Người mẫu mặc hanbok chụp hình ở di tích Ngọ Môn, tiệm cổ phục Huế bị phản ứng

Tiệm cho thuê áo dài ở Huế bị phản ứng khi đăng clip cho người mẫu mặc hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) chụp hình ở trước di tích Ngọ Môn Huế - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người cho rằng không phù hợp với không gian di tích, người lại nhận định đây là hoạt động bình thường.

Mặc hanbok chụp hình ở di tích Ngọ Môn, người khen kẻ chê

Mới đây trên mạng xã hội Threads xuất hiện bài đăng phản ánh một tiệm cho thuê áo dài, cổ phục ở Huế đăng tải clip người mẫu mặc hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc - chụp ảnh tại khu vực di tích Ngọ Môn, Đại Nội Huế.

Người đăng bài cho rằng việc sử dụng trang phục truyền thống nước ngoài tại không gian di sản triều Nguyễn để tạo nội dung quảng bá trên mạng xã hội là không phù hợp, thậm chí phản cảm.

Bài đăng thu hút hơn 2.500 lượt thả tim và gần 300 lượt bình luận. Nhiều người cho rằng các tiệm kinh doanh áo dài, cổ phục khi thực hiện bộ ảnh tại những địa điểm gắn với di sản văn hóa Việt Nam cần cân nhắc sự phù hợp giữa trang phục và không gian.

Một số ý kiến nhận định các tiệm cổ phục ở Huế nên ưu tiên quảng bá áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam khi chụp ảnh tại Đại Nội Huế, thay vì sử dụng trang phục truyền thống nước ngoài.

Theo những người này, hanbok không đơn thuần là trang phục để chụp ảnh mà còn mang ý nghĩa văn hóa riêng. Vì vậy việc lựa chọn trang phục tại những địa điểm di sản cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tạo ra những hình ảnh dễ gây hiểu nhầm về mối liên hệ giữa trang phục Hàn Quốc với di sản cung đình Huế.

Tuy nhiên không ít ý kiến lại có quan điểm khác. Những người này cho rằng việc mặc trang phục truyền thống nước ngoài chụp ảnh tại các điểm di tích không có gì bất thường, miễn là người chụp tuân thủ các quy định liên quan.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ứng clip tiệm cho thuê áo dài ở Huế

Họ cũng dẫn câu chuyện nhiều bạn trẻ Việt Nam mặc áo dài chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng ở nước ngoài để quảng bá văn hóa Việt Nam.

Theo quan điểm này, việc lựa chọn trang phục khi chụp ảnh du lịch nên được nhìn nhận cởi mở hơn, thay vì mặc nhiên cho rằng trang phục nước ngoài không phù hợp với không gian di sản Việt Nam.

Hai luồng ý kiến khiến câu chuyện không chỉ dừng lại ở một clip quảng bá sản phẩm của tiệm cho thuê cổ phục, mà còn mở ra tranh luận về cách lựa chọn trang phục, ứng xử với không gian di tích, di sản và trách nhiệm của người làm nội dung trên mạng xã hội.

Chủ tiệm cổ phục nói bị xúc phạm, đe dọa

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị N.T.L., chủ tiệm cho thuê cổ phục N.C. tại Huế, cho biết sự việc là bài học kinh nghiệm mà chị sẽ nhớ mãi.

Một bạn trẻ mặc cổ phục chụp hình ở di tích lăng vua Tự Đức - Ảnh: NHẬT LINH

Theo chị L., tiệm chủ yếu cho thuê áo dài, cổ phục Việt Nam và một số trang phục truyền thống nước ngoài, trong đó có hanbok Hàn Quốc. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ ở Huế và khách du lịch đến địa phương.

Liên quan đến clip gây tranh luận, chị L. cho biết trước khi thực hiện bộ ảnh nhằm quảng bá sản phẩm, chị đã hỏi ý kiến người có chuyên môn về việc chụp ảnh người mẫu mặc hanbok tại khu vực Ngọ Môn và được trả lời rằng có thể thực hiện.

Chị cho rằng clip không nhằm kêu gọi mọi người mặc hanbok vào Đại Nội Huế hay so sánh trang phục truyền thống Hàn Quốc với áo dài Việt Nam. Theo chị, đây đơn thuần là bộ ảnh giới thiệu một mẫu trang phục mà tiệm đang cho thuê.

"Ban đầu chúng tôi muốn chụp một bộ hình người mẫu mặc hanbok ở phố đi bộ trung tâm TP Huế, nhưng sau đó các bạn mẫu nói rằng muốn chụp hình trước khu vực Ngọ Môn Đại Nội Huế vì ban đêm ở đây được chiếu đèn rất đẹp. Chúng tôi cũng chọn thời gian chụp hình là vào chiều tối để tránh ảnh hưởng khách du lịch tham quan Đại Nội Huế", chị L. nói.

Chủ tiệm trên thông tin thêm sau khi clip được đăng tải và nhận nhiều ý kiến trái chiều, chị chịu áp lực lớn trên mạng xã hội.

Theo chị, một số người sử dụng tài khoản ảo và số điện thoại để gọi điện, nhắn tin xúc phạm, thậm chí đe dọa hoạt động kinh doanh của tiệm. Sau sự việc, tiệm cũng nhận nhiều đánh giá một sao trên Google Maps.

"Tôi đã trình báo công an về việc bị tấn công mạng và xúc phạm danh dự nhân phẩm. Sau sự việc này, chúng tôi sẽ không chụp hình trang phục khác ngoài áo dài truyền thống ở khu vực di tích, di sản Huế", chị L. chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin sự việc.