Hồ Khe Tân bất ngờ nổi tiếng thời gian gần đây, dịp cuối tuần rất đông du khách đến tham quan, đậu đỗ xe trên thân đập khiến đơn vị quản lý lo ngại về nguy cơ mất an toàn - Ảnh: ĐẠI LỘC

Sáng 17-11, UBND xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc, thống nhất phương án tháo rào chắn tại hai đầu đập chính hồ chứa nước Khe Tân (xã Phú Thuận), mở lại đường để người dân lưu thông.

Mở lại đường qua đập Khe Tân

Trước đó, từ 12h ngày 10-11, Chi nhánh thủy lợi Hòa Vang - Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi TP Đà Nẵng đóng các lối ra vào khu vực đập chính, thông báo cấm người và phương tiện không có trách nhiệm đi vào.

Nguyên nhân do tình trạng tham quan, du lịch tự phát gây nguy cơ mất an toàn công trình và tính mạng người dân.

Tuy nhiên, đây cũng là con đường kết nối hai xã Đại Chánh và Đại Thạnh (cũ), việc đóng cửa đập chính đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết tại buổi làm việc sáng 17-11, đơn vị quản lý hồ thủy lợi thống nhất mở lại lối qua đập, nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Sở hữu cảnh sắc được ví đẹp như trong phim Tây Du Ký, hồ Khe Tân thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh: TRẦN UYÊN

Ông Đào Văn Thiên, Phó tổng giám đốc Công ty Khai thác thủy lợi TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị thống nhất mở lại lối đi để kết nối hai khu vực, nhưng việc lưu thông phải bảo đảm tải trọng và an toàn công trình.

Theo ông Thiên, các phương tiện như xe du lịch có thể đậu bên ngoài, ô tô con và các phương tiện phù hợp tải trọng được lưu thông qua lại nhưng không được dừng, đỗ trên thân đập.

Kêu gọi phát triển du lịch bài bản

Du khách leo lên ngầm tràn chụp ảnh tiềm ẩn nguy hiểm - Ảnh: Xã Phú Thuận

Hồ Khe Tân có diện tích mặt nước khoảng 840-1.400ha, được bao quanh bởi núi rừng và nhiều đảo lớn nhỏ.

Thời gian gần đây, đặc biệt sau những đợt mưa lớn, hồ Khe Tân bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách. Hình ảnh nước tràn qua đập tạo khung cảnh như trong phim Tây Du Ký được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Dù vậy, lượng khách tăng nhanh cũng dẫn đến không ít bất cập. Một số người bất chấp nguy hiểm đi qua khu vực tràn xả nước, leo trèo, đứng ngồi trên lan can để chụp ảnh. Bề mặt đập tràn trơn trượt, dòng nước chảy mạnh, nếu sẩy chân có thể va đập vào kết cấu bê tông, đe dọa tính mạng.

Khách đến tham quan để lại rác thải mất mỹ quan, cơ quan chức năng địa phương phải thu dọn - Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Thuận

Tình trạng du khách dừng đỗ xe tùy tiện, tụ tập ăn uống, xả ly nhựa, chai nhựa và các loại rác thải quanh khu vực đập cũng gây mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chỉ tham quan, chụp ảnh tại những vị trí an toàn, không đi xuống lòng tràn, không leo trèo lan can và có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết về lâu dài, địa phương mong muốn kêu gọi nhà đầu tư có năng lực đến khai thác tiềm năng du lịch hồ Khe Tân. Trong thời gian chưa có dự án, xã sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành các khuyến cáo an toàn.

Nếu khai thác tốt, sẽ tạo thêm nguồn thu từ du lịch Ông Đào Văn Thiên cho rằng Khe Tân có tiềm năng phát triển du lịch, song cần có nhà đầu tư tham gia tổ chức bài bản, bố trí bãi đỗ xe, khu vực hướng dẫn tham quan và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Công ty ủng hộ định hướng này, bởi khi được khai thác đúng quy định, công trình cũng có thể tạo thêm nguồn thu. "Đi du lịch tự phát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là nguy cơ lật ghe, thuyền hoặc tai nạn tại khu vực đập tràn", ông Thiên lưu ý.