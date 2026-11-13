Hà Nội duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với diện tích gần 11.420ha

Hà Nội vừa duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỉ lệ 1/5.000 - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định số 6075 phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỉ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Trục không gian xanh, văn hóa và đổi mới sáng tạo

Quy hoạch có diện tích nghiên cứu khoảng 11.418,96ha, trải rộng trên địa bàn 16 phường, xã của Hà Nội gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam và các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Phía bắc sông, phạm vi nghiên cứu cơ bản lấy đến đê tả ngạn sông Hồng, phía nam cơ bản lấy đến đê hữu ngạn. Phía tây giáp cầu Hồng Hà và phía đông giáp cầu Mễ Sở.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Đồ án cụ thể hóa định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, xác định sông Hồng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, không gian văn hóa, đổi mới sáng tạo, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Việc quy hoạch ưu tiên ba định hướng gồm an toàn - sinh thái - giao thông. Phát triển không gian đô thị, sử dụng bãi sông, bố trí công trình và hạ tầng phải được kiểm chứng bằng mô hình thủy văn, thủy lực, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, an toàn đê điều và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418,96ha - Ảnh: NAM TRẦN

Quy hoạch hướng tới kết nối không gian đô thị hai bờ sông thành một cấu trúc thống nhất, phát huy các giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Đồng thời, xác định vị trí, hướng tuyến giao thông kết hợp hệ thống cầu vượt sông, kết nối đồng bộ giao thông dọc, ngang sông, giao thông công cộng, đường thủy và đường sắt đô thị.

Đối với khu dân cư ngoài đê, đồ án định hướng từng bước di dời, sắp xếp lại kết hợp cải tạo, chỉnh trang; xác định các khu vực tái định cư, tái thiết và xây dựng mới, phù hợp khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Quy mô dân số dự báo của khu vực từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Trong đó, ngưỡng dự báo tối đa được sử dụng để tính toán nhu cầu đất đai và khả năng chịu tải của hạ tầng. Quy mô dân số cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện về an toàn thoát lũ, đê điều theo quy định.

Phát triển đô thị theo các lớp, thấp dần về phía bờ sông

Nguyên tắc tổ chức không gian là phát triển theo các lớp, thấp dần về phía bờ sông - Ảnh: NAM TRẦN

Một trong những nguyên tắc tổ chức không gian là phát triển theo các lớp, thấp dần về phía bờ sông.

Khu vực sát bờ sông tổ chức các không gian ngập nước; tiếp đến là khu bán ngập với công viên, cây xanh, quảng trường. Các khu vực ít ngập được định hướng phát triển dịch vụ du lịch và công trình thấp tầng có thể tháo lắp. Khu vực sát đê bố trí các chức năng hỗn hợp như thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Không gian đô thị được tổ chức theo dạng tuyến tính với trục giao thông dọc xuyên suốt, các mạng lưới giao thông kết nối và hệ thống cầu qua sông là những trục ngang chính.

Đáng chú ý, quy hoạch không áp dụng một phương án chung đối với toàn bộ khu dân cư ngoài đê. Tùy điều kiện thực tế, các khu vực được phân loại thành khu vực giữ lại để cải tạo, chỉnh trang có điều kiện; khu vực di dời một phần do yêu cầu phòng, chống lũ hoặc bảo đảm hạ tầng thiết yếu; và khu vực tái thiết đô thị.

Việc phân loại dựa trên mức độ an toàn phòng, chống và thoát lũ, phạm vi ảnh hưởng của các công trình hạ tầng, khả năng duy trì cấu trúc làng sau khi mở đường, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, làng nghề truyền thống và chất lượng hạ tầng hiện hữu.

Các làng nghề truyền thống, làng lâu đời có giá trị được ưu tiên bảo tồn khu vực lõi, chỉnh trang hạ tầng và kiểm soát phát triển. Các di tích lịch sử - văn hóa và địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến cũng được định hướng bảo tồn gắn với cộng đồng dân cư.

Ba đoạn phát triển dọc sông Hồng

Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng - Ảnh: NAM TRẦN

Không gian quy hoạch được phân thành ba đoạn quản lý và phát triển.

Đoạn D1, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, có diện tích khoảng 3.436ha, định hướng phát triển không gian sinh thái, bảo tồn cảnh quan tự nhiên và không gian làng xóm, kết hợp thể dục thể thao, trung tâm nghiên cứu, trải nghiệm và khu đô thị mới.

Đoạn D2, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, rộng khoảng 4.548ha, được xác định là khu vực trung tâm với các chức năng văn hóa - nghệ thuật, thương mại, tài chính, dịch vụ du lịch, đổi mới sáng tạo, công viên và các khu đô thị mới. Khu vực này định hướng hình thành không gian "Phòng khách đô thị" và trục Hồ Tây - Cổ Loa.

Đoạn D3, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, có diện tích khoảng 3.435ha, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, công viên nông nghiệp sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, văn hóa và làng nghề truyền thống Bát Tràng; bố trí các khu đô thị mới, tái định cư, đa mục tiêu, gắn với hệ thống cảng và bến thủy nội địa.

Kiểm soát chặt việc xây dựng trong không gian thoát lũ Đồ án yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trên cơ sở phân vùng rủi ro thiên tai, điều kiện địa hình và khả năng thoát lũ của từng khu vực. Các khu vực có nguy cơ rủi ro rất cao được ưu tiên duy trì không gian thoát lũ, mặt nước, cây xanh, sinh thái và nông nghiệp, hạn chế xây dựng mới. Khu vực có nguy cơ rủi ro cao ưu tiên các chức năng ít nhạy cảm với ngập, đồng thời kiểm soát chặt mật độ, quy mô và cao độ công trình. Quy hoạch nghiên cứu tổ chức không gian theo các cao độ khác nhau. Khu vực có cao độ trên 11,5m áp dụng giải pháp xây dựng thông thường; từ 9,5m - 11,5m bố trí các công trình thích ứng, chấp nhận ngập, ưu tiên cho công viên, vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng. Khu vực từ 7,5m - 9,5m ưu tiên xây dựng đường bộ và công viên ven sông bán ngập; khu vực dưới 7,5m bố trí đường dạo và các loại hình công viên ngập nước. Việc san nền, tôn cao bãi sông và xây dựng công trình phải được đánh giá về tác động đến mặt cắt thoát lũ, mực nước, vận tốc dòng chảy và phạm vi ngập của các khu vực lân cận. Các phương án phải được cập nhật đồng bộ trong mô hình thủy văn, thủy lực. Nếu kết quả tính toán không đáp ứng yêu cầu về an toàn thoát lũ và an toàn đê điều, phương án tổ chức không gian, quy mô và chỉ tiêu xây dựng phải được điều chỉnh trước khi triển khai.