó, Hương chuyển hơn 76,8 tỉ đồng cho phòng đối ngoại do Quách Ánh Phương làm giám đốc, chuyển lại gần 226 tỉ đồng cho Nguyễn Thị Thùy Linh để trả nợ và đối trừ bằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Cựu tổng giám đốc Hương bị xác định hưởng lợi hơn 200,6 tỉ đồng từ khoản hoa hồng.

Cáo trạng liệt kê Hương sử dụng 9 tỉ đồng mua căn hộ tại tòa R2B tại Royal City; 9 tỉ đồng mua ô tô BMW và 5,2 tỉ đồng mua căn hộ tại Royal City để tặng Nguyễn Thanh Tú theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Hương còn dùng tiền nhờ người tác động để không bị xử lý trong vụ án Sen Tài Thu và bị lừa mất 25 tỉ, thuê tư vấn pháp lý. Số còn lại, theo cáo trạng, Hương sử dụng để “chi tiêu cá nhân”.

Ngoài khoản hoa hồng, cơ quan điều tra xác định Hương hưởng chênh lệch gần 24,8 tỉ đồng từ các giao dịch cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh vay tiền.

Tổng cộng, Hương được xác định hưởng lợi hơn 225 tỉ đồng và phải hoàn trả cho Hòa, Linh để khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, đến nay có 266 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo, trình báo đã nộp hơn 971 tỉ đồng vào Sen Tài Thu. Trong đó, họ được chi trả một phần gốc, lãi hơn 213 đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, viện kiểm sát xác định ba cựu lãnh đạo Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương cùng đại diện Sen Tài Thu và những người liên quan đã hưởng lợi bất chính có trách nhiệm hoàn trả số tiền hơn 757,4 tỉ đồng cho 266 bị hại.

Thu giữ hàng chục tỉ đồng, nhiều căn hộ và ô tô Theo cáo trạng, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ, tiếp nhận 26 tỉ đồng liên quan đến việc cựu tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương nhờ “chạy án”. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Lan và em trai Nguyễn Thanh Tú giao nộp 25 tỉ đồng, luật sư Lê Đình Vinh giao nộp 1 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ 1,1 tỉ đồng tiền mặt của Hương, tiếp nhận 10 tỉ đồng do Nguyễn Văn Lợi, giám đốc Công ty TNHH Thiên Hòa An, giao nộp và phong tỏa 13 tỉ đồng trong các sổ tiết kiệm đứng tên con gái Nguyễn Thị Ngọc Lan. Các tài sản bị thu giữ còn có giấy chứng nhận liên quan đến ba căn hộ tại Royal City và hai ô tô BMW X7, Mercedes-Benz E200. Để khắc phục hậu quả, bố mẹ chồng Hương đề nghị đối trừ hơn 32,43 tỉ đồng mà họ bị Sen Tài Thu chiếm đoạt vào nghĩa vụ của con dâu. Theo cáo trạng, Hương còn phải hoàn trả hơn 165,6 tỉ đồng, chưa tính giá trị nhà, xe đã thu giữ. Hương đã đề nghị giao nộp 10% cổ phần tại Sen Tài Thu để khắc phục hậu quả.