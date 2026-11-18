Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi được Đà Nẵng chấp thuận đầu tư tại xã Bà Nà và xã Hòa Vang - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chiều 18-11, UBND TP Đà Nẵng có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Tây Bắc sườn đồi. Nhà đầu tư dự án sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

Dự án khu đô thị Tây Bắc sườn đồi có quy mô hơn 3,26 triệu m2, được triển khai tại xã Bà Nà và xã Hòa Vang (Đà Nẵng).

Mục tiêu là đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công trình dịch vụ, tiện ích đi kèm.

Các hạng mục đầu tư gồm sân golf; nhà ở thương mại, các công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định pháp luật; quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển nhượng cho tổ chức để đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng.

Về quy mô nhà ở dự kiến khoảng 1.052 căn nhà ở riêng lẻ và số căn hộ chung cư dự kiến khoảng 6.004 căn.

Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp của dự án gồm: Nhà ở liền kề, nhà biệt thự, nhà chung cư; sân golf; các công trình, dịch vụ phụ trợ phát triển khu đô thị: các công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho đơn vị ở và đô thị (trường học, sân thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, chợ…); hệ thống công viên cây xanh.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 9.906 tỉ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án dự kiến hơn 7.123 tỉ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng); chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khoảng hơn 2.782 tỉ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn góp của nhà đầu tư là trên 1.485 tỉ đồng; vốn huy động hơn 8.420 tỉ đồng. Theo tiến độ được duyệt, việc góp vốn và huy động các nguồn vốn từ quý 4-2026 đến quý 4-2032.

Dự án đầu xây dựng từ quý 4-2027, hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý 4-2032.