Ngồi xe lăn du lịch hàng chục quốc gia, 7 châu lục

Dù khuyết tật, Cory Lee đã đi qua rất nhiều quốc gia và châu lục trên thế giới - Ảnh: CORY LEE

Theo CNN, Lee thực hiện những chuyến đi qua các châu lục trên chiếc xe lăn điện nặng khoảng 400 pound (hơn 180kg), đồng thời phải đối mặt với nhiều trở ngại về khả năng tiếp cận dành cho người khuyết tật.

Du lịch qua nhiều châu lục dù bị khuyết tật

Lee mắc chứng teo cơ tủy sống type 2 (SMA), một rối loạn di truyền tiến triển do mất các tế bào thần kinh vận động trong tủy sống. Khi mới 1 tuổi, đầu gối của Lee bắt đầu khuỵu xuống mỗi khi cố tập đi.

Mẹ anh, Sandy Gilbreath, đưa con đến nhiều bác sĩ nhi khoa nhưng được cho rằng bà quá lo lắng. Đến khi Lee 2 tuổi, các bác sĩ tiến hành sinh thiết cơ và chẩn đoán bệnh.

Tình trạng của Lee tiến triển nhanh. Đến năm 4 tuổi, anh đã phải sử dụng xe lăn điện và cần một chiếc xe tải phù hợp để di chuyển.

Gia đình khi đó gặp nhiều khó khăn tài chính. Sandy cho biết bà từng chật vật mua thực phẩm và tiền xăng để đưa con đến các buổi trị liệu dưới nước cách nhà 45 phút, ba lần mỗi tuần.

Dù vậy, Lee tham gia nhiều hoạt động khi còn đi học. Anh hai lần giữ chức phó chủ tịch hội đồng học sinh, tham gia hoạt động tại nhiều câu lạc bộ.

Mẹ anh thường nói: "Nếu không thể đứng lên, hãy nổi bật". Lee cho biết đó là phương châm anh mang theo trong cuộc sống. "Xã hội nhìn tôi theo cách đó, nhưng tôi không nhìn bản thân như vậy", anh nói với CNN.

Năm 2023, anh hoàn thành mục tiêu đặt chân đến cả 7 châu lục khi tới Nam Cực - Ảnh: CORY LEE

Cố gắng du lịch đến nhiều nơi nhất có thể

Trước đó, Lee từng tìm kiếm thông tin về những địa điểm du lịch phù hợp với người khuyết tật để chuẩn bị cho chuyến đi Úc sau khi tốt nghiệp, nhưng không có gì nhiều.

Anh quyết định lập blog du lịch Curb Free with Cory Lee như một sở thích. Blog sau đó phát triển thành công việc chính của anh, cung cấp các thông tin về khả năng tiếp cận cho người sử dụng xe lăn và người chăm sóc.

Lee từng đi safari ở châu Phi và chạm vào một con hà mã, cho voi ăn tại Thái Lan, đi dù lượn ở dãy Alps của Thụy Sĩ, zipline và trượt tuyết.

Năm 2018, anh cưỡi lạc đà ở Morocco trên một chiếc yên được thiết kế dành cho người khuyết tật. Năm 2023, anh hoàn thành mục tiêu đặt chân đến cả 7 châu lục khi tới Nam Cực.

Mẹ anh, Sandy, 57 tuổi, thường xuyên đồng hành trong các chuyến đi, hỗ trợ từ hành lý, sửa xe lăn đến việc ăn uống, tắm rửa và di chuyển. Năm 2022, hai mẹ con thành lập The Curb Free Foundation, tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các khoản hỗ trợ du lịch cho người sử dụng xe lăn.

Khi sức khỏe ngày càng suy giảm, Lee vẫn cố gắng đi đến nhiều nơi nhất có thể. Năm 2025, anh và mẹ thực hiện 24 chuyến đi trong 6 tháng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, họ tiếp tục thực hiện 17 chuyến. Kế hoạch năm sau gồm Bắc Kinh, Hong Kong và 4 chuyến du lịch theo nhóm tại Ý.

Lee nói du lịch khiến anh cảm thấy mình đang sống và hy vọng tiếp tục làm công việc này trong nhiều năm. "Tôi có công việc tuyệt vời nhất thế giới", anh nói, đồng thời mong câu chuyện của mình giúp mọi người thấy người khuyết tật có thể làm được nhiều điều và có những trải nghiệm đáng nhớ.