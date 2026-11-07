Sau vụ người nước ngoài tử vong, cấm trekking lên đỉnh Bằng Am

Núi Bằng Am có địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nguy hiểm khi đi du lịch tự phát - Ảnh: PHÚ HUY

Ngày 7-11, lãnh đạo UBND xã Hà Nha, TP Đà Nẵng xác nhận địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người không có nhiệm vụ, hoạt động du lịch, trekking tự phát tại khu vực núi Bằng Am, xã Hà Nha.

Điểm trekking tự phát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Theo lãnh đạo xã Hà Nha, đỉnh Bằng Am hiện chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều người tự phát tổ chức trekking, khám phá khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Địa hình Bằng Am có núi cao, vực sâu, nhiều đoạn đường trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa bão. Mới đây, ngày 5-11, cơ quan chức năng phát hiện một người nước ngoài đã gặp nạn, tử vong khi tự ý trekking lên đỉnh núi.

Lãnh đạo UBND xã Hà Nha cho biết địa phương đang bước vào mùa mưa bão, nguy cơ tai nạn tại các điểm trekking tự phát càng gia tăng. Vì vậy, chính quyền đã lắp đặt biển cấm, đồng thời phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách không tự ý vào khu vực này.

Mới đây, sau vụ người nước ngoài gặp nạn, trên các trang mạng, những người am hiểu địa hình Bằng Am khuyến cáo con đường lên đỉnh núi này không dành cho người có tay lái yếu và không dành cho xe tay ga.

Theo các bài viết được chia sẻ, đường lên Bằng Am có độ dốc cực gắt và nhiều khúc cua nguy hiểm. So với đường lên Sơn Trà thì đường lên Bằng Am có độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Vì vậy, những ai tay lái yếu và các bạn nữ cần cân nhắc kĩ khi có ý định chạy xe lên đường này. Đối với người đi xe tay ga, khi xuống dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Đang kêu gọi đầu tư

Đỉnh Bằng Am, còn gọi là Am Thông hoặc Tùng Sơn, là thắng cảnh và điểm trekking mới nổi tại khu vực phía tây Đà Nẵng. Đỉnh núi cao khoảng 830-840m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố khoảng 40km.

Bằng Am có khí hậu mát mẻ quanh năm, nếu được đầu tư bài bản sẽ là điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai - Ảnh: PHÚ HUY

Khu vực này có địa hình núi đá vôi kết hợp lòng chảo rộng khoảng 300ha, được bao quanh bởi các ngọn đồi và hệ thống khe suối như Khe Lim, Khe Hóc, Khe Hung, Khe Nước Đỏ.

Khí hậu nơi đây trong lành với những thảm cỏ xanh mướt, cát và đá cuội xếp trắng xóa dọc các triền núi nhấp nhô, rừng trùng điệp, những loài lan rừng e ấp khoe sắc, những thảm dương xỉ xanh tươi.

Nhiều thời điểm, Bằng Am được bao phủ bởi mây mù, tạo cảnh quan được ví như "Bà Nà" hay "cổng trời" xứ Quảng.

Theo lãnh đạo UBND xã Hà Nha khu vực Bằng Am nằm trong đề án thu hút đầu tư của TP Đà Nẵng. Các ngành chức năng đang kêu gọi đầu tư nhằm khai thác, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên nơi đây.