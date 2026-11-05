Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khu đô thị 46ha liên quan sai phạm của các cựu Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao?

tác giả
HÀ MI
HÀ MI
HÀ MI

Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ ở tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP Đồng Nai) hiện cỏ mọc um tùm. Dự án này được xác định không qua đấu giá và công an đã bắt giam 3 cựu lãnh đạo.

Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 1.

Khu đô thị Mỹ Lệ được xác định có dính đến sai phạm về quản lý đất đai. Hiện công an đã khởi tố, bắt giam 3 cựu lãnh đạo của tỉnh Bình Phước cũ - Ảnh: HÀ MI

Sau khi công an xác định các sai phạm ở dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ (xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Bình Tân, TP Đồng Nai), Tuổi Trẻ đã đến khu vực dự án ghi nhận hiện trạng.

Theo ghi nhận, dự án nằm trên đường ĐT 741 nhưng hiện nay trông rất hoang phế. 

Bên trong dự án, các khu vực phân lô trước đây cỏ mọc um tùm, vượt đầu người. Nhiều nắp cống thoát nước bị bùn đất tràn vào.

Cạnh đó, các khu nhà mẫu đóng cửa im lìm. Hệ thống điện, vỉa hè từng được đầu tư, xây dựng kiên cố nhưng nay cũng đã nằm hoang phế.

Tại đây, có hai căn nhà đã được xây nằm trên dự án.

Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 2.

Khu vực phân lô bên trong dự án nay cỏ mọc um tùm - Ảnh: HÀ MI

Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 3.

Một góc nhà tổ chức sự kiện dự án đã mục nát - Ảnh: HÀ MI

Theo người dân, khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ (tên thương mại là Felicia City Bình Phước) được khởi công vào tháng 11-2019, do Công ty TNHH Mỹ Lệ làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gần 46ha, từng được giới thiệu là khu đô thị kiểu mẫu ở tỉnh Bình Phước. Chủ đầu tư thông tin sẽ xây dựng khoảng 1.500 căn biệt thự, nhà ở kết hợp thương mại…

Tuy nhiên, đến năm 2022 UBND tỉnh Bình Phước thu hồi quyết định chủ trương đầu tư ở dự án trên do dự án được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, chủ đầu tư, công ty môi giới bất động sản nhận cọc khách hàng chưa hoàn lại tiền nên phát sinh khiếu nại…

Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 5.

Đường nội bộ bên trong dự án xuống cấp

Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 6.

Các nắp cống đã bị cỏ, bùn chen lấp - Ảnh: HÀ MI

Qua xác minh, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự và bắt 3 cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai ở dự án khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ xảy ra năm 2020.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra thông tin sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan khác và hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất chưa đủ điều kiện ở dự án trên.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền lợi cá nhân đã thanh toán cho Công ty TNHH Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận các thửa đất khi đã đủ điều kiện.

Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 7.
Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 8.
Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 9.
Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 10.
Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 11.

Hiện trạng khu đô thị gần 46ha không qua đấu giá (ảnh chụp ngày 4-11) - Ảnh: HÀ MI

Bắt giam 3 cựu lãnh đạo liên quan đến khu đô thị kiểu mẫu

Liên quan đến dự án trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa thông báo về việc khởi tố bị can, bắt giam ông Huỳnh Anh Minh - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là TP Đồng Nai) - để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai ở dự án khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước), ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trên.

Khu đô thị 46 ha dính đến sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũ hiện ra sao? - Ảnh 11.Bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh, cựu Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ

Công an Đồng Nai vừa bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) vì vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tỉnh Bình Phước UBND TP Đồng Nai Huỳnh Anh Minh khu đô thị dự án

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất