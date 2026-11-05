Khu đô thị 46ha liên quan sai phạm của các cựu Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao?

Khu đô thị Mỹ Lệ được xác định có dính đến sai phạm về quản lý đất đai. Hiện công an đã khởi tố, bắt giam 3 cựu lãnh đạo của tỉnh Bình Phước cũ - Ảnh: HÀ MI

Sau khi công an xác định các sai phạm ở dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ (xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Bình Tân, TP Đồng Nai), Tuổi Trẻ đã đến khu vực dự án ghi nhận hiện trạng.

Theo ghi nhận, dự án nằm trên đường ĐT 741 nhưng hiện nay trông rất hoang phế.

Bên trong dự án, các khu vực phân lô trước đây cỏ mọc um tùm, vượt đầu người. Nhiều nắp cống thoát nước bị bùn đất tràn vào.

Cạnh đó, các khu nhà mẫu đóng cửa im lìm. Hệ thống điện, vỉa hè từng được đầu tư, xây dựng kiên cố nhưng nay cũng đã nằm hoang phế.

Tại đây, có hai căn nhà đã được xây nằm trên dự án.

Khu vực phân lô bên trong dự án nay cỏ mọc um tùm - Ảnh: HÀ MI

Một góc nhà tổ chức sự kiện dự án đã mục nát - Ảnh: HÀ MI

Theo người dân, khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ (tên thương mại là Felicia City Bình Phước) được khởi công vào tháng 11-2019, do Công ty TNHH Mỹ Lệ làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gần 46ha, từng được giới thiệu là khu đô thị kiểu mẫu ở tỉnh Bình Phước. Chủ đầu tư thông tin sẽ xây dựng khoảng 1.500 căn biệt thự, nhà ở kết hợp thương mại…

Tuy nhiên, đến năm 2022 UBND tỉnh Bình Phước thu hồi quyết định chủ trương đầu tư ở dự án trên do dự án được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, chủ đầu tư, công ty môi giới bất động sản nhận cọc khách hàng chưa hoàn lại tiền nên phát sinh khiếu nại…

Đường nội bộ bên trong dự án xuống cấp

Các nắp cống đã bị cỏ, bùn chen lấp - Ảnh: HÀ MI

Qua xác minh, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự và bắt 3 cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai ở dự án khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ xảy ra năm 2020.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra thông tin sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan khác và hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất chưa đủ điều kiện ở dự án trên.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền lợi cá nhân đã thanh toán cho Công ty TNHH Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận các thửa đất khi đã đủ điều kiện.

Hiện trạng khu đô thị gần 46ha không qua đấu giá (ảnh chụp ngày 4-11) - Ảnh: HÀ MI

Bắt giam 3 cựu lãnh đạo liên quan đến khu đô thị kiểu mẫu Liên quan đến dự án trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa thông báo về việc khởi tố bị can, bắt giam ông Huỳnh Anh Minh - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là TP Đồng Nai) - để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai ở dự án khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước), ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trên.