Trải nghiệm cưỡi ngựa trong tuyết lạnh của Trần Đặng Đăng Khoa ở Altyn Arashan - Ảnh: NVCC

Đây là một điểm đến trong hành trình khám phá thế giới lần thứ hai của blogger du lịch Trần Đặng Đăng Khoa, 40 tuổi, quê Tiền Giang (nay là Đồng Tháp).

Cưỡi ngựa trong tuyết lạnh, ngắm nhìn núi đồi và thảo nguyên

Trước chuyến đi, Trần Đặng Đăng Khoa từng tham khảo thông tin, có nhiều du khách đến Kyrgyzstan trải nghiệm cưỡi ngựa. Anh đặc biệt ấn tượng với Altyn Arashan cạnh hồ Issyk-Kul và đã ấp ủ kế hoạch đến đây.

Trần Đặng Đăng Khoa tham gia cưỡi ngựa cùng hai vợ chồng người hướng dẫn tour - Ảnh: NVCC

Khi đến thành phố Karakol dưới chân dãy Thiên Sơn, anh tìm hiểu dịch vụ cưỡi ngựa và có một nơi nhận tổ chức ngay ngày hôm sau. Mùa này, trong số ít du khách đến, anh là người duy nhất chọn dịch vụ cưỡi ngựa. Do không ghép nhóm được nên anh đành chấp nhận trả toàn bộ chi phí.

Mong muốn được cưỡi ngựa trên dãy Thiên Sơn của Trần Đặng Đăng Khoa đã thành hiện thực - Ảnh: NVCC

Ngày đầu tiên, trời chưa có tuyết. Nhưng đến nửa đêm ngày thứ hai, tuyết rơi mịt mù.

"Chỉ trong hai ngày, tôi được chiêm ngưỡng hai khung cảnh vừa mùa thu vừa mùa đông, với những dãy núi cao chót vót, dòng sông và cảnh sắc thiên nhiên trải rộng trong tầm mắt khi ngồi trên lưng ngựa", anh chia sẻ.

Phượt thủ này cảm thấy rất may mắn khi có trải nghiệm hiếm du khách nào có được, dù nhiệt độ rất lạnh, ban đêm xuống âm 14-17 độ C do gió thổi rất mạnh.

Đây là trải nghiệm đáng nhớ bởi du khách thường đến vào những ngày thời tiết khô ráo, còn Trần Đặng Đăng Khoa được ngồi trên lưng ngựa trong tuyết lạnh như phim cổ trang - Ảnh: NVCC

Trải nghiệm cưỡi ngựa nơi núi tuyết thật sự đáng nhớ - Ảnh: NVCC

Ngựa ở đây cao lớn, là giống ngựa bản địa và là niềm tự hào của người Kyrgyz, chịu được cái lạnh giá, địa hình cao hiểm trở nhiều dốc đá. Ban đầu Khoa hơi "rén", nhưng sau khi cưỡi một lúc thì dần thích nghi.

Đoạn đường này xe hai cầu vẫn có thể đi được, nên hành trình không phải lúc nào cũng quá dốc. Tuy nhiên, có những đoạn ngựa đi đường tắt, các con dốc đứng khiến anh hơi "ớn".

Hai vợ chồng hướng dẫn tour thân thiện, nhiệt tình - Ảnh: NVCC

Chặng đường hôm sau trơn trượt và khó quan sát do tuyết phủ, có những đoạn đổ dốc. Chú ngựa đi sát mé vực vì phần mép này phẳng hơn.

"Nếu chẳng may trượt chân thì rất nguy hiểm. Tôi đi cùng hai vợ chồng người hướng dẫn tour, cả ba hỗ trợ nhau trong suốt hành trình", anh kể.

Khung cảnh hùng vĩ với những dãy núi tuyết sừng sững - Ảnh: NVCC

Một ấn tượng khác của anh là buổi tối ngủ tại thung lũng Altyn Arashan khi tuyết đã phủ khắp nơi.

Theo kế hoạch, hôm sau anh sẽ đi thêm khoảng 2-3 tiếng nữa để đến một nơi khung cảnh đẹp hơn. Tuy nhiên, gió lạnh và tuyết rơi quá dày nên anh buộc phải trở xuống.

