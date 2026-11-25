Khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường bộ Armenia - Georgia, trên hành trình từ hồ Sevan (Armenia) đến thủ đô Tbilisi (Georgia) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Tôi từng hai lần nhập cảnh Georgia bằng visa Canada còn hiệu lực mà không cần xin visa Georgia. Lần đầu qua sân bay Tbilisi, tôi mất khoảng 10-15 phút trả lời một số câu hỏi. Một năm sau, khi đi đường bộ từ Armenia sang Georgia, tôi lại bị hỏi gần 25 phút, dù đã giải thích mình từng đến đây và lần này chỉ lưu trú một đêm trước khi tiếp tục sang nước thứ ba.

Thực tế, có visa chưa chắc đã được nhập cảnh, nhưng bị hỏi thêm cũng không có nghĩa là sẽ bị từ chối. Vậy những nguyên nhân nào có thể khiến du khách gặp rắc rối tại cửa khẩu?

Những nguyên nhân không hẳn do lỗi của du khách khi nhập cảnh

Khu vực làm thủ tục tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, New Delhi, Ấn Độ. Du khách cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của nhân viên sân bay, an ninh và xuất nhập cảnh để tránh những rắc rối hoặc việc không đáng có - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Hệ lụy từ những người từng sử dụng sai mục đích nhập cảnh

Một bộ phận công dân từng lợi dụng visa du lịch để lao động trái phép, lưu trú quá hạn hoặc thực hiện những hoạt động không đúng mục đích, khiến một số quốc gia tăng cường kiểm soát các trường hợp có dấu hiệu rủi ro tương tự.

Người đi trước vi phạm đôi khi khiến người đi sau phải giải trình nhiều hơn. Mỗi công dân vì vậy cần góp phần gìn giữ uy tín của tấm hộ chiếu Việt Nam.

Nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

Khác với đường hàng không, nơi thông tin hành khách thường được kiểm tra và sàng lọc trước chuyến bay, cửa khẩu đường bộ có những đặc thù riêng. Việc qua lại biên giới bằng nhiều phương tiện, đôi khi không có lịch trình cố định, có thể khiến nhân viên cần xác minh thêm.

Nếu đi du lịch bụi xuyên biên giới, nên chuẩn bị thông tin về nơi lưu trú, phương tiện đi tiếp và kế hoạch rời khỏi quốc gia đó.

Du lịch tự túc có thể bị hỏi nhiều hơn đi tour

Khách đi tour thường có chương trình, khách sạn, đơn vị tổ chức và vé về rõ ràng. Trong khi đó, khách du lịch bụi có thể chưa đặt hết phòng hoặc chưa xác định chính xác ngày trở về. Điều này không sai nhưng đôi khi cần giải trình thêm. Đi tự túc càng linh hoạt, càng nên hiểu rõ kế hoạch của chính mình.

Trùng tên với người trong danh sách theo dõi

Một tình huống khá oái oăm: tên, ngày sinh hoặc thông tin cá nhân của du khách có thể tương đồng với người trong danh sách theo dõi của cơ quan chức năng. Việc xác minh thêm không đồng nghĩa người đó từng vi phạm pháp luật. Du khách nên bình tĩnh hợp tác, cung cấp thông tin chính xác và tìm hiểu thủ tục đề nghị rà soát nếu tình trạng lặp lại.

Bị lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên

Không phải trường hợp nào bị giữ lại cũng xuất phát từ nghi vấn vi phạm. Một số cửa khẩu có quy trình kiểm tra ngẫu nhiên phục vụ an ninh biên giới. Vì vậy, du khách không nên vội cho rằng mình bị phân biệt đối xử chỉ vì người đến sau đã được nhập cảnh, còn mình vẫn phải chờ.

Khi đặc điểm chuyến đi khiến du khách bị chú ý

Một trạm kiểm soát trên tuyến đường bộ giữa Serbia và Kosovo. Việc di chuyển qua các điểm kiểm soát biên giới có thể đòi hỏi du khách giải trình thêm về lịch trình và mục đích chuyến đi - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Nhập cảnh nhiều lần hoặc lưu trú quá thường xuyên

Liên tục nhập cảnh một quốc gia, mỗi lần ở gần hết thời hạn rồi nhanh chóng quay lại có thể khiến nhân viên nghi ngờ du khách đang sinh sống hoặc làm việc không đúng mục đích thị thực. Người nhập cảnh nên chuẩn bị lời giải thích trung thực cùng bằng chứng phù hợp về mục đích chuyến đi.

Từng đến quốc gia có quan hệ đối địch hoặc thuộc diện kiểm soát đặc biệt

Một cuốn hộ chiếu nhiều dấu nhập cảnh đôi khi không hẳn là lợi thế. Chẳng hạn, người từng đến Israel có thể bị từ chối nhập cảnh Lebanon hoặc Iran nếu hộ chiếu có dấu vết của chuyến đi đó.

