Meta bật cảnh báo cho cha mẹ khi con tìm kiếm nội dung tiêu cực, tâm sự với AI

Phụ huynh ngày càng nhiều nỗi lo khi cho con em sử dụng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Ngày 2-11, Meta cho biết tính năng này được tích hợp vào công cụ giám sát phụ huynh sẵn có trên các nền tảng Facebook, Instagram, Messenger và Meta AI.

Hai tình huống sẽ xuất hiện thông báo

Theo đại diện Meta, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến tài khoản giám sát của cha mẹ trong hai tình huống cụ thể. Thứ nhất là khi thanh thiếu niên liên tục tìm kiếm các từ khóa liên quan đến hành vi tự tử hoặc tự làm hại bản thân trên Facebook hoặc Instagram trong một khoảng thời gian ngắn.

Thứ hai là cuộc trò chuyện của người dùng trẻ tuổi với Meta AI (trên Instagram, Facebook hoặc Messenger) xuất hiện các chủ đề nhạy cảm, cho thấy các em có thể đang rơi vào khủng hoảng tâm lý hoặc cần sự trợ giúp khẩn cấp.

Meta cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu thực tế tại thị trường Việt Nam để hiệu chỉnh độ nhạy của hệ thống, hướng đến việc tạo dựng một môi trường số an toàn hơn cho người dùng trẻ tuổi.

Trước đó, vào tháng 8-2026, Instagram đã bước đầu triển khai tính năng phát hiện các lượt tìm kiếm từ khóa nguy cơ tại Việt Nam.

Đợt cập nhật mới này đánh dấu bước đi rộng hơn khi Meta bao phủ sang cả nền tảng Facebook và can thiệp sâu vào các tương tác của người dùng trẻ với trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhận diện tín hiệu bất thường trong các cuộc trò chuyện với AI

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng có xu hướng tâm sự, giãi bày tâm lý với các chatbot AI, Meta đã thiết lập cơ chế phản hồi riêng cho các chủ đề nhạy cảm.

Cụ thể, khi thanh thiếu niên nhắc đến ý định làm hại bản thân, Meta AI sẽ tự động kích hoạt chế độ cung cấp số điện thoại các đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời khuyến khích các em mở lòng chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc chuyên gia tâm lý.

Song song đó, nếu nhận thấy mức độ nghiêm trọng, hệ thống sẽ chủ động gửi cảnh báo kèm tài liệu hướng dẫn chuyên môn trực tiếp đến tài khoản của phụ huynh để hỗ trợ gia đình có cách mở lời phù hợp.

Đáng chú ý, cơ chế này được lập trình để nhận diện cả những cách diễn đạt ẩn ý, gián tiếp của người trẻ.

Đại diện Meta cho biết nền tảng chấp nhận nguyên tắc "thận trọng tối đa", nghĩa là trong các trường hợp chưa hoàn toàn chắc chắn về ý định của thanh thiếu niên, hệ thống vẫn ưu tiên gửi cảnh báo đến cha mẹ nhằm ngăn chặn rủi ro từ sớm, dù đôi khi nội dung đó chưa thực sự ở mức báo động.

Phụ huynh đồng ý, trẻ dưới 16 tuổi mới được mở tài khoản Theo quy định của Meta, cả Facebook và Instagram đều không cho phép trẻ em dưới 13 tuổi tự tạo tài khoản theo tiêu chuẩn cộng đồng toàn cầu (trừ trường hợp cha mẹ lập tài khoản quản lý thay cho trẻ). Với trẻ em từ 13 đến 16 tuổi, Meta áp dụng cơ chế Tài khoản Thanh thiếu niên với những quy định như: Tài khoản mới lập sẽ tự động ở chế độ riêng tư. Chỉ người theo dõi được chấp thuận mới thấy nội dung bài đăng hoặc tương tác; Người dùng dưới 16 tuổi không thể tự ý nới lỏng cài đặt an toàn (như đổi sang tài khoản công khai, tắt bộ lọc nội dung nhạy cảm) nếu không có sự phê duyệt từ tài khoản của phụ huynh (thông qua tính năng giám sát của cha mẹ); Giới hạn nhắn tin và kết nối; Bộ lọc nội dung nhạy cảm tối đa; Quản lý thời gian và chế độ ngủ; Xác thực độ tuổi… Còn theo quy định pháp lý tại Việt Nam, trẻ dưới 16 tuổi khi đăng ký tài khoản mạng xã hội phải có sự đồng ý hoặc sử dụng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Phụ huynh hoặc người giám hộ chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý hành vi và nội dung trẻ tiếp cận trực tuyến.