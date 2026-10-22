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Meta bị phạt 25 tỉ USD vì lừa dối người dùng Facebook

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Ngày 21-10, một thẩm phán bang New Mexico đã ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook, nộp phạt 25 tỉ USD vì gây hiểu lầm cho người dùng.

Meta bị phạt 25 tỉ USD vì lừa người dùng Facebook - Ảnh 1.

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa bị tòa án Mỹ buộc nộp phạt 25 tỉ USD - Ảnh: REUTERS

Theo Đài NDTV, vụ kiện bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica - công ty tư vấn chính trị của Anh từng tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Tổng thống Donald Trump.

Công ty này bị phát hiện thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook thông qua một ứng dụng của bên thứ ba. Sau khi vụ việc bị phanh phui, Tổng chưởng lý bang New Mexico Raul Torrez đã khởi kiện Meta vào năm 2021.

Chính quyền New Mexico cáo buộc Meta đánh lừa người dùng Facebook về quyền riêng tư, đặc biệt là việc những ai có thể tiếp cận dữ liệu cá nhân của họ.

Bang này cho rằng Meta biết rõ các bên thứ ba có thể tiếp cận lượng lớn dữ liệu người dùng, nhưng không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

Ngoài ra, Meta còn bị cáo buộc đưa ra những thông tin sai lệch về cách xử lý nội dung kích động thù ghét, tin giả và các chính sách nội bộ khác. Theo phía nguyên đơn, công ty thậm chí dung túng nội dung độc hại chỉ vì lợi ích kinh doanh.

Ngày 25-9, bồi thẩm đoàn kết luận 26 trong số 29 tuyên bố của Meta và ban lãnh đạo công ty về những vấn đề trên có nội dung gây hiểu lầm.

Bồi thẩm đoàn xác định Meta đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang New Mexico hơn 43 triệu lần. Con số này được tính dựa trên lượng người dùng Facebook hoặc cư dân trong bang tiếp nhận từng tuyên bố sai lệch.

Theo Tổng chưởng lý bang New Mexico, luật pháp địa phương cho phép phạt tối đa 5.000 USD đối với mỗi hành vi vi phạm. Số tiền thu được sẽ được chuyển cho hệ thống giáo dục của bang.

Tại phiên điều trần ngày 1-10, luật sư Randi McGinn đề nghị tòa áp mức phạt từ 35-40 tỉ USD, tuy nhiên Meta đã đề nghị giới hạn mức phạt ở mức 3,45 tỉ USD. Tòa lập luận rằng khoản phạt quá lớn có thể khiến các doanh nghiệp e ngại đầu tư và hoạt động tại New Mexico.

Công ty cũng bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không bán dữ liệu người dùng và cho rằng phía nguyên đơn chưa chứng minh được có người tiêu dùng nào thực sự bị đánh lừa.

Meta bị phạt 25 tỉ USD vì lừa dối người dùng Facebook - Ảnh 3.Meta phải nộp thêm 567 triệu USD vì gây hại cho trẻ em trên mạng xã hội

Tòa án bang New Mexico (Mỹ) tuyên phạt Tập đoàn Meta tổng cộng 942 triệu USD sau hai giai đoạn xét xử, cáo buộc Facebook và Instagram gây tổn hại đến giới trẻ.

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    Chủ đề: Meta chiến dịch tranh cử Facebook

    Dòng sự kiện: Mặt trái mạng xã hội

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