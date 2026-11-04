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Gỡ vướng dự án khu đô thị kiểu mẫu 86.126,7m² của MBLand Đà Nẵng

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khu đô thị kiểu mẫu của MBLand ở phường Điện Bàn Đông.

Gỡ vướng dự án khu đô thị kiểu mẫu 86.126,7m² của MBLand Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tại khu vực phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) có nhiều dự án đã và đang được xem xét tháo gỡ vướng mắc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo UBND TP Đà Nẵng, qua rà soát, dự án khu đô thị kiểu mẫu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết 29 của Quốc hội.

Dự án khu đô thị kiểu mẫu do Công ty cổ phần MBLand Đà Nẵng làm nhà đầu tư, tổng diện tích khoảng 86.126,7m², địa điểm thực hiện tại phường Điện Bàn Đông.

Trên cơ sở đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất với diện tích khoảng 86.126,7m² để triển khai dự án.

Thành phố yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan.

Nhà đầu tư phải triển khai dự án đúng nội dung chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng được giao trách nhiệm rà soát, thực hiện hoàn thành kiến nghị tại các kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường và các thủ tục theo đúng quy định.

Đồng thời chủ trì tổ chức xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, trao đổi với Tuổi Trẻ, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết thực hiện Kết luận 77 và Nghị quyết 170, thành phố đã tháo gỡ 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,6%.

Qua xử lý các kết luận thanh tra, thành phố thu về ngân sách 1.472 tỉ đồng; thu thêm 583 tỉ đồng qua rà soát các trường hợp tương tự.

Thành phố cũng hoàn thành xử lý 1.313 trường hợp vi phạm về thời hạn sử dụng đất; hoàn thành kiểm tra 660/669 khu đất, dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

Với Nghị quyết 29, Đà Nẵng đã công bố danh mục 356 dự án, khu đất thuộc diện áp dụng cơ chế đặc thù. Lũy kế đến tháng 9-2026, có 206 dự án, khu đất được tháo gỡ; 9 dự án được ban hành quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

Thành phố đang xử lý các dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành vào hết quý 3-2027.

Gỡ vướng dự án khu đô thị kiểu mẫu 86.126,7m² của MBLand Đà Nẵng - Ảnh 3.Bộ Chính trị đồng ý chủ trương áp dụng cơ chế đặc thù cho Dung Quất

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương để Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng tại khu thương mại tự do Hải Phòng, Đà Nẵng và các ưu đãi cao nhất theo Luật Phát triển đô thị.

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    Chủ đề: dự án gỡ vướng khu đô thị kiểu mẫu MBLand Đà Nẵng Đà Nẵng

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