Nhiều bạn nhỏ đang tiếp cận AI từ sớm - Minh họa: AI

Một người bạn nhắn tin kể cho tôi như vậy, với chia sẻ cô không muốn bạn nhỏ nhà mình sớm sử dụng AI.

Lập luận của cô ấy là: Tuổi này não đang như tờ giấy trắng. Nếu cho các bạn nhỏ ỷ lại là đang giết chết tư duy ở độ tuổi vàng của sự sáng tạo. Khi não nghĩ thì tay hành động.

Cô bạn của tôi khoe: "Em luôn động viên con mình hãy luôn sáng tạo và tư duy bằng khối óc và thực hiện bằng đôi tay thủ công của mình".

Nghe ra cũng có lý. Nhưng AI giờ như chuyện phải sống chung, liệu trì hoãn có phải là giải pháp, và rồi ở tuổi nào dùng?

AI là phù hợp, dùng ở mức độ nào, có điều gì cần lưu ý khi con cái sử dụng AI, liệu có làm nên sự ỷ lại?

Chat với cô bạn chuyện này xong, tự nhiên cũng lăn tăn nhiều suy nghĩ.