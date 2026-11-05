Bánh mì Bà Được bị phạt 85,7 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

Bánh mì Bà Được gây ngộ độc cho 175 người, tranh cãi khi chi trả thiệt hại

Trước đó, khoảng 15h ngày 9-10, những người đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt sau khi ăn bánh mì có nhân mua tại điểm bán Bà Được ở số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành. Thời điểm sử dụng bánh mì được ghi nhận từ 9h - 18h cùng ngày.

Ngày 10-10, Bệnh viện Phúc Hưng tiếp nhận 13 trường hợp đầu tiên. Số người nhập viện sau đó tăng nhanh, lên 55 người vào sáng 11-10, 105 người trong ngày 11-10, 135 người vào sáng 12-10, và 167 người vào sáng 13-10.

Đến ngày 16-10, tổng số người bị ngộ độc được ghi nhận là 175 trường hợp. Qua điều tra, tất cả bệnh nhân đều khai báo đã ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh, kiểm tra khu vực chế biến, niêm phong thực phẩm còn lại và lấy 13 mẫu thực phẩm cùng 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Qua kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số nguyên liệu; khu vực chế biến tại nhà riêng cũng được ghi nhận chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 16-10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 12/13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Các mẫu nhiễm khuẩn gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước xốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Một số mẫu còn phát hiện vi khuẩn E. coli và tụ cầu vàng.

Đến ngày 19-10, kết quả xét nghiệm 9 mẫu bệnh phẩm cũng được công bố, trong đó có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp. Cơ quan chức năng xác định vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người phải nhập viện có liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại cơ sở Bà Được.

Ngày 27-10, đại diện cơ sở tổ chức buổi làm việc để chi trả tiền cho 175 người bị ngộ độc tại nhà văn hóa tổ dân phố 12, phường Cẩm Thành. Tuy nhiên, phương án ban đầu chỉ thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản bảo hiểm y tế chi trả khiến khoảng 40 người không đồng tình.

Nhiều người cho rằng cơ sở phải tính đến cả thiệt hại sức khỏe, thu nhập bị mất, tiền ăn uống và các chi phí phát sinh trong quá trình điều trị. Sau đó, phía cơ sở đưa ra phương án bổ sung tiền công lao động 200.000 đồng/người/ngày, tiền ăn uống 100.000 đồng/người/ngày và chi phí mua thuốc có hóa đơn. Việc chi trả kéo dài, phát sinh nhiều tranh cãi.

Ngày 2-11, UBND phường Cẩm Thành cho biết đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được 100 triệu đồng. Thời điểm này, việc chi trả cho những người bị ngộ độc vẫn chưa được cơ sở báo cáo hoàn tất với chính quyền địa phương.