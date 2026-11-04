Đồng Nai quy hoạch hơn 2.250 ha ở phía Tây sân bay Long Thành ra sao?

Phối cảnh khu đô thị ven sông Đồng Nai - Ảnh: Đơn vị tư vấn

UBND TP Đồng Nai vừa thông tin đến người dân hiện đang triển khai quy hoạch tổng thể chiến lược phát triển TP Đồng Nai trong giai đoạn mới, gắn với yêu cầu mở rộng không gian phát triển tại khu vực sân bay Long Thành.

Hình thành đô thị sân bay, đô thị ven sông Đồng Nai

Theo TP Đồng Nai, việc quy hoạch nhằm hiện thực hoá mục tiêu của Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh và thông minh.

Đặc biệt, Nghị quyết 16 đã xác định sông Đồng Nai trở thành trục không gian chiến lược của thành phố, giữ vai trò trung tâm về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị…

Cụ thể, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết ở phía Tây sân bay Long Thành (xã An Phước và phường Tam Phước) các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 với diện tích quy hoạch khoảng 2.250 ha.

Tại đây, có diện tích khoảng 753 ha nằm tiếp giáp sông Đồng Nai, có vị trí đặc biệt thuận lợi về cảnh quan, kết nối vùng và khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế lớn của khu vực thông qua đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Một đoạn sông Đồng Nai đã được chính quyền phường Trấn Biên chỉnh trang đô thị tạo cảnh quan ven sông - Ảnh: H.MI

Đây được định hướng là khu vực phát triển đô thị hỗn hợp tập trung, đóng vai trò là lõi đô thị và trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của toàn khu vực quy hoạch.

Khu đô thị này cũng có ý nghĩa quan trọng trong định hướng mở rộng không gian phát triển của thành phố Đồng Nai, khai thác lợi thế sông Đồng Nai, sân bay Long Thành và các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt quan trọng kết nối liên vùng.

"Một lợi thế đặc biệt cần khai thác của khu phía Tây là không gian ven sông Đồng Nai. Quy hoạch hệ thống công viên, quảng trường, đường đi bộ, không gian công cộng và các hoạt động văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí ven sông, tạo nên diện mạo đô thị đặc trưng, hiện đại nhưng vẫn gắn với cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên", đại diện Sở Xây dựng thông tin..

Các hướng còn lại quy hoạch gì?

Cũng theo Sở Xây dựng, căn cứ Luật Phát triển đô thị năm 2026, thành phố đang nghiên cứu một nội dung có ý nghĩa chiến lược quan trọng là đề án Khu kinh tế đặc biệt. Đồng thời lấy sân bay Long Thành làm hạt nhân trung tâm, không gian quy hoạch bao gồm khu vực Long Thành, Nhơn Trạch (cũ) và một số địa bàn có liên quan.

Ngoài quy hoạch khu vực phía Tây, Sở Xây dựng cũng cho biết các khu vực phía Đông (giáp Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành), phía Nam (giáp phường Nhơn Trạch và khu vực phía Bắc (giáp khu vực đường kết nối cầu Long Hưng và tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) tại quanh khu vực sân bay Long Thành được định hướng ưu tiên phát triển các chức năng chuyên ngành, công cộng, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, văn hóa, thể thao, du lịch và không gian xanh, sinh thái.

Việc tổ chức không gian chủ yếu theo mô hình đô thị nén, phát triển các khu đô thị hỗn hợp cao tầng, kết hợp giữa nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và các chức năng kinh tế hiện đại;.

Nghị quyết 16 yêu cầu TP Đồng Nai phát triển sân bay Long Thành gắn với cảng Phước An để hình thành hành lang phát triển hàng không - kinh tế biển, xây dựng trung tâm logistics đầu mối, kết nối sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế - Ảnh: H.MI

Đặc biệt, TP Đồng Nai nghiên cứu phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), kết nối với các đầu mối giao thông và các tuyến giao thông công cộng theo định hưởng của thành phố.

Đồng thời nghiên cứu hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế (CFBD), các trung tâm thương mại… phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái kinh tế sân bay Long Thành.