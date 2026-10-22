Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phủ Ông hoàng thơ ca triều Nguyễn sẽ đi qua mưa bão ra sao?

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Trước tình trạng xuống cấp tại di tích Ông hoàng thi ca triều Nguyễn, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế hướng dẫn phương án tu bổ các hạng mục hư hỏng.

Phủ Ông hoàng thơ ca triều Nguyễn sẽ đi qua mưa bão ra sao? - Ảnh 1.

Một số hạng mục bằng gỗ tại Phủ Tuy Lý Vương xuống cấp, hư hỏng - Ảnh: NGUYỄN DO

Trước tình trạng xuống cấp tại Phủ Tuy Lý Vương (được biết đến là Ông hoàng thi ca triều Nguyễn), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có ý kiến về việc sửa chữa, tu bổ ba hạng mục: mái ngói, cấu kiện gỗ bị mối mọt, hư hỏng nặng và hệ thống thoát nước khu vực sân.

Ưu tiên bảo tồn cấu kiện gốc

Ngày 22-10, bà Võ Thị Anh Thư - Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế) - cho biết địa phương đã nhận được ý kiến, hướng dẫn của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế về sửa chữa các hạng mục hư hỏng.

Tuy nhiên do công trình là di tích lịch sử cấp quốc gia, việc tu bổ, sửa chữa phải tuân thủ các quy định về bảo tồn di sản và chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Các thủ tục này đang được địa phương triển khai.

Trước mắt, phường hỗ trợ người nhà chủ động gia cố, khắc phục trong phạm vi có thể để bảo vệ công trình trước mùa mưa lũ.

Phủ Ông hoàng thơ ca triều Nguyễn sẽ đi qua mưa bão ra sao? - Ảnh 2.

Bên trong Phủ Tuy Lý Vương - Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, mái ngói cần được sửa chữa bằng ngói cùng loại, kích thước, màu sắc với ngói hiện trạng, tận dụng tối đa ngói cũ còn dùng được; giữ nguyên độ dốc mái, bờ nóc, bờ mái, chi tiết trang trí và không thay đổi chủng loại vật liệu lợp.

Nếu chỉ đảo ngói, thay ngói vỡ hỏng không thuộc yếu tố gốc và không can thiệp vào hệ rui, mè, đòn tay, có thể xem xét thực hiện theo hình thức sửa chữa nhỏ, sau khi UBND phường đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp tháo dỡ toàn bộ mái, thay rui, mè, đòn tay hoặc thay ngói thuộc yếu tố gốc thì phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Với cấu kiện gỗ bị mối mọt, hư hỏng nặng, trung tâm cho rằng cần khảo sát cụ thể từng cấu kiện, ưu tiên bảo quản, gia cố, vá, nối; chỉ thay mới khi cấu kiện đã mất khả năng chịu lực, không thể gia cố.

Phủ Ông hoàng thơ ca triều Nguyễn sẽ đi qua mưa bão ra sao? - Ảnh 4.

Thời tiết khắc nghiệt cùng với thời gian dài tồn tại khiến Phủ Tuy Lý Vương xuống cấp - Ảnh: NGUYỄN DO

Cấu kiện thay mới phải tương đồng về loại gỗ, kích thước, hình dáng, kỹ thuật liên kết truyền thống và được đánh dấu để phân biệt với yếu tố gốc.

Với hệ thống thoát nước khu vực sân, trung tâm nêu ý kiến không nâng cao độ sân làm thay đổi tương quan với nền nhà thờ và các công trình trong di tích; giữ lại, tái sử dụng vật liệu lát sân gốc; rãnh, hố ga bố trí kín đáo.

Nếu chỉ khơi thông, sửa chữa, bổ sung rãnh mà không tác động đến yếu tố gốc, có thể làm theo hình thức sửa chữa nhỏ, sau khi UBND phường đồng ý bằng văn bản.

Không tự ý tháo dỡ, thay thế cấu kiện

Theo trung tâm, với cấu kiện gỗ, dù chỉ gia cố hay tu sửa nhỏ vẫn phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Nếu chưa có quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được phê duyệt, phải làm thủ tục đề nghị xác nhận di tích xuống cấp trước.

Phủ Ông hoàng thơ ca triều Nguyễn sẽ đi qua mưa bão ra sao? - Ảnh 5.

Gia tộc phải sử dụng xích sắt để gia cố tại vị trí hư hỏng - Ảnh: NGUYỄN DO

Do là di tích cấp quốc gia, hồ sơ thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi qua Sở Văn hóa và Thể thao. Sau khi có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ được ủy quyền phê duyệt.

Trong thời gian hoàn thiện thủ tục, trung tâm đề nghị gia đình ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú (đại diện chủ tự) chỉ thực hiện các biện pháp tạm thời không tác động vào cấu kiện như che chắn chống dột, rào chắn, hạn chế người qua lại khu vực nguy hiểm.

Đồng thời không tự ý tháo dỡ, thay thế cấu kiện; thu gom, lưu giữ mảnh gỗ rơi rụng để phục vụ khảo sát.

Phủ Tuy Lý Vương (phường Vỹ Dạ, TP Huế), là nơi thờ Tuy Lý Vương Nguyễn Phúc Miên Trinh (1820 - 1897), hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng.

Khu lăng mộ và phủ của ông được Bộ Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa vào năm 1991.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã thông tin nhiều hạng mục tại phủ thờ xuống cấp: mái ngói hư hỏng, tường nứt, một số cấu kiện gỗ mục nát, thậm chí phải dùng xích sắt để gia cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phủ Ông Hoàng thơ ca triều Nguyễn xuống cấp: Hướng dẫn tu bổ, bảo vệ công trình trước mùa mưa bão - Ảnh 5.Những dãy nhà chờ sập bên Quốc Tử Giám triều Nguyễn

Nhiều căn nhà tập thể cạnh Quốc Tử Giám triều Nguyễn xuống cấp nghiêm trọng, có căn đã sập mái.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN DO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: triều Nguyễn xuống cấp ông hoàng thi ca TP Huế di tích

    Dòng sự kiện: Bảo tồn di sản

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất