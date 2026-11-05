Liên tục ngộ độc bánh mì: Nếu không bảo quản lạnh, ổ bánh mì khó trụ nổi 2h ngoài trời nắng?

Bệnh nhân điều trị ngộ độc thực phẩm do bánh mì sau khi sử dụng tại cơ sở Lâm Huyền, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai, tháng 6-2026 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 5-11, tại phiên chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai với đại biểu, vấn đề an toàn thực phẩm, ngộ độc bánh mì thu hút nhiều quan tâm.

Đại biểu Đặng Bá Lâm chất vấn Sở Y tế về việc một số vụ ngộ độc thực phẩm liên quan thức ăn đường phố xảy ra trên địa bàn khiến nhiều người nhập viện. Từ đó ông đề nghị các cơ quan liên quan cần quan tâm kiểm soát thường xuyên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý.

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - thông tin thời gian qua, các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt chủ yếu xảy ra đối với thức ăn đường phố, trong đó phổ biến là món bánh mì.

Qua nghiên cứu thành phần bánh mì, tổng hợp toàn quốc có khoảng 150 thành phần. Trung bình một ổ bánh mì có 15 - 20 loại thực phẩm và gia vị, nhờ đó tạo ra hương vị đặc biệt.

Là món ăn hằng ngày của người dân, từ học sinh tới công nhân, viên chức đều thích bánh mì vì ngon bổ rẻ. Nhưng thực tế rất ít quầy bán bánh mì có hệ thống lưu trữ và bảo quản lạnh. Trong điều kiện nắng nóng của miền Trung hiện nay, có những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt quá 38 - 40 độ C, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhiều năm qua, Sở Y tế tỉnh Gia Lai dành nhiều nguồn lực, tập trung giám sát các cơ sở bánh mì. Kết quả rất đáng lo ngại khi hàng loạt cơ sở có sản phẩm tồn tại vi khuẩn E.Coli, kể cả các cơ sở nổi tiếng. E.Coli xuất hiện từ chả lụa, chả giò, thịt nguội tới dưa chua, chả cá…

Tại Gia Lai, trong 9 tháng qua có 2 vụ ngộ độc bánh mì với 378 người mắc. Cụ thể, vụ ngộ độc bánh mì tại cơ sở Lâm Huyền trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tháng 6-2026, với hơn 100 người nhập viện. Đến tháng 9-2026, lại xảy ra vụ ngộ độc bánh mì tại cơ sở Bin Bin tại phường An Khê, làm hơn 200 người nhập viện.

Gia Lai làm sáng kiến xe bánh mì an toàn Trước mối nguy từ bánh mì đường phố, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai sáng kiến xây dựng mô hình điểm về bánh mì an toàn. Theo đó sở đã thiết kế mô hình xe bánh mì tiêu chuẩn, đảm bảo các yếu tố an toàn từ nguồn thực phẩm, kỹ thuật bảo quản, chế biến, lưu trữ, lưu mẫu, người thực hiện. Tới nay có 20 cơ sở đăng ký tham gia, sở đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn. Dự kiến, đầu tháng 11-2026 sẽ công nhận và cấp mã nhận diện cho các xe bánh mì này. Theo ông Hùng, người dân, du khách có thể yên tâm ăn bánh mì tại các xe có nhận diện này. Khi mô hình thành công, sẽ cho nhân rộng ra toàn tỉnh.