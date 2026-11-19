Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra - Ảnh: TL

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 23-11 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Phạm Thị Hòa (68 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, cùng bốn bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bà Hòa cùng con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi), cựu Phó tổng giám đốc, và Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi), cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, ba cựu lãnh đạo doanh nghiệp đã huy động hơn 1.700 tỉ đồng từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, bị cáo buộc chiếm đoạt gần 989 tỉ đồng.

Vay hơn 30 tỉ đồng, chuyển nhượng 85% vốn điều lệ

Theo cáo trạng, đến tháng 12-2022, Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán, nhiều hợp đồng đầu tư đến hạn nhưng công ty không có tiền trả gốc và lợi nhuận như cam kết.

Cũng trong tháng này, ông Trần T.A. (sinh năm 1990) có mong muốn đầu tư vào Sen Tài Thu nên bàn bạc với bà Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh.

Các bên ký văn bản thỏa thuận về việc cho vay có điều kiện với hạn mức 50 tỉ đồng. Mục đích là để hai mẹ con bà Hòa có tiền giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân và của doanh nghiệp.

Để bảo đảm cho khoản vay, bà Hòa dùng 13,9 triệu cổ phần tại Sen Tài Thu, tương đương 86,76% vốn điều lệ, làm tài sản thế chấp.

Một điều kiện khác là ông T.A. phải được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của tập đoàn.

Theo thỏa thuận, trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực, ông T.A. không tham gia điều hành nhưng được giám sát, nhận báo cáo về hoạt động tài chính và tình hình kinh doanh của các chi nhánh.

Ngoài ra, ông còn được phép nghiên cứu thị trường, mở cơ sở kinh doanh dưới pháp nhân khác sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu Việt Nam và tiếp xúc với các nhà đầu tư, đối tác để phát triển cơ sở mới.

Công an làm việc với một bị can trong vụ án - Ảnh: TL

Từ ngày 20-12-2022 đến 22-4-2023, ông T.A. đã chuyển cho bà Hòa và con gái tổng cộng hơn 30 tỉ, cáo trạng nêu.

Ngày 22-4-2023, hai mẹ con tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong đó bà Hòa chuyển nhượng 13,6 triệu cổ phần, chiếm 85% vốn điều lệ Sen Tài Thu, cho ông T.A..

Tuy nhiên, theo cáo trạng, sau khi tiếp quản doanh nghiệp và tổ chức rà soát toàn bộ thu chi, ông T.A. phát hiện tình hình tài chính của Sen Tài Thu nghiêm trọng hơn những gì mình được biết trước đó.

Theo lời khai được dẫn trong cáo trạng, khi tham gia đầu tư, ông chỉ biết bà Hòa và bà Linh đang nợ khoảng 300 tỉ đồng, không biết công ty còn có những khoản nợ đối với các nhà đầu tư.

Kết quả rà soát tại thời điểm tháng 5-2023 xác định số tiền Sen Tài Thu nợ các nhà đầu tư tạm tính khoảng 1.021 tỉ đồng.

Ông T.A. sau đó tổ chức mời các nhà đầu tư đến làm việc, đối thoại về phương án thanh toán, chuyển đổi cơ cấu cổ phần và đề xuất chuyển từ cổ phần Sen Tài Thu sang cổ phần tại các công ty khác trong hệ thống.

Từ tháng 5-2023, ông T.A. đã thực hiện chi trả cho 120 nhà đầu tư một phần tiền phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với bà Hòa, tổng cộng hơn 25,7 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ông Trần T.A. không cùng bà Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh bàn bạc, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nên không bị xác định là đồng phạm trong vụ án.

Tăng vốn trên giấy, huy động hơn 1.700 tỉ đồng

Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần lớn vốn điều lệ cho ông T.A., bà Phạm Thị Hòa đã cùng con gái trải qua nhiều năm vay tiền để mở rộng hệ thống kinh doanh Sen Tài Thu.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, do không có đủ vốn thực hiện kế hoạch phát triển, hai mẹ con vay tiền ngân hàng và nhiều cá nhân. Đến đầu năm 2020, số tiền vay nợ tăng lên khoảng 300 tỉ đồng.

Áp lực trả các khoản vay ngắn hạn khiến bà Hòa và con gái mời Nguyễn Thị Lan Hương, người từng làm trong ngành ngân hàng, về phụ trách tài chính.

Sau khi Hương giúp vay được tiền thì được bổ nhiệm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, rồi trở thành tổng giám đốc vào tháng 3-2021.

Theo cáo trạng, để có nguồn tiền duy trì hoạt động và trả nợ, Hòa, Linh và Hương thống nhất huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa cho các nhà đầu tư cá nhân.

Nhóm này làm thủ tục nâng vốn điều lệ từ 31,98 tỉ đồng lên 160,35 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc tăng vốn chỉ mang tính hình thức, các cổ đông không thực nộp tiền góp vốn, cáo trạng nêu.

Mặc dù doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận, ba người vẫn xây dựng tài liệu giới thiệu Sen Tài Thu có doanh thu, lợi nhuận tốt, mạng lưới cơ sở rộng khắp và triển vọng phát triển.

Người đầu tư được giới thiệu mức lợi nhuận từ 9% đến 13,5%/năm tùy thời hạn hợp đồng, đồng thời được cam kết mua lại cổ phần khi hết thời hạn.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, có 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỉ đồng. Hơn 737 tỉ đồng được sử dụng chi trả một phần gốc, lãi, trong đó tiền của người đầu tư sau được dùng trả cho người trước.

Cáo trạng xác định số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 988,7 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, kế toán của Sen Tài Thu khai sau khi nâng vốn điều lệ từ 31,58 tỉ lên 161,35 tỉ đồng như số liệu bà theo dõi, không có cổ đông nào thực góp tiền vào tài khoản công ty.

Khi khách hàng nộp tiền mua cổ phần của bà Hòa, tiền được chuyển đi trả nợ cá nhân của Hòa, Linh hoặc chi hoa hồng cho bộ phận đối ngoại.

Đến nay, 266 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo, trình báo nộp hơn 971 tỉ đồng vào Sen Tài Thu, được thanh toán hơn 213 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định bà Hòa, bà Linh và bà Hương phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời có nghĩa vụ khắc phục, hoàn trả tiền cho các bị hại theo quy định.

Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu mang ba lô 26 tỉ đi 'chạy án', bị lừa 25 tỉ Lo sợ bị xử lý hình sự vì những sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu, cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương cùng chồng ba lần mang tổng cộng 26 tỉ đồng nhờ người “chạy án”. Những ba lô tiền được đưa đến căn hộ tại Royal City, giấu dưới gầm giường, nhưng người nhận tiền không thực hiện lời hứa.