Kyrgyzstan - đất nước thân thiện giữa những dãy núi

Trong số những quốc gia Trung Á từng đi qua, Kyrgyzstan là đất nước Trần Đặng Đăng Khoa yêu thích nhất. Vật giá ở đây khá thấp, người dân bán đúng giá. Con người thân thiện, dịch vụ tốt dù du lịch mới phát triển thời gian gần đây.

Khung cảnh yên bình ở Kyrgyzstan, người dân thân thiện, mến khách - Ảnh: NVCC

Đây là xứ sở có truyền thống du mục, đã chuyển sang hình thức bán du mục. Người dân có nhà ở, nhưng vào mùa hè thường đưa gia súc lên những vùng cao hơn để tìm nguồn cỏ. Họ sinh sống trong những chiếc lều yurt, cũng là hình ảnh được thể hiện trên quốc kỳ Kyrgyzstan.

Chỉ trong một hành trình, tôi có thể nhìn thấy cảnh sắc ba mùa trong năm. Người dân thân thiện, chi phí thấp, đồ ăn ngon, có nhiều hoạt động trải nghiệm. Thêm vào đó, đường bay thuận lợi và du khách Việt Nam được miễn visa 30 ngày. Với tôi, Kyrgyzstan là một điểm đến rất xứng đáng để khám phá Trần Đặng Đăng Khoa

Thiên nhiên Kyrgyzstan đẹp đến nao lòng - Ảnh: NVCC

Anh đặc biệt ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo độ cao. Từ thành phố Osh với mùa thu lá vàng, hành trình dần đưa anh lên những cung đường đèo cao, nơi tuyết trắng phủ kín những dãy núi.

Đường sá thuận lợi, các cung đường đèo chất lượng tốt và vừa hoàn thành thi công nên rất đẹp.

Mong trở về Việt Nam đúng dịp tròn 10 năm vòng quanh thế giới

Trần Đặng Đăng Khoa là người truyền cảm hứng du lịch bụi nổi tiếng. Tháng 6-2020, anh hoàn tất hành trình 1.111 ngày vòng quanh thế giới bằng xe máy.

Ngày 11-11-2023, anh Khoa bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới lần thứ hai với một chiếc ô tô tải nhỏ được cải tạo lại.

Chiếc xe tải được anh Khoa cải tạo lại, đã theo anh suốt hơn 3 năm vòng quanh thế giới lần thứ hai - Ảnh: NVCC

"So với lần đầu tiên, lần này tôi lựa chọn những cung đường chưa từng đi qua. Từ Việt Nam, tôi đi qua các nước Đông Nam Á rồi xuống Úc, qua Bắc Mỹ, Anh, Scotland, Ireland, Morocco, Trung Đông…, sau đó theo cung đường Trung Á để qua Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, về lại Đông Nam Á", anh nói.

Việc ngắm nhìn thế giới trên xe bốn bánh mang lại cảm giác rất khác so với xe hai bánh, khi người chạy xe phải chịu cảnh gió lùa trực tiếp. Không gian và cách cảm nhận cảnh vật cũng khác biệt. Hành trình thú vị hơn nhưng tốn kém hơn, chẳng hạn như chi phí xăng xe. Mỗi lần phải vượt đại dương cũng tốn kém hơn, thời tiết lần này cũng khắc nghiệt hơn nhiều - Ảnh: NVCC

Bù lại, anh có thể mang theo nhiều đồ đạc, cắm trại nhiều, đến những vùng xa xôi hơn và ở lại một nơi nhiều ngày vì có thể dự trữ lương thực. Anh không có kế hoạch cụ thể mà cứ đi đến đâu rồi tính tiếp đến đó.

Sau hơn 3 năm, Trần Đặng Đăng Khoa dự kiến cần khoảng 6 tháng đến 1 năm nữa để trở về Việt Nam. Đến nay, anh đã đặt chân đến 98 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn hai đất nước chưa khám phá là Nga và Mông Cổ. Sau đó, anh định trở về qua Lào, Campuchia và kết thúc hành trình.

Anh dự định về Việt Nam vào ngày 1-6-2027, đúng dịp tròn 10 năm kể từ ngày bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới lần thứ nhất. Nếu về qua cửa khẩu Mộc Bài đúng ngày này, đó sẽ là dấu mốc đặc biệt.