Một số quốc gia cũng áp dụng những hạn chế liên quan đến lịch sử du lịch vì lý do an ninh. Vì vậy, cần tìm hiểu kỹ quy định nếu dự định đến những nước có quan hệ đối địch hoặc chính sách nhập cảnh đặc biệt.

Hành lý bất thường hoặc mang theo thực phẩm bị cấm

Khai đi nghỉ dưỡng vài ngày nhưng mang nhiều thiết bị làm việc, hoặc hàng hóa bất thường, có thể khiến du khách bị hỏi thêm. Đặc biệt, cần tìm hiểu quy định về thực phẩm.

Chẳng hạn, Đài Loan kiểm soát rất nghiêm các sản phẩm thịt, nhất là thịt heo, xúc xích, chà bông...

Mang hàng thuộc diện cấm hoặc kiểm dịch mà không tuân thủ quy định có thể bị phạt nặng, thậm chí ảnh hưởng đến việc nhập cảnh. Đừng nghĩ vài món ăn mang theo từ Việt Nam là chuyện nhỏ!

Những rắc rối du khách có thể chủ động phòng tránh

Xe taxi đưa du khách đến khu vực kiểm soát cửa khẩu đường bộ trên tuyến Mexico - Belize. Việc nhập cảnh bằng đường bộ đòi hỏi du khách chuẩn bị giấy tờ và nắm rõ lịch trình di chuyển - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Không chứng minh được tài chính hoặc kế hoạch rời đi

Một số quốc gia yêu cầu du khách chứng minh khả năng chi trả và kế hoạch rời khỏi lãnh thổ. Không nhất thiết phải mang nhiều tiền mặt, nhưng nên có thẻ ngân hàng hoặc bằng chứng tài chính phù hợp. Với hành trình xuyên nhiều nước, vé đi tiếp có thể thay cho vé về Việt Nam nếu đáp ứng quy định nhập cảnh.

Giấy tờ và thông tin khai báo thiếu nhất quán

Ngày lưu trú, địa chỉ khách sạn, tờ khai nhập cảnh hoặc thông tin thị thực không khớp nhau có thể khiến du khách bị hỏi thêm. Trước chuyến đi, cần kiểm tra thời hạn hộ chiếu, visa, số lần nhập cảnh và các yêu cầu khai báo bắt buộc. Nếu lịch trình thay đổi, phải bảo đảm vẫn đáp ứng điều kiện nhập cảnh.

Không biết rõ lịch trình của chính mình

Đi theo nhóm nhưng chỉ một người đặt vé, khách sạn và lên kế hoạch, đến lúc được hỏi thì những thành viên còn lại không biết mình sẽ ngủ ở đâu, đi thành phố nào.

Không cần thuộc lòng lịch trình từng giờ, nhưng mỗi người nên nắm được thông tin cơ bản về chuyến đi, thay vì giao toàn bộ trách nhiệm nhập cảnh cho trưởng đoàn.

Tâm lý căng thẳng và trả lời thiếu rõ ràng

Hồi hộp không phải hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trả lời vòng vo, mâu thuẫn hoặc không làm rõ được mục đích chuyến đi có thể khiến quá trình kiểm tra kéo dài.

Du khách nên bình tĩnh, trả lời ngắn gọn và trung thực. Nếu không hiểu câu hỏi, hãy đề nghị nhân viên nhắc lại hoặc hỗ trợ phiên dịch, thay vì đoán rồi trả lời thiếu chính xác.

Thái độ thiếu chuẩn mực khi làm thủ tục nhập cảnh

Đây là nguyên nhân khá bất ngờ nhưng hoàn toàn có thể tránh. Chụp ảnh nơi có biển cấm, sử dụng điện thoại sai quy định, chen hàng, vượt vạch giới hạn, không tuân thủ hướng dẫn hoặc tỏ thái độ xem thường nhân viên đều có thể gây phiền phức.

Đặc biệt, không nên đùa giỡn về bom, vũ khí hay ma túy tại cửa khẩu. Cần nhớ rằng đây là khu vực kiểm soát an ninh quốc gia, nơi mọi du khách phải tuân thủ quy định và hợp tác với cơ quan chức năng.

Du khách không nên quá lo lắng trước mỗi chuyến xuất ngoại. Không biết tiếng Anh, chưa quen sử dụng cổng nhập cảnh tự động (eGate) hay lúng túng trước các thiết bị nhận diện điện tử không phải là lý do để bị từ chối nhập cảnh. Khi gặp khó khăn, du khách có thể đề nghị nhân viên hướng dẫn hoặc hỗ trợ. Điều quan trọng vẫn là chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hiểu rõ mục đích chuyến đi, tuân thủ quy định và hợp tác trong quá trình làm thủ tục.