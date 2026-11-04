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Bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh, cựu Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ

tác giả
HÀ MI
HÀ MI
HÀ MI

Công an Đồng Nai vừa bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) vì vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Bắt giam ông Huỳnh Anh Minh, nguyên phó chủ tịch UBND Bình Phước cũ - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Anh Minh - Ảnh: H.M.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Anh Minh - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là TP Đồng Nai) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai ở dự án khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ xảy ra năm 2020 (xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Bình Tân, TP Đồng Nai).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước), ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan khác và hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất chưa đủ điều kiện ở dự án trên.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền lợi cá nhân đã thanh toán cho Công ty TNHH Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận các thửa đất khi đã đủ điều kiện.

Dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ có tổng diện tích gần 46ha, với quy mô xây dựng khoảng 1.500 căn nhà ở, biệt thự.

Sau thanh tra, năm 2022, UBND tỉnh Bình Phước đã có quyết định thu hồi dự án do trước đó tỉnh giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH Mỹ Lệ chậm hoàn cọc cho khách hàng đã xảy ra khiếu nại nhiều năm…

Ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bị Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo vào đầu năm 2025 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Tỉnh ủy Bình Phước thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Huỳnh Anh Minh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước từ cuối năm 2015.

Sau sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, ông Minh nghỉ hưu.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản…

Bắt giam ông Huỳnh Anh Minh, nguyên phó chủ tịch UBND Bình Phước cũ - Ảnh 2.Thủ tướng thi hành kỷ luật phó chủ tịch tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh

Ông Huỳnh Anh Minh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bị kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

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HÀ MI
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    Chủ đề: Công an TP Đồng Nai BÌnh Phước quản lý đất đai UBND tỉnh Bình Phước dự án

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