‘Phá băng’ gần 2.000 dự án tồn đọng: Đà Nẵng đã làm như thế nào?

Việc Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án lớn đã góp phần tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

"6 rõ" trong xử lý những nút thắt kéo dài

Hàng thập niên qua, hàng ngàn dự án, khu đất ở Đà Nẵng đình trệ do nhiều vướng mắc khác nhau.

Kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170, Nghị quyết 29 của Quốc hội cùng các cơ chế liên quan đã tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ những "nút thắt" kéo dài.

Tuy nhiên, để đưa cơ chế đặc thù "vào cuộc sống" không đơn thuần là áp dụng quy định mới.

Nhiều dự án ở Đà Nẵng gặp vướng mắc kéo dài - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết qua rà soát, nhiều dự án gặp vướng mắc đan xen, hồ sơ lưu trữ phân tán, thiếu tài liệu; một số liên quan đến quốc phòng, lâm nghiệp, môi trường, đô thị, trong khi quy định pháp luật qua các thời kỳ có nhiều thay đổi.

Trước thực tế đó, thành phố triển khai xử lý theo từng nhóm vướng mắc, phân công cơ quan chủ trì, phối hợp và thời hạn giải quyết.

Việc thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ", gồm rõ trách nhiệm, đầu mối xử lý, thời hạn, kết quả, trách nhiệm giải trình và thẩm quyền.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền được chủ động xử lý; nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị Trung ương.

Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết dự án nào hoàn thành thủ tục trước thì xử lý trước, không chờ toàn bộ các dự án hoàn thiện cùng một lúc.

UBND TP thường xuyên họp kiểm tra tiến độ, giao nhiệm vụ cụ thể, tổng hợp kết quả hằng tháng.

Gần 2.000 dự án được tháo gỡ

Theo Sở Tài chính, thực hiện Kết luận 77, Nghị quyết 170, Đà Nẵng đã tháo gỡ 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,6%.

Qua xử lý các kết luận thanh tra, thành phố thu về ngân sách 1.472 tỉ đồng; thu thêm 583 tỉ đồng qua rà soát các trường hợp tương tự.

Thành phố cũng hoàn thành xử lý 1.313 trường hợp vi phạm về thời hạn sử dụng đất; hoàn thành kiểm tra 660/669 khu đất, dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

Áp dụng cơ chế đặc thù, Đà Nẵng đã khơi thông cho nhiều dự án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Với Nghị quyết 29, Đà Nẵng đã công bố danh mục 356 dự án, khu đất thuộc diện áp dụng cơ chế đặc thù.

Lũy kế đến tháng 9-2026, có 206 dự án, khu đất được tháo gỡ; 9 dự án được ban hành quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

Thành phố đang xử lý các dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành vào hết quý 3-2027.

Dự án hồi sinh, nguồn lực được đánh thức

Khu đô thị Golden Hills, khoảng 335,2ha tại tây bắc Đà Nẵng, sau khi được tháo gỡ, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư gần 15.500 tỉ đồng và vừa tái khởi công.

Chủ đầu tư cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đầu tư đồng bộ hạ tầng, công trình và trường học.

Khu đô thị Golden Hills được tái khởi động trở lại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Khu đô thị quốc tế Đa Phước, sau nhiều năm bỏ hoang, cũng đang chuyển động khi thành phố chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 54.787 tỉ đồng, hiện đang lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch 1/500.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước sau nhiều năm trùm mền hiện đã chuyển động - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại khu vực Quảng Nam cũ, nhiều dự án như khu dân cư và dịch vụ cầu Hưng Lai Nghi giai đoạn 2, khu nhà ở An Nam, khu đô thị Lam... được cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai.

"Việc tháo gỡ không chỉ xử lý những tồn tại của từng dự án mà còn đưa nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư trở lại khai thác hiệu quả; tạo thêm nguồn thu, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư" - Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.

Không hợp thức hóa sai phạm

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết thành phố thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe những vướng mắc, giúp nhà đầu tư nắm rõ hơn quy định của pháp luật.

Với những dự án đã tháo gỡ, nhà đầu tư phải cam kết thực hiện. Nếu chậm triển khai không có lý do khách quan sẽ bị xử lý theo quy định.

Nhiều khu đất ở vị trí đặc địa của Đà Nẵng được khơi thông - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Quan điểm xuyên suốt của thành phố là không hợp pháp hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới; hài hòa lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, trong đó có bên thứ ba ngay tình.

Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; việc tháo gỡ được tiến hành đồng thời với xử lý trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

"Thành phố kỳ vọng việc tháo gỡ các dự án còn lại sẽ đưa đất đai, dự án vào khai thác, tránh thất thoát, lãng phí, tăng nguồn lực đầu tư phát triển và củng cố niềm tin của nhà đầu tư" - Sở Tài chính Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đánh giá cao Đà Nẵng Phát biểu tại buổi tái khởi động dự án Golden Hills, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Đà Nẵng trong quá trình giải quyết các dự án tồn đọng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi tái khởi động dự án Golden Hills - Ảnh: QUANG HÀ Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý các tồn tại trên cơ sở quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đưa nguồn lực trở lại phát triển kinh tế - xã hội. Trước đó, tại hội nghị toàn quốc cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá Đà Nẵng triển khai rất tốt Kết luận 77, Nghị quyết 170 và đề nghị chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương tham khảo.

Đồ họa kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng