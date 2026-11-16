Vì sao chung cư cao cấp Monarchy block B nhiều năm chưa được cấp sổ hồng?

Dự án chung cư cao cấp Monarchy - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dự án còn nhiều vấn đề về đất đai, xây dựng

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng vừa trả lời vấn đề trên.

Theo đó, tại dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy:

Vào năm 2021, trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua rà soát các lần điều chỉnh quy hoạch cho thấy nhà đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

Tại thời điểm này, nhà đầu tư đã có hai văn bản đề nghị không phải xác định để thu chênh lệch tiền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã báo cáo UBND TP về việc xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) do điều chỉnh quy hoạch đối với dự án tại 2 thời điểm là tháng 4-2016 và tháng 10-2017.

Phương án xác định nghĩa vụ tài chính nêu trên được UBND TP thống nhất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và công ty thẩm định giá đã ký hợp đồng tư vấn xác định giá đất cụ thể của dự án.

Trong quá trình thực hiện, việc xác định giá đất gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và đơn vị thẩm định giá đề nghị dừng thực hiện hợp đồng.

Cử tri kiến nghị sớm cấp sổ hồng cho Block B của dự án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến tháng 9-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục ký hợp đồng với một đơn vị thẩm định giá khác.

Trong quá trình thực hiện, Sở có công văn gửi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (chủ đầu tư) đề nghị cung cấp thông tin.

Công ty đã có văn bản nhưng không cung cấp được thông tin về diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng của tòa A, tòa B theo quy hoạch tại quyết định năm 2012.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhiều lần mời nhà đầu tư làm việc để tháo gỡ nhưng nhà đầu tư không tham dự. Đến nay, đơn vị tư vấn đã bàn giao dự thảo chứng thư và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình hội đồng thẩm định.

Sau khi hội đồng thẩm định kết luận, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND TP xem xét, phê duyệt và chuyển thông tin để cơ quan thuế tính thu, nộp nghĩa vụ tài chính.

Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đã thông tin nội dung trên cho Ban Quản trị Chung cư Monarchy B và có hướng dẫn về quy định, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại dự án.

Liên quan lĩnh vực xây dựng, vào ngày 7-11-2026, Sở Xây dựng đã có công văn phối hợp cung cấp các thông tin trả lời kiến nghị cử tri gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, năm 2023, Sở Xây dựng đã trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, cụ thể:

Các hạng mục xây dựng công trình đề nghị điều chỉnh thực tế đã thi công hoàn thành và sai giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp ngày 10-10-2017.

Công trình nêu trên đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng tại thông báo năm 2022. Tuy nhiên, hồ sơ điều chỉnh do chủ đầu tư cung cấp chưa nêu rõ sự phù hợp đối với các nội dung đã được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành.

Phương án thiết kế điều chỉnh do chủ đầu tư đề xuất có chỉ tiêu diện tích đất cây xanh, cảnh quan, khu vui chơi của dự án bị giảm so với quy hoạch chi tiết được UBND TP phê duyệt năm 2017.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu tổng diện tích sàn xây dựng của công trình tăng từ 90.559m² lên 91.683m² là sai khác so với chỉ tiêu đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thông báo kết quả thẩm định năm 2017 và làm thay đổi hệ số sử dụng đất tại dự án (chỉ tiêu này chưa được tính toán và nêu rõ tại đơn đề nghị).

Từng dính hàng loạt vi phạm

Trước đó, tháng 5-2021, Tuổi Trẻ đã phản ánh chung cư cao cấp Monarchy block B chưa nghiệm thu công trình nhưng đã bàn giao hàng trăm căn hộ cho 313 người lưu trú.

Sau đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Tháng 7-2021, UBND TP Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng - chủ đầu tư khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B với số tiền 300 triệu đồng, về hành vi tiếp tục bàn giao thêm 18 căn hộ tại công trình trên cho khách hàng vào ở khi chưa hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, tình tiết tăng nặng tái phạm.

Trước đó, tháng 3-2021, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư do đã bàn giao 124 căn hộ tại công trình cho khách hàng vào ở khi chưa hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, với mức phạt 285 triệu đồng.

Năm 2018, UBND TP Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vì ký hợp đồng mua bán căn hộ khi chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai, mức phạt là 275 triệu đồng.