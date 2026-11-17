Tuyết phủ lên những bức tường thành uốn lượn, biến Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh thành một dải trắng nổi bật giữa cảnh quan mùa đông - Ảnh: XINHUA

Theo China Daily, tuyết nhẹ bắt đầu rơi tại khu vực Bát Đạt Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) vào khoảng 2h sáng 16-11, phủ trắng các đoạn tường thành cổ và núi xung quanh.

Vạn Lý Trường Thành lãng mạn dưới trời tuyết

Theo thông tin từ khu danh thắng Bát Đạt Lĩnh (Bắc Kinh), đây là lần tuyết rơi thứ hai trong mùa đông năm nay tại khu vực này. Tuyết phủ lên những bức tường thành uốn lượn, kéo dài giữa địa hình núi đá, biến công trình thành một dải trắng nổi bật giữa cảnh quan mùa đông.

Dịch vụ khí tượng Bắc Kinh cho biết ngày 15-11 rằng trong ngày 16-11, thời tiết tại thành phố được dự báo nhiều mây, các khu vực đồng bằng có mưa nhẹ rải rác, trong khi vùng núi có tuyết.

Nhiệt độ cao nhất dự kiến 9 độ C và giảm xuống 2 độ C vào ban đêm. Cơ quan này đồng thời cảnh báo mưa và tuyết nhẹ vào buổi sáng có thể khiến mặt đường trơn trượt.

Chỉ trong 12 tiếng, đến 15h30 ngày 16-11, đã có 75.500 người đến check-in cảnh Bát Đạt Lĩnh phủ trong tuyết trắng.

Tại Bát Đạt Lĩnh, tuyến cáp treo phía bắc tạm thời dừng hoạt động trong thời điểm tuyết rơi. Trong khi đó, tuyến cáp treo mặt đất phía nam vẫn vận hành, cung cấp một phương án khác để du khách ngắm cảnh tuyết.

Theo khu danh thắng, đây là tuyến cáp treo mặt đất đầu tiên ở miền bắc Trung Quốc. Tuyến có cửa sổ mái toàn cảnh và các cabin kín, với hành trình tương đối êm, phù hợp với người lớn tuổi, trẻ em và những du khách không thoải mái khi ở trên cao.

Nhiệt độ cao nhất dự kiến 9 độ C và giảm xuống 2 độ C vào ban đêm - Ảnh: IMAGINE CHINA

Các điểm phục vụ cũng cung cấp miễn phí nước nóng, trà gừng và thông tin du lịch - Ảnh: XINHUA

Khu du lịch tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách

Trước điều kiện thời tiết lạnh và tuyết rơi, Tập đoàn Du lịch Bát Đạt Lĩnh đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp và tổ chức lực lượng dọn tuyết, băng qua đêm nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Nhân viên được bố trí để dọn tuyết tại các tuyến đường đi bộ chính, lối vào khu vực cáp treo và những đoạn dốc.

Hơn 1.200 nhân viên và tình nguyện viên được triển khai tại khu danh thắng để hướng dẫn du khách, điều tiết lượng người và hỗ trợ khi cần thiết. Các điểm phục vụ cũng cung cấp miễn phí nước nóng, trà gừng và thông tin du lịch.

Khu danh thắng Bát Đạt Lĩnh khuyến cáo du khách thực hiện các biện pháp phòng tránh nguy cơ trượt ngã khi di chuyển trên bề mặt trơn trượt, đồng thời giữ ấm trong điều kiện thời tiết lạnh.

Bát Đạt Lĩnh là đoạn trường thành nổi tiếng nhất và là phần được bảo tồn tốt nhất của Vạn Lý Trường Thành, nằm tại quận Diên Khánh, Bắc Kinh. Từ đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của toàn thành phố, mà còn cảm nhận được sự hùng vĩ của Vạn Lý Trường Thành.

Bao quanh Bát Đạt Lĩnh là đồi núi và rừng cây bạt ngàn, xanh mướt, cảnh sắc thay đổi theo mùa. Nếu như mùa thu được xem là mùa lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bát Đạt Lĩnh, thì mùa đông lại là thời điểm du khách được nhìn ngắm một trường thành lãng mạn phủ đầy tuyết trắng.