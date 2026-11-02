Đề nghị công an xác minh 'phóng sự điều tra' trên Facebook 'tố' trường học chưa chi tiền thưởng 845 triệu

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã đề nghị Công an vào cuộc, xác minh, xử lý vụ lên mạng tố trường học chưa chi tiền thưởng, mà theo báo cáo là không đúng thực tế. Trong ảnh: Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại phường Buôn Ma Thuột - Ảnh: M.P.

Ngày 2-11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết đã đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan việc chi trả tiền thưởng năm 2025 tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp).

Trước đó, vào tối 8-10, trang Facebook có tên "Tin Sự Thật" đăng bài viết với tiêu đề "Phóng sự điều tra: Bất thường tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp, Đắk Lắk): Báo cáo công khai chi 845 triệu đồng tiền thưởng từ tháng 5, tháng 9 mới có quyết định xếp loại viên chức!".

Bài viết đề cập khoản tiền thưởng 845 triệu đồng của nhà trường, cho rằng cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa nhận được tiền dù nhà trường đã công khai hoàn tất việc chi trả. Đồng thời, bài viết nêu trách nhiệm của hiệu trưởng và bộ phận kế toán, đặt vấn đề về dấu hiệu vi phạm trong việc kê khai, chi trả tiền thưởng.

Tuy nhiên, tại báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 12-10, Trường THPT Trần Quốc Toản khẳng định thông tin người thụ hưởng chưa nhận được khoản tiền thưởng nói trên là không đúng thực tế.

Theo nhà trường, tổng số tiền thưởng 845 triệu đồng đã được chi trả theo các quyết định và chứng từ liên quan. Nhà trường cũng cho biết đã cung cấp hồ sơ chứng minh việc chi trả cho Công an xã Ea Knốp để xác minh, làm rõ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho rằng việc đăng tải thông tin trên đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, danh dự và uy tín của hiệu trưởng cùng các cá nhân liên quan.

Do đó, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ea Knốp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chứng từ chi trả tiền thưởng do nhà trường cung cấp để làm rõ tính chính xác của thông tin được đăng tải.

Đồng thời, Sở đề nghị xác minh nguồn đăng tải, chủ thể quản lý, sử dụng trang Facebook "Tin Sự Thật", làm rõ nguồn thông tin, căn cứ đưa tin và quá trình đăng tải, chia sẻ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì đề nghị công an xem xét xử lý theo thẩm quyền, đồng thời có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn việc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng cho biết sẽ chỉ đạo Trường THPT Trần Quốc Toản phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu này.