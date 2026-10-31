Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Shipper nhiều lần tráo hàng của khách rồi đem rao bán trên Facebook

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Lợi dụng công việc tại một công ty giao hàng nhanh, Nguyễn Thị Thanh Lệ Thúy nhiều lần tráo hàng hóa trong bưu phẩm, dán lại nhãn để trả về chi nhánh.

Nhân viên giao hàng tráo 4 camera, 2 laptop chiếm đoạt hơn 102 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhân viên giao hàng chiếm đoạt hàng hóa - Ảnh: A.X

Ngày 31-10, thông tin từ Công an xã Long Định, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ nhân viên của một công ty giao hàng có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa bên trong các bưu phẩm.

Trước đó, ngày 30-10, một công ty giao hàng nhanh có trụ sở tại TP.HCM và chi nhánh chuyển hàng tại xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp trình báo về việc nhân viên Nguyễn Thị Thanh Lệ Thúy (28 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa bên trong các bưu phẩm.

Theo trình báo, từ ngày 4-9 đến 30-9-2026, Thúy nhiều lần tráo hàng hóa trong bưu phẩm, sau đó dán lại nhãn, báo khách không nhận hàng để chi nhánh chuyển hoàn về shop bán hàng online. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định là 102 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an xã Long Định mời Thúy lên làm việc. Tại đây, Thúy thừa nhận đã tráo 4 đơn hàng chứa camera vào các ngày 4, 6, 16 và 20-9, sau đó rao bán trên mạng xã hội Facebook, thu được 47 triệu đồng.

Đến ngày 30-9, Thúy tiếp tục nhận giao một bưu phẩm gồm 2 laptop cho khách, thu số tiền 21,9 triệu đồng. Sau khi kiểm tra laptop, Thúy lấy hộp và nhãn hàng của khách, thay bằng vật nặng có hình dạng giống laptop rồi dán nhãn lại. Sau đó, Thúy đưa bưu phẩm về chi nhánh, báo khách không nhận hàng nhằm chiếm đoạt số tiền khách đã thanh toán.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Long Định tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Nhân viên giao hàng tráo 4 camera, 2 laptop chiếm đoạt hơn 102 triệu đồng - Ảnh 2.Công an điều tra vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Trong lúc giao trả hàng, nam shipper và thanh niên nhận hàng ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã có mâu thuẫn dẫn tới xô xát, đánh nhau.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đồng Tháp nhân viên Giao hàng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất