Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đề nghị công an xác minh 'phóng sự điều tra' trên Facebook 'tố' trường học chưa chi tiền thưởng 845 triệu

tác giả
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị công an xác minh thông tin trên Facebook liên quan việc chi trả 845 triệu đồng tiền thưởng tại Trường THPT Trần Quốc Toản.

Đề nghị công an xác minh 'phóng sự điều tra' trên Facebook 'tố' trường học chưa chi tiền thưởng 845 triệu - Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã đề nghị Công an vào cuộc, xác minh, xử lý vụ lên mạng tố trường học chưa chi tiền thưởng, mà theo báo cáo là không đúng thực tế. Trong ảnh: Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại phường Buôn Ma Thuột - Ảnh: M.P.

Ngày 2-11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết đã đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan việc chi trả tiền thưởng năm 2025 tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp).

Trước đó, vào tối 8-10, trang Facebook có tên "Tin Sự Thật" đăng bài viết với tiêu đề "Phóng sự điều tra: Bất thường tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp, Đắk Lắk): Báo cáo công khai chi 845 triệu đồng tiền thưởng từ tháng 5, tháng 9 mới có quyết định xếp loại viên chức!".

Bài viết đề cập khoản tiền thưởng 845 triệu đồng của nhà trường, cho rằng cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa nhận được tiền dù nhà trường đã công khai hoàn tất việc chi trả. Đồng thời, bài viết nêu trách nhiệm của hiệu trưởng và bộ phận kế toán, đặt vấn đề về dấu hiệu vi phạm trong việc kê khai, chi trả tiền thưởng.

Tuy nhiên, tại báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 12-10, Trường THPT Trần Quốc Toản khẳng định thông tin người thụ hưởng chưa nhận được khoản tiền thưởng nói trên là không đúng thực tế.

Theo nhà trường, tổng số tiền thưởng 845 triệu đồng đã được chi trả theo các quyết định và chứng từ liên quan. Nhà trường cũng cho biết đã cung cấp hồ sơ chứng minh việc chi trả cho Công an xã Ea Knốp để xác minh, làm rõ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho rằng việc đăng tải thông tin trên đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, danh dự và uy tín của hiệu trưởng cùng các cá nhân liên quan.

Do đó, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ea Knốp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chứng từ chi trả tiền thưởng do nhà trường cung cấp để làm rõ tính chính xác của thông tin được đăng tải.

Đồng thời, Sở đề nghị xác minh nguồn đăng tải, chủ thể quản lý, sử dụng trang Facebook "Tin Sự Thật", làm rõ nguồn thông tin, căn cứ đưa tin và quá trình đăng tải, chia sẻ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì đề nghị công an xem xét xử lý theo thẩm quyền, đồng thời có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn việc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng cho biết sẽ chỉ đạo Trường THPT Trần Quốc Toản phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu này.

Đề nghị công an xác minh 'phóng sự điều tra' trên Facebook 'tố' trường học chưa chi tiền thưởng 845 triệu - Ảnh 3.Vì sao tiền thưởng Lao động tiên tiến của nhiều giáo viên ở xã Nam Tiên Hưng bị giảm?

Giáo viên xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên nhận 468.000 đồng tiền thưởng Lao động tiên tiến, thấp hơn mức 702.000 đồng tính theo hệ số quy định. Xã nói do không đủ kinh phí chi trả.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xác minh tiền thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả Đắk Lắk

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất