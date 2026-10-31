Shipper nhiều lần tráo hàng của khách rồi đem rao bán trên Facebook

Nhân viên giao hàng chiếm đoạt hàng hóa - Ảnh: A.X

Ngày 31-10, thông tin từ Công an xã Long Định, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ nhân viên của một công ty giao hàng có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa bên trong các bưu phẩm.

Trước đó, ngày 30-10, một công ty giao hàng nhanh có trụ sở tại TP.HCM và chi nhánh chuyển hàng tại xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp trình báo về việc nhân viên Nguyễn Thị Thanh Lệ Thúy (28 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa bên trong các bưu phẩm.

Theo trình báo, từ ngày 4-9 đến 30-9-2026, Thúy nhiều lần tráo hàng hóa trong bưu phẩm, sau đó dán lại nhãn, báo khách không nhận hàng để chi nhánh chuyển hoàn về shop bán hàng online. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định là 102 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an xã Long Định mời Thúy lên làm việc. Tại đây, Thúy thừa nhận đã tráo 4 đơn hàng chứa camera vào các ngày 4, 6, 16 và 20-9, sau đó rao bán trên mạng xã hội Facebook, thu được 47 triệu đồng.

Đến ngày 30-9, Thúy tiếp tục nhận giao một bưu phẩm gồm 2 laptop cho khách, thu số tiền 21,9 triệu đồng. Sau khi kiểm tra laptop, Thúy lấy hộp và nhãn hàng của khách, thay bằng vật nặng có hình dạng giống laptop rồi dán nhãn lại. Sau đó, Thúy đưa bưu phẩm về chi nhánh, báo khách không nhận hàng nhằm chiếm đoạt số tiền khách đã thanh toán.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Long Định tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.