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Đề xuất phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

UBND phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được 100 triệu đồng sau vụ ngộ độc khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Đề xuất phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Đại diện cơ sở bánh mì Bà Được chi trả bồi thường cho người bị ngộ độc - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 2-11, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được, tại số 12 đường Duy Tân, số tiền 100 triệu đồng, liên quan vụ ngộ  thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Theo ông Hưng, mức phạt trên hiện là đề xuất của địa phương, đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, dù đã tổ chức buổi chi trả tiền cho những người bị ngộ độc hôm 27-10, đến nay cơ sở bánh mì Bà Được vẫn chưa hoàn tất việc bồi thường. Chủ cơ sở cũng chưa báo cáo chính quyền địa phương tổng số tiền đã chi trả.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 27-10, đại diện cơ sở thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản bảo hiểm y tế đã chi trả, cùng khoản hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, khoảng 40 người không đồng tình, cho rằng cách tính này chưa phản ánh đầy đủ thiệt hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động trong thời gian điều trị.

Tại buổi chi trả, lãnh đạo phường Cẩm Thành thông tin tại địa bàn có khoảng 100 xe bán bánh mì có nhân. Sau vụ ngộ độc, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề xuất phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Bánh mì Bà Được - Ảnh: Chụp màn hình

Diễn biến vụ ngộ độc bánh mì Bà Được

- Ngày 9-10: Những người đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

- Ngày 10 đến 11-10: Nhiều người tiếp tục nhập viện điều trị. Tổng số trường hợp bị ngộ độc được xác định là 175 người. Cơ quan chức năng sau đó kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan để kiểm nghiệm.

- Ngày 16-10: Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm, 12/13 mẫu thực phẩm liên quan vụ việc dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 4 mẫu bệnh phẩm cũng xác định dương tính với loại vi khuẩn trên. Cơ quan chức năng sau đó xác định vụ ngộ độc xuất phát từ việc những bệnh nhân sử dụng bánh mì mua từ điểm bán bánh mì Bà Được ở số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành.

- Ngày 27-10: Cơ sở bánh mì Bà Được tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 175 người. Khoảng 40 người không đồng tình với phương án tính tiền, cho rằng chưa tính đầy đủ thiệt hại thực tế. Buổi chi trả diễn ra trong căng thẳng, có nhiều lời to tiếng giữa hai bên. Đến đầu giờ chiều, việc chi trả vẫn tiếp tục, nhiều người không đồng tình với phương án chi trả từ phía bánh mì Bà Được đưa ra, nhưng vì quá mệt mỏi nên chấp nhận nhận tiền.

- Ngày 2-11: UBND phường Cẩm Thành thông tin đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được 100 triệu đồng. Việc bồi thường cho người bị ngộ độc vẫn chưa hoàn tất, UBND phường Cẩm Thành chưa tiếp nhận thông tin cụ thể từ điểm bán bánh mì này về tổng số tiền đã chi ra cho 175 người bị ngộ độc.

Đề xuất phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng - Ảnh 3.Vụ bánh mì Bà Được: Ngoài phần bảo hiểm y tế đã chi trả, bên gây ngộ độc có phải bồi thường?

Cơ quan chức năng xác định bánh mì Bà Được gây ngộ độc cho 175 người. Việc cơ sở kinh doanh chỉ chi trả phần viện phí người bệnh tự thanh toán, trừ khoản bảo hiểm y tế đã chi trả, đặt ra vấn đề về trách nhiệm bồi thường và quyền yêu cầu hoàn trả chi phí của cơ quan bảo hiểm xã hội.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: bánh mì Bánh mì Bà Được tỉnh Quảng Ngãi ngộ độc thực phẩm ngộ độc Quảng Ngãi

    Dòng sự kiện: An toàn thực phẩm

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