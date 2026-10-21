Phát hiện súng thần công 168 năm tuổi khi tôn tạo di tích ở Đà Nẵng

Cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng đang thực hiện tỉ mỉ công việc khai quật khẩu súng thần công được phát hiện khi thi công tôn tạo di tích - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến trưa 21-10, các cán bộ chuyên môn của Bảo tàng Đà Nẵng vẫn đang khai quật súng thần công vừa được phát hiện trong quá trình thi công một hạng mục ở dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện đơn vị thi công cho biết sáng cùng ngày, khi đang đào để di dời móng trụ điện tại dự án thì phát hiện súng thần công. Vị trí phát hiện nằm sâu dưới đất khoảng 1,5m.

Thông tin về sự việc được báo cho cơ quan chức năng. Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Bảo tàng Đà Nẵng nhanh chóng có mặt, phối hợp thực hiện khai quật súng thần công. Quá trình thực hiện công tác này rất tỉ mỉ, tránh gây tác động đến hiện vật.

Súng thần công có chiều dài 2,95m - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến trưa cùng ngày, công việc vẫn đang được triển khai

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng - cho biết qua quan sát ban đầu thì đây là súng thần công, cỡ đại, dài 2,95m, được đúc bằng gang, khoảng 168 năm tuổi. Ông nhận định khả năng là một trong những khẩu súng thần công được sử dụng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha năm 1858-1860.