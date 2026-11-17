Những tầng mây trắng tràn xuống thung lũng, tạo nên cảnh tượng như thác nước khổng lồ giữa núi rừng Tà Xùa - Ảnh: Chụp màn hình

Choáng ngợp trước thác mây cuồn cuộn Tà Xùa giữa núi rừng

Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại cảnh thác mây cuồn cuộn ở Tà Xùa (Sơn La) được chia sẻ mạnh tay trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Những hình ảnh ghi lại biển mây ở Tà Xùa của Đạt khiến người xem say mê - Ảnh: NVCC

Trong video, những dòng mây trắng xóa nối tiếp nhau tràn qua sườn núi, cuộn xuống thung lũng như thác nước khổng lồ. Ánh nắng xuyên qua khoảng trời xanh, soi lên từng tầng mây đang chuyển động. Trên điểm quan sát, nhiều du khách thích thú chiêm ngưỡng, dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng ngoạn mục.

Chủ nhân đoạn video là Diệp Hữu Đạt (27 tuổi), hướng dẫn viên địa phương tại Tà Xùa. Anh cho biết đã ghi lại khoảnh khắc này vào khoảng 6h ngày 11-11. Đoạn clip thu hút hơn 37.000 lượt thích trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Đạt cho biết dù đã nhiều lần chứng kiến thác mây, mỗi lần đứng trước cảnh tượng ấy, anh vẫn không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Những dòng mây cuồn cuộn giữa núi rừng mang đến cảm giác con người và thiên nhiên như hòa làm một.

Không chỉ gây thích thú qua màn hình điện thoại, thác mây Tà Xùa còn trở thành trải nghiệm được nhiều du khách mong chờ.

Nguyễn Minh Đức (30 tuổi, sống tại Đà Nẵng) vừa dành ba đêm, từ ngày 10 đến 13-11, để khám phá Tà Xùa. Đây là lần đầu anh đến vùng đất nổi tiếng với những biển mây bồng bềnh.

Đức choáng ngợp trước cảnh thác mây trong chuyến khám phá Tà Xùa kéo dài ba đêm - Ảnh: NVCC

Làm việc trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, Đức muốn kết hợp săn mây với tìm hiểu hoạt động du lịch địa phương. Trước chuyến đi, anh lựa chọn Homestay Thác Mây Làng Chếu và Khèn Coffee House Tà Xùa. Đây là hai địa điểm có tầm nhìn hướng về thác mây.

May mắn lưu trú trong căn phòng nhìn trực diện thác mây, Đức thức dậy từ 5h để chờ đợi. Những gì diễn ra sau đó khiến anh có cảm giác như đang thưởng thức một màn trình diễn đặc biệt của thiên nhiên.

"Ban đầu, biển mây dần hiện lên trong màn đêm tĩnh lặng. Sau đó, bầu trời ửng hồng, ánh bình minh làm bừng sáng những tầng mây. Và rồi, những dòng thác mây bắt đầu cuồn cuộn tràn về trước mắt", Đức kể.

Dù đã xem nhiều hình ảnh, video về Tà Xùa, anh vẫn choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến.

"Tôi mất vài giây mới định thần lại được trước khung cảnh quá đỗi kỳ diệu ấy. Sau đó, tôi lập tức lấy điện thoại chụp ảnh, gửi cho người thân và chia sẻ lên mạng xã hội", Đức nhớ lại.

Trời mưa có săn được thác mây?

Tà Xùa đang bước vào mùa săn mây, thường kéo dài từ tháng 10 đến khoảng tháng 4 năm sau. Theo kinh nghiệm của dân địa phương, biển mây dễ xuất hiện khi độ ẩm cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, đặc biệt sau những ngày mưa.

Căn phòng ‘săn mây’ mà Đức lưu trú trong những ngày ở Tà Xùa - Ảnh: NVCC

Khung giờ được nhiều người lựa chọn là 5h30 đến 7h30, hoặc khoảng 16-17 giờ. Tuy nhiên, việc bắt gặp thác mây còn phụ thuộc vào thời tiết thực tế.

Đức kể tối đầu tiên đến Tà Xùa, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cả nhóm nghĩ rằng sáng hôm sau sẽ âm u, khó có cơ hội chiêm ngưỡng thác mây.

"Chúng tôi chỉ hy vọng được ngắm biển mây là đã vui rồi. Không ngờ sáng hôm sau, thác mây lại xuất hiện đẹp đến vậy", anh chia sẻ.

Sau khi trò chuyện với người dân địa phương, Đức biết thêm một kinh nghiệm thú vị. Nếu đêm trước có mưa nhưng sáng hôm sau trời hửng nắng, xuất hiện bình minh, khả năng gặp thác mây có thể cao hơn.

Anh cho rằng du khách không nên quá phụ thuộc vào ứng dụng dự báo thời tiết mà cần quan sát điều kiện thực tế và hỏi thêm kinh nghiệm người dân bản địa.

"Mọi người còn nói đùa rằng săn được thác mây đôi khi cũng tùy thuộc vào nhân phẩm. Nếu đến Tà Xùa gặp trời mưa, các bạn đừng vội thất vọng", anh nói.

Trong chuyến đi ba đêm, Đức chi khoảng 4,64 triệu đồng/người, bao gồm di chuyển, lưu trú, ăn uống và vé tham quan.

Theo Đức, du khách lựa chọn các địa điểm có tầm nhìn hướng ra thung lũng để đón khoảnh khắc biển mây xuất hiện vào sáng sớm - Ảnh: NVCC

Anh lưu ý một số đoạn đường tại Tà Xùa còn nhiều ổ gà, sỏi đá, trong khi sương mù dễ hạn chế tầm nhìn. Du khách đi xe máy cần có kỹ năng lái xe tốt và tìm hiểu trước điều kiện lưu trú, dịch vụ.

Điều khiến Đức trăn trở là tình trạng rác thải tại một số điểm check-in, từ chai nhựa, khẩu trang đến vỏ bánh kẹo.

"Tôi hy vọng mỗi người đến Tà Xùa không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn có ý thức giữ gìn cảnh quan, để những người đến sau vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy", Đức bày tỏ